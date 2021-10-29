lapay написав:Поки був тільки Короновак і Ковішилд, то і черг не було. Люди чекали вакцин для подорожей, тобто, це теж була своєрідна нагайка - можливість подорожей, як і трохи більший захист мРНК-вакцинами. Коли з'явились ці вакцини, тоді, фактично, і почалась масова вакцинація з чергами. Яби вони раніше з'явились, то однозначно було б більше вакцинованих влітку.
Неужели мой поселок снабжался вакцинами лучше, чем города? "Блата" не было, недели за 2 до вакцинации жена зашла в больницу и записала нас обоих, записывали всех желающих.
Скрин моего сертификата, личные данные затерты, даты вакцинаций и какая вакцина выделены красным:
yama написав:Це означає, що штамом «Дельта» інфікувалися 25% повністю вакцинованих співмешканців (з-поміж 126 позитивний ПЛР-тест виявили у 31) — порівняно з 38% невакцинованих (для них це співвідношення становить 40 проти 15). Тоді як у повністю вакцинованих проти коронавірусу хвороба минула швидше, кількість вірусних часточок у їхніх дихальних шляхах, як показало ПЛР-тестування, була такою ж, як і у невакцинованих. Це може пояснити, чому повністю щеплені передають вірус так само, як і нещеплені.
Автори роботи вказують: хоча вакцинація проти COVID-19 на 100% не вберігає від інфікування, вона є важливим інструментом стримування поширення хвороби і запобігає її протіканню у складнішій формі.
«Наші результати свідчать, що однієї вакцинації не достатньо, щоб запобігти інфікуванню штамом "Дельта" та його поширенню в домашніх умовах», — каже співавтор дослідження Аїт Лалвані з Імперського коледжу Лондона.
я правильно выделил главное? 3 абзац тоже имеет место, но его обоснование упустили на громадском. Обоснование состоит в меньшей (длительности) вирусной нагрузки у ваксов.
ЛАД написав:2. Если результаты всё же справедливы, это свидетельствует о явной пользе вакцинации - даже в условиях совместного проживания, т.е. при очень близком и продолжительном контакте, % инфицирования ваксов заметно ниже, чем у неваксов (25% против 38%). Можно предположить, что при менее тесном контакте разница была бы ещё больше.
если сравнить 25 и 38, то получим эффективновсть вакцины от заражений - 36%. На чем строится ваше крайнее предположение вообще не понятно.
Востаннє редагувалось Ромасик в Суб 30 жов, 2021 15:56, всього редагувалось 2 разів.
“Свідоцтво про вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, може бути підписане лікарем, який надає первинну медичну допомогу і про вибір якого пацієнтом подана відповідна декларація згідно із законодавством, на підставі відомостей про вакцинацію, що містяться в електронній системі охорони здоров’я. На свідоцтві проставляється печатка надавача медичних послуг та підпис лікаря.”.
ЛАД написав:Учителей предупреждали, если правильно помню. Результаты так себе. На всех подействовало, когда реально запретили. Хороший пример -долярчик и будивельник. Но сделать это летом не удалось бы - не было оснований.
Антиваксів тільки половина населення. Інші країни змогли, без примусу, вакцинувати 50+% населення, а вже залишок з антиваксів нагайкою. В нас аналогічно, добровільно вакцинувалось би 40+%, ящо було б достатньо вакцин, ще влітку, а залишок, згоден, тільки нагайку і розуміють.
Летом было достаточно вакцин. Но почему-то не шли. На 1 сентября с одной дозой было, вроде, всего 5,4 млн. В Латвии и на сегодня полностью 53,79% привитых и 61, 46% всего.