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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4121412241234124>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 110
Мені вже зробили щеплення
57%
63
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 14:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  adeges написав:Летом не было достаточно вакцин

Вы себе особенную искали? Китайца в избытке было всегда. Да и Зэнэки. С модными было по разному.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 14:21

del
Востаннє редагувалось Igneus в Суб 30 жов, 2021 14:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 14:22

  yama написав:https://hromadske.ua/posts/doslidzhennya-vakcinovani-proti-covid-19-mozhut-zarazhati-lyudej-udoma-shtamom-delta-ale-sheplennya-znizhuye-riziki
Люди, повністю вакциновані проти коронавірусу, все ж можуть інфікуватися й передавати інфекцію своїм співмешканцям. Але цей ризик значно нижчий, ніж у разі, якщо людина взагалі не робила щеплення проти COVID-19.

Про це йдеться в дослідженні Імперського коледжу Лондона, оприлюдненому 28 жовтня в науковому журналі The Lancet Infectious Diseases.
Про це йдеться в дослідженні Імперського коледжу Лондона, оприлюдненому 28 жовтня в науковому журналі The Lancet Infectious Diseases.

Дослідження охопило 621 людину, яка зареєструвалася в урядовій системі відстеження контактів хворих на COVID-19 протягом вересня 2020 — вересня 2021 року. Усі учасники хворіли на коронавірусну хворобу в легкій або безсимптомній формі.

У кожного учасника дослідження протягом 14-20 днів щодня брали ПЛР-тест. Він дав позитивний результат для 163 людей. Із них 71 інфікувалися штамом «Дельта», причому 23 (32%) були невакциновані, 10 (14%) отримали одну дозу вакцини, а 38 (54%) — дві дози.

Науковці також тестували співмешканців людей, які інфікувалися штамом «Дельта» — таких виявилося 205. Із них 126 (62%) отримали дві дози вакцини, 39 (19%) — одну дозу, а 40 (19%) — не були вакциновані взагалі.

Це означає, що штамом «Дельта» інфікувалися 25% повністю вакцинованих співмешканців (з-поміж 126 позитивний ПЛР-тест виявили у 31) — порівняно з 38% невакцинованих (для них це співвідношення становить 40 проти 15).
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Автори дослідження також звертають увагу на те, що медіанний час інфікування повністю вакцинованих людей штамом «Дельта» становив 101 день (для неінфікованих — 64). Це опосередковано свідчить, що через три місяці імунітет, який дають вакцини проти COVID-19, знижується, і вакциновані люди повинні якнайшвидше отримати бустерну дозу препарату.

Тоді як у повністю вакцинованих проти коронавірусу хвороба минула швидше, кількість вірусних часточок у їхніх дихальних шляхах, як показало ПЛР-тестування, була такою ж, як і у невакцинованих. Це може пояснити, чому повністю щеплені передають вірус так само, як і нещеплені.

Автори роботи вказують: хоча вакцинація проти COVID-19 на 100% не вберігає від інфікування, вона є важливим інструментом стримування поширення хвороби і запобігає її протіканню у складнішій формі.

«Наші результати свідчать, що однієї вакцинації не достатньо, щоб запобігти інфікуванню штамом "Дельта" та його поширенню в домашніх умовах», — каже співавтор дослідження Аїт Лалвані з Імперського коледжу Лондона.

Предназначение любой вакцины - уменьшить последствия инфицирования
А глобальный эффект, когда перестают вообще болеть - когда привиты почти все

Так победили оспу, корь

Впрочем, антивакцинаторство началось не с ковида
Уже лет 15 как, есть множество родителей-антивакцинаторов, которые не делают плановые прививки своим детям, а покупают справки о прививках
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 14:22

  lapay написав:
  ЛАД написав:Летом было достаточно вакцин. Но почему-то не шли. На 1 сентября с одной дозой было, вроде, всего 5,4 млн.

Поки був тільки Короновак і Ковішилд, то і черг не було. Люди чекали вакцин для подорожей, тобто, це теж була своєрідна нагайка - можливість подорожей, як і трохи більший захист мРНК-вакцинами. Коли з'явились ці вакцини, тоді, фактично, і почалась масова вакцинація з чергами.
Яби вони раніше з'явились, то однозначно було б більше вакцинованих влітку.

С этим согласен. Но даже после появления Файзера и Модерны большого ажиотажа не было. Можно ли было получить их раньше, судить не берусь, но сомневаюсь.
Хотя недостатки организации прививок летом были и я писал об этом.
Но сегодня уже прививаются и КоронаВаком.
29.10 привито 232.698 человек, в т.ч
Файзер - 100.505,
КоронаВак - 93.492,
АстраЗенека - 38.701.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 14:23

  yama написав:https://hromadske.ua/posts/doslidzhennya-vakcinovani-proti-covid-19-mozhut-zarazhati-lyudej-udoma-shtamom-delta-ale-sheplennya-znizhuye-riziki
Люди, повністю вакциновані проти коронавірусу, все ж можуть інфікуватися й передавати інфекцію своїм співмешканцям. Але цей ризик значно нижчий, ніж у разі, якщо людина взагалі не робила щеплення проти COVID-19.

Про це йдеться в дослідженні Імперського коледжу Лондона, оприлюдненому 28 жовтня в науковому журналі The Lancet Infectious Diseases.
Про це йдеться в дослідженні Імперського коледжу Лондона, оприлюдненому 28 жовтня в науковому журналі The Lancet Infectious Diseases.

