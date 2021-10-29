Недавно гоняли высказывание французского иммунолога, мол "все кто укололся в течение 5 лет умрут. На полном серьёзе 🤣
Не видел. Тут несколько вариантов. 1. Фейк. Но это не искажение мнения, а просто ложь. 2. Иммунолог либо дурак, либо очень хорошо заплатили. Но тогда это не учёный. Как максимум, абсолютно не авторитетный учёный. Как недавно прочитал (по-моему, о Жолобак) - "серая мышка".
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 30 жов, 2021 13:46, всього редагувалось 1 раз.
во всем виноват не свидомый житель государства . Вот такой он не сознательный - не хочет нести все финансовые издержки , не хочет колоться добровольно - без гарантий его лечения . Где находиться государство в этой чудо схеме ? Ах-да , оно стает с кнутом и бьет этого свидомого кнутом по спине - Как я вас люблю и забочусь про вас !
ЛАД написав:Учителей предупреждали, если правильно помню. Результаты так себе. На всех подействовало, когда реально запретили. Хороший пример -долярчик и будивельник. Но сделать это летом не удалось бы - не было оснований.
Антиваксів тільки половина населення. Інші країни змогли, без примусу, вакцинувати 50+% населення, а вже залишок з антиваксів нагайкою. В нас аналогічно, добровільно вакцинувалось би 40+%, ящо було б достатньо вакцин, ще влітку, а залишок, згоден, тільки нагайку і розуміють.
ЛАД написав:Учителей предупреждали, если правильно помню. Результаты так себе. На всех подействовало, когда реально запретили. Хороший пример -долярчик и будивельник. Но сделать это летом не удалось бы - не было оснований.
Антиваксів тільки половина населення. Інші країни змогли, без примусу, вакцинувати 50+% населення, а вже залишок з антиваксів нагайкою. В нас аналогічно, добровільно вакцинувалось би 40+%, ящо було б достатньо вакцин, ще влітку, а залишок, згоден, тільки нагайку і розуміють.
Летом было достаточно вакцин. Но почему-то не шли. На 1 сентября с одной дозой было, вроде, всего 5,4 млн. В Латвии и на сегодня полностью 53,79% привитых и 61, 46% всего.
ЛАД написав:Летом было достаточно вакцин. Но почему-то не шли. На 1 сентября с одной дозой было, вроде, всего 5,4 млн.
Поки був тільки Короновак і Ковішилд, то і черг не було. Люди чекали вакцин для подорожей, тобто, це теж була своєрідна нагайка - можливість подорожей, як і трохи більший захист мРНК-вакцинами. Коли з'явились ці вакцини, тоді, фактично, і почалась масова вакцинація з чергами. Яби вони раніше з'явились, то однозначно було б більше вакцинованих влітку.
Igneus написав:2) Одновременно "уверенному пользователю Интернета" и ему "плюсанувшим" нужно было знать, а в случае незнания - проконсультироваться в ближайшей юридической консультации после оплаты гонораров, о системах "Электронный суд", видеоконференция, «EasyCon», которые позволяют участникам судебных процессов, не выходя из дома, квартиры, рабочего кабинета, принимать в них участие: https://reyestr.court.gov.ua/Review/100545003
ЛАД написав:Учителей предупреждали, если правильно помню. Результаты так себе. На всех подействовало, когда реально запретили. Хороший пример -долярчик и будивельник. Но сделать это летом не удалось бы - не было оснований.
Антиваксів тільки половина населення. Інші країни змогли, без примусу, вакцинувати 50+% населення, а вже залишок з антиваксів нагайкою. В нас аналогічно, добровільно вакцинувалось би 40+%, ящо було б достатньо вакцин, ще влітку, а залишок, згоден, тільки нагайку і розуміють.
Летом было достаточно вакцин. Но почему-то не шли. На 1 сентября с одной дозой было, вроде, всего 5,4 млн. В Латвии и на сегодня полностью 53,79% привитых и 61, 46% всего.