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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 110
Мені вже зробили щеплення
57%
63
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 14:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  justit написав:Многие не уважают Китайцев.
Даже на Алиэкспрессе не хотят покупать.

Не знаю, не знаю. Ярому антиваксу Будивельныку не мешает это ездить на китайской машине. :)
И это самому богатому. А уж сирым то и подавно нечего брезговать.
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 14:46

  stm написав:Но опять же сроки внесения в реестр ни Вы, ни ... не оглашаете ))) а ведь могли хотя бы мою любимую фразу выдать "у розумний термін" )))))

Дежурный юрист-консультант Анна Федорова бесплатно сможет проконсультировать Вас сегодня, особенно, если Вы имеете опыт в нарушении правил форума, а именно в этом вопросе бессильны:
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 14:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  adeges написав:Летом не было достаточно вакцин

  lapay написав:Поки був тільки Короновак і Ковішилд, то і черг не було. Люди чекали вакцин для подорожей, тобто, це теж була своєрідна нагайка - можливість подорожей, як і трохи більший захист мРНК-вакцинами. Коли з'явились ці вакцини, тоді, фактично, і почалась масова вакцинація з чергами.
Яби вони раніше з'явились, то однозначно було б більше вакцинованих влітку.

Неужели мой поселок снабжался вакцинами лучше, чем города? "Блата" не было, недели за 2 до вакцинации жена зашла в больницу и записала нас обоих, записывали всех желающих.

Скрин моего сертификата, личные данные затерты, даты вакцинаций и какая вакцина выделены красным:
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