Дослідження охопило 621 людину, яка зареєструвалася в урядовій системі відстеження контактів хворих на COVID-19 протягом вересня 2020 — вересня 2021 року. Усі учасники хворіли на коронавірусну хворобу в легкій або безсимптомній формі.

У кожного учасника дослідження протягом 14-20 днів щодня брали ПЛР-тест. Він дав позитивний результат для 163 людей. Із них 71 інфікувалися штамом «Дельта», причому 23 (32%) були невакциновані, 10 (14%) отримали одну дозу вакцини, а 38 (54%) — дві дози.

Науковці також тестували співмешканців людей, які інфікувалися штамом «Дельта» — таких виявилося 205. Із них 126 (62%) отримали дві дози вакцини, 39 (19%) — одну дозу, а 40 (19%) — не були вакциновані взагалі.

Це означає, що штамом «Дельта» інфікувалися 25% повністю вакцинованих співмешканців (з-поміж 126 позитивний ПЛР-тест виявили у 31) — порівняно з 38% невакцинованих (для них це співвідношення становить 40 проти 15).
читайте також

Розробник вакцини AstraZeneca вважає колективний імунітет проти коронавірусу «неможливим». Причина — у штамі «Дельта»

Автори дослідження також звертають увагу на те, що медіанний час інфікування повністю вакцинованих людей штамом «Дельта» становив 101 день (для неінфікованих — 64). Це опосередковано свідчить, що через три місяці імунітет, який дають вакцини проти COVID-19, знижується, і вакциновані люди повинні якнайшвидше отримати бустерну дозу препарату.

Тоді як у повністю вакцинованих проти коронавірусу хвороба минула швидше, кількість вірусних часточок у їхніх дихальних шляхах, як показало ПЛР-тестування, була такою ж, як і у невакцинованих. Це може пояснити, чому повністю щеплені передають вірус так само, як і нещеплені.

Автори роботи вказують: хоча вакцинація проти COVID-19 на 100% не вберігає від інфікування, вона є важливим інструментом стримування поширення хвороби і запобігає її протіканню у складнішій формі.

«Наші результати свідчать, що однієї вакцинації не достатньо, щоб запобігти інфікуванню штамом "Дельта" та його поширенню в домашніх умовах», — каже співавтор дослідження Аїт Лалвані з Імперського коледжу Лондона.

Предназначение любой вакцины - уменьшить последствия инфицирования
А глобальный эффект, когда перестают вообще болеть - когда привиты почти все

Так победили оспу, корь

Впрочем, антивакцинаторство началось не с ковида
Уже лет 15 как, есть множество родителей-антивакцинаторов, которые не делают плановые прививки своим детям, а покупают справки о прививках
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 14:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

"У США регулятор дозволив вакцинацію від COVID-19 дітей віком від 5 до 11 років "
https://news.liga.net/ua/world/news/v-s ... -do-11-let

Как долго будут тянуть с разрешением в Украине?
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 14:30

  Igneus написав:
  stm написав:
  Igneus написав:2) Одновременно "уверенному пользователю Интернета" и ему "плюсанувшим" нужно было знать, а в случае незнания - проконсультироваться в ближайшей юридической консультации после оплаты гонораров, о системах "Электронный суд", видеоконференция, «EasyCon», которые позволяют участникам судебных процессов, не выходя из дома, квартиры, рабочего кабинета, принимать в них участие: https://reyestr.court.gov.ua/Review/100545003

Шо ж Вы ... и не оглашаете окончательное на сегодня решение по данному делу...
https://reyestr.court.gov.ua/Review/100545004

1) Решения принимают и оглашают суды, а не "практики".
2) Ходатайство об участии в судебном заседании в режиме видеоконференции подается за пять дней до его проведения.
3) Решение об отказе в удовлетворении ходатайства об участии в судебном заседании в режиме видеоконференции не лишает участника права прибытия в судебное заседание и участия в нем, и оно не является решением по сути дела.
4) Решение по сути этого дела еще не принято и, соответственно, не оглашено.

Держите нас в курсе. А пока прослезилась. Много умных слов, а решение суда "подающий полюбил сроки", о чем Вы в первом посте конечно же промолчали ;)
Кстати суд назначен на 21.10.2021 поэтому ждём когда внесут в базу реестра. Но опять же сроки внесения в реестр ни Вы, ни Ромка не оглашаете ))) а ведь могли хотя бы мою любимую фразу выдать "у розумний термін" )))))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 14:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Коротше, ця гілка стала сміттєзвалищем, як і політична :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 14:33

  ЛАД написав:Тут несколько вариантов.
1. Фейк. Но это не искажение мнения, а просто ложь.
2. Иммунолог либо дурак, либо очень хорошо заплатили. Но тогда это не учёный. Как максимум, абсолютно не авторитетный учёный. Как недавно прочитал (по-моему, о Жолобак) - "серая мышка".



Не, я потом и опровержения читал, и англоязычную версию слушал.
Его слова "тупо исказили" деятели из СМИ.
А наши ещё добавили перевод.
Вот и все.

Дык обычные пример
Я: Антиваксы ведут 8:2
Мне: Вот вы как победу воспринимает....
Ну блин же ж 😂
justit
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 14:36

  Hotab написав:Китайца в избытке было всегда.


Многие не уважают Китайцев.
Даже на Алиэкспрессе не хотят покупать.
Предпочитают на Проме те же товары 😁
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