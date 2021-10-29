Люди, повністю вакциновані проти коронавірусу, все ж можуть інфікуватися й передавати інфекцію своїм співмешканцям. Але цей ризик значно нижчий, ніж у разі, якщо людина взагалі не робила щеплення проти COVID-19.
Про це йдеться в дослідженні Імперського коледжу Лондона, оприлюдненому 28 жовтня в науковому журналі The Lancet Infectious Diseases. Про це йдеться в дослідженні Імперського коледжу Лондона, оприлюдненому 28 жовтня в науковому журналі The Lancet Infectious Diseases.
Дослідження охопило 621 людину, яка зареєструвалася в урядовій системі відстеження контактів хворих на COVID-19 протягом вересня 2020 — вересня 2021 року. Усі учасники хворіли на коронавірусну хворобу в легкій або безсимптомній формі.
У кожного учасника дослідження протягом 14-20 днів щодня брали ПЛР-тест. Він дав позитивний результат для 163 людей. Із них 71 інфікувалися штамом «Дельта», причому 23 (32%) були невакциновані, 10 (14%) отримали одну дозу вакцини, а 38 (54%) — дві дози.
Науковці також тестували співмешканців людей, які інфікувалися штамом «Дельта» — таких виявилося 205. Із них 126 (62%) отримали дві дози вакцини, 39 (19%) — одну дозу, а 40 (19%) — не були вакциновані взагалі.
Це означає, що штамом «Дельта» інфікувалися 25% повністю вакцинованих співмешканців (з-поміж 126 позитивний ПЛР-тест виявили у 31) — порівняно з 38% невакцинованих (для них це співвідношення становить 40 проти 15). читайте також
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Автори дослідження також звертають увагу на те, що медіанний час інфікування повністю вакцинованих людей штамом «Дельта» становив 101 день (для неінфікованих — 64). Це опосередковано свідчить, що через три місяці імунітет, який дають вакцини проти COVID-19, знижується, і вакциновані люди повинні якнайшвидше отримати бустерну дозу препарату.
Тоді як у повністю вакцинованих проти коронавірусу хвороба минула швидше, кількість вірусних часточок у їхніх дихальних шляхах, як показало ПЛР-тестування, була такою ж, як і у невакцинованих. Це може пояснити, чому повністю щеплені передають вірус так само, як і нещеплені.
Автори роботи вказують: хоча вакцинація проти COVID-19 на 100% не вберігає від інфікування, вона є важливим інструментом стримування поширення хвороби і запобігає її протіканню у складнішій формі.
«Наші результати свідчать, що однієї вакцинації не достатньо, щоб запобігти інфікуванню штамом "Дельта" та його поширенню в домашніх умовах», — каже співавтор дослідження Аїт Лалвані з Імперського коледжу Лондона.
Предназначение любой вакцины - уменьшить последствия инфицирования А глобальный эффект, когда перестают вообще болеть - когда привиты почти все
Так победили оспу, корь
Впрочем, антивакцинаторство началось не с ковида Уже лет 15 как, есть множество родителей-антивакцинаторов, которые не делают плановые прививки своим детям, а покупают справки о прививках
ЛАД написав:Летом было достаточно вакцин. Но почему-то не шли. На 1 сентября с одной дозой было, вроде, всего 5,4 млн.
Поки був тільки Короновак і Ковішилд, то і черг не було. Люди чекали вакцин для подорожей, тобто, це теж була своєрідна нагайка - можливість подорожей, як і трохи більший захист мРНК-вакцинами. Коли з'явились ці вакцини, тоді, фактично, і почалась масова вакцинація з чергами. Яби вони раніше з'явились, то однозначно було б більше вакцинованих влітку.
С этим согласен. Но даже после появления Файзера и Модерны большого ажиотажа не было. Можно ли было получить их раньше, судить не берусь, но сомневаюсь. Хотя недостатки организации прививок летом были и я писал об этом. Но сегодня уже прививаются и КоронаВаком. 29.10 привито 232.698 человек, в т.ч Файзер - 100.505, КоронаВак - 93.492, АстраЗенека - 38.701.
Люди, повністю вакциновані проти коронавірусу, все ж можуть інфікуватися й передавати інфекцію своїм співмешканцям. Але цей ризик значно нижчий, ніж у разі, якщо людина взагалі не робила щеплення проти COVID-19.
Про це йдеться в дослідженні Імперського коледжу Лондона, оприлюдненому 28 жовтня в науковому журналі The Lancet Infectious Diseases. Про це йдеться в дослідженні Імперського коледжу Лондона, оприлюдненому 28 жовтня в науковому журналі The Lancet Infectious Diseases.
