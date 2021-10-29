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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4122412341244125>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 110
Мені вже зробили щеплення
57%
63
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 16:31

  Igneus написав:
  stm написав:Но опять же сроки внесения в реестр ни Вы, ни ... не оглашаете ))) а ведь могли хотя бы мою любимую фразу выдать "у розумний термін" )))))

Дежурный юрист-консультант Анна Федорова бесплатно сможет проконсультировать Вас сегодня, особенно, если Вы имеете опыт в нарушении правил форума, а именно в этом вопросе бессильны:
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Сейчас осень и моё жёлтое платье не актуально.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 16:50

  Ромасик написав:
  Hotab написав:до 60 лет нет смысла вакцинировать.
при всем уважении (к ним), посмотрите на их фото и почитайте о их состоянии здоровья. Там явная группа риска.

Состояние здоровья Вы установили по фото? :)
Почитать о их состоянии здоровья... А где это возможно? У нас, вроде врачебная тайна.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 16:57

  yama написав:
  justit написав:Час назад в городе пересекся с коллегой, который только только переболел (вместе с женой и детьми)
Оказалось Коронаваком в начале лета укололись.

у меня такой же знакомый после Астра Зенеки :wink:
но вы пропустили это сообщение ввиду кучи мусора = оффтопа не по теме


Та таких знайомих буде появлятись більше, бо так в середньому вакцинація по максимуму дає 60% від зараження, 80% хвороба, 90% важка форма, 95% смертність. Але за півроку наполовину. Для європейців +80 покажчики нижчі, ну а нашим пересічним по стану здоров'я можливо з +70 треба остерігатись.
Між іншим:
Популярний ведучий Савік Шустер повідомив, що у нього діагностували коронавірус COVID