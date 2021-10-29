lapay написав:Поки був тільки Короновак і Ковішилд, то і черг не було. Люди чекали вакцин для подорожей, тобто, це теж була своєрідна нагайка - можливість подорожей, як і трохи більший захист мРНК-вакцинами. Коли з'явились ці вакцини, тоді, фактично, і почалась масова вакцинація з чергами. Яби вони раніше з'явились, то однозначно було б більше вакцинованих влітку.
Неужели мой поселок снабжался вакцинами лучше, чем города? "Блата" не было, недели за 2 до вакцинации жена зашла в больницу и записала нас обоих, записывали всех желающих.
Скрин моего сертификата, личные данные затерты, даты вакцинаций и какая вакцина выделены красным: