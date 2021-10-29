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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4121412241234124

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 110
Мені вже зробили щеплення
57%
63
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 14:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  justit написав:Многие не уважают Китайцев.
Даже на Алиэкспрессе не хотят покупать.

Не знаю, не знаю. Ярому антиваксу Будивельныку не мешает это ездить на китайской машине. :)
И это самому богатому. А уж сирым то и подавно нечего брезговать.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 14:46

  stm написав:Но опять же сроки внесения в реестр ни Вы, ни ... не оглашаете ))) а ведь могли хотя бы мою любимую фразу выдать "у розумний термін" )))))

Дежурный юрист-консультант Анна Федорова бесплатно сможет проконсультировать Вас сегодня, особенно, если Вы имеете опыт в нарушении правил форума, а именно в этом вопросе бессильны:
https://kodeksy.com.ua/pro_dostup_do_su ... shen/3.htm
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 14:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  adeges написав:Летом не было достаточно вакцин

  lapay написав:Поки був тільки Короновак і Ковішилд, то і черг не було. Люди чекали вакцин для подорожей, тобто, це теж була своєрідна нагайка - можливість подорожей, як і трохи більший захист мРНК-вакцинами. Коли з'явились ці вакцини, тоді, фактично, і почалась масова вакцинація з чергами.
Яби вони раніше з'явились, то однозначно було б більше вакцинованих влітку.

Неужели мой поселок снабжался вакцинами лучше, чем города? "Блата" не было, недели за 2 до вакцинации жена зашла в больницу и записала нас обоих, записывали всех желающих.

Скрин моего сертификата, личные данные затерты, даты вакцинаций и какая вакцина выделены красным:
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yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 15:22

  yanyura написав:
Скрин моего сертификата, личные данные затерты, даты вакцинаций и какая вакцина выделены красным:


Международный без qr кода.
Интересно, как его на границе иностранцы проверяют 🤔
justit
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 15:25

  yama написав:Це означає, що штамом «Дельта» інфікувалися 25% повністю вакцинованих співмешканців (з-поміж 126 позитивний ПЛР-тест виявили у 31) — порівняно з 38% невакцинованих (для них це співвідношення становить 40 проти 15).
Тоді як у повністю вакцинованих проти коронавірусу хвороба минула швидше, кількість вірусних часточок у їхніх дихальних шляхах, як показало ПЛР-тестування, була такою ж, як і у невакцинованих. Це може пояснити, чому :?: повністю щеплені передають вірус так само, як і нещеплені.

Автори роботи вказують: хоча вакцинація проти COVID-19 на 100% не вберігає від інфікування, вона є важливим інструментом стримування поширення хвороби і запобігає її протіканню у складнішій формі.

«Наші результати свідчать, що однієї вакцинації не достатньо, щоб запобігти інфікуванню штамом "Дельта" та його поширенню в домашніх умовах», — каже співавтор дослідження Аїт Лалвані з Імперського коледжу Лондона.

я правильно выделил главное?
3 абзац тоже имеет место, но его обоснование упустили на громадском. Обоснование состоит в меньшей (длительности) вирусной нагрузки у ваксов.
  ЛАД написав:2. Если результаты всё же справедливы, это свидетельствует о явной пользе вакцинации - даже в условиях совместного проживания, т.е. при очень близком и продолжительном контакте, % инфицирования ваксов заметно ниже, чем у неваксов (25% против 38%). Можно предположить, что при менее тесном контакте разница была бы ещё больше.
если сравнить 25 и 38, то получим эффективновсть вакцины от заражений - 36%.
На чем строится ваше крайнее предположение вообще не понятно.
Востаннє редагувалось Ромасик в Суб 30 жов, 2021 15:56, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 15:43

  justit написав:
  yanyura написав:
Скрин моего сертификата, личные данные затерты, даты вакцинаций и какая вакцина выделены красным:


Международный без qr кода.
Интересно, как его на границе иностранцы проверяют 🤔

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 22 серпня 2011 р. N 893
Київ

Про затвердження Правил
санітарної охорони території України
...
Додаток 5
до Правил

МІЖНАРОДНЕ СВІДОЦТВО ПРО
ВАКЦИНАЦІЮ/ПРОФІЛАКТИКУ
...
{Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 611
( 611-2021-п ) від 16.06.2021}

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/893-2011-%D0%BF#top

Т.е. официально утвержденная форма бланка существует уже 10 лет, с 22.08.2011 г. (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/893 ... 10822#Text, см. "Додаток 5"), а 16.06.2021 было введено следующее дополнение:
“Свідоцтво про вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, може бути підписане лікарем, який надає первинну медичну допомогу і про вибір якого пацієнтом подана відповідна декларація згідно із законодавством, на підставі відомостей про вакцинацію, що містяться в електронній системі охорони здоров’я. На свідоцтві проставляється печатка надавача медичних послуг та підпис лікаря.”.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/611 ... D0%BF#Text[/quote]

Почему столько лет в него не был внесен QR-код, вопрос не ко мне, но судя по тому, что за прошедшие 10 лет подобный вопрос не поднимался, иностранцы к нему претензий не имели (признавали).
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 15:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yanyura написав:Неужели мой поселок снабжался вакцинами лучше, чем города? "Блата" не было, недели за 2 до вакцинации жена зашла в больницу и записала нас обоих, записывали всех желающих.

Модерна з'явилась на початку серпня. Фактично, з серрня і почались черги. В моєму обласному центрі, до цього моменту, був тільки Коронавак, яким я і щепився.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 16:00

  Hotab написав:до 60 лет нет смысла вакцинировать.
при всем уважении (к ним), посмотрите на их фото и почитайте о их состоянии здоровья. Там явная группа риска.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 16:09

  ЛАД написав:
  lapay написав:
  ЛАД написав:Учителей предупреждали, если правильно помню. Результаты так себе.
На всех подействовало, когда реально запретили. Хороший пример -долярчик и будивельник. Но сделать это летом не удалось бы - не было оснований.

Антиваксів тільки половина населення. Інші країни змогли, без примусу, вакцинувати 50+% населення, а вже залишок з антиваксів нагайкою. В нас аналогічно, добровільно вакцинувалось би 40+%, ящо було б достатньо вакцин, ще влітку, а залишок, згоден, тільки нагайку і розуміють.

Летом было достаточно вакцин. Но почему-то не шли. На 1 сентября с одной дозой было, вроде, всего 5,4 млн.
В Латвии и на сегодня полностью 53,79% привитых и 61, 46% всего.


Летом не было достаточно вакцин[/quote]


было полно, и очередь 2 человека...
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edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 16:31

  Igneus написав:
  stm написав:Но опять же сроки внесения в реестр ни Вы, ни ... не оглашаете ))) а ведь могли хотя бы мою любимую фразу выдать "у розумний термін" )))))

Дежурный юрист-консультант Анна Федорова бесплатно сможет проконсультировать Вас сегодня, особенно, если Вы имеете опыт в нарушении правил форума, а именно в этом вопросе бессильны:
https://kodeksy.com.ua/pro_dostup_do_su ... shen/3.htm

Сейчас очень и моё жёлтое платье не актуально.
stm
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