Дослідження охопило 621 людину, яка зареєструвалася в урядовій системі відстеження контактів хворих на COVID-19 протягом вересня 2020 — вересня 2021 року. Усі учасники хворіли на коронавірусну хворобу в легкій або безсимптомній формі.
У кожного учасника дослідження протягом 14-20 днів щодня брали ПЛР-тест. Він дав позитивний результат для 163 людей. Із них 71 інфікувалися штамом «Дельта», причому 23 (32%) були невакциновані, 10 (14%) отримали одну дозу вакцини, а 38 (54%) — дві дози.
Науковці також тестували співмешканців людей, які інфікувалися штамом «Дельта» — таких виявилося 205. Із них 126 (62%) отримали дві дози вакцини, 39 (19%) — одну дозу, а 40 (19%) — не були вакциновані взагалі.
Це означає, що штамом «Дельта» інфікувалися 25% повністю вакцинованих співмешканців (з-поміж 126 позитивний ПЛР-тест виявили у 31) — порівняно з 38% невакцинованих (для них це співвідношення становить 40 проти 15). читайте також
Розробник вакцини AstraZeneca вважає колективний імунітет проти коронавірусу «неможливим». Причина — у штамі «Дельта»
Автори дослідження також звертають увагу на те, що медіанний час інфікування повністю вакцинованих людей штамом «Дельта» становив 101 день (для неінфікованих — 64). Це опосередковано свідчить, що через три місяці імунітет, який дають вакцини проти COVID-19, знижується, і вакциновані люди повинні якнайшвидше отримати бустерну дозу препарату.
Тоді як у повністю вакцинованих проти коронавірусу хвороба минула швидше, кількість вірусних часточок у їхніх дихальних шляхах, як показало ПЛР-тестування, була такою ж, як і у невакцинованих. Це може пояснити, чому повністю щеплені передають вірус так само, як і нещеплені.
Автори роботи вказують: хоча вакцинація проти COVID-19 на 100% не вберігає від інфікування, вона є важливим інструментом стримування поширення хвороби і запобігає її протіканню у складнішій формі.
«Наші результати свідчать, що однієї вакцинації не достатньо, щоб запобігти інфікуванню штамом "Дельта" та його поширенню в домашніх умовах», — каже співавтор дослідження Аїт Лалвані з Імперського коледжу Лондона.
Предназначение любой вакцины - уменьшить последствия инфицирования А глобальный эффект, когда перестают вообще болеть - когда привиты почти все
Так победили оспу, корь
Впрочем, антивакцинаторство началось не с ковида Уже лет 15 как, есть множество родителей-антивакцинаторов, которые не делают плановые прививки своим детям, а покупают справки о прививках
Igneus написав:2) Одновременно "уверенному пользователю Интернета" и ему "плюсанувшим" нужно было знать, а в случае незнания - проконсультироваться в ближайшей юридической консультации после оплаты гонораров, о системах "Электронный суд", видеоконференция, «EasyCon», которые позволяют участникам судебных процессов, не выходя из дома, квартиры, рабочего кабинета, принимать в них участие: https://reyestr.court.gov.ua/Review/100545003
1) Решения принимают и оглашают суды, а не "практики". 2) Ходатайство об участии в судебном заседании в режиме видеоконференции подается за пять дней до его проведения. 3) Решение об отказе в удовлетворении ходатайства об участии в судебном заседании в режиме видеоконференции не лишает участника права прибытия в судебное заседание и участия в нем, и оно не является решением по сути дела. 4) Решение по сути этого дела еще не принято и, соответственно, не оглашено.
Держите нас в курсе. А пока прослезилась. Много умных слов, а решение суда "подающий полюбил сроки", о чем Вы в первом посте конечно же промолчали Кстати суд назначен на 21.10.2021 поэтому ждём когда внесут в базу реестра. Но опять же сроки внесения в реестр ни Вы, ни Ромка не оглашаете ))) а ведь могли хотя бы мою любимую фразу выдать "у розумний термін" )))))
ЛАД написав:Тут несколько вариантов. 1. Фейк. Но это не искажение мнения, а просто ложь. 2. Иммунолог либо дурак, либо очень хорошо заплатили. Но тогда это не учёный. Как максимум, абсолютно не авторитетный учёный. Как недавно прочитал (по-моему, о Жолобак) - "серая мышка".
Не, я потом и опровержения читал, и англоязычную версию слушал. Его слова "тупо исказили" деятели из СМИ. А наши ещё добавили перевод. Вот и все.
Дык обычные пример Я: Антиваксы ведут 8:2 Мне: Вот вы как победу воспринимает.... Ну блин же ж 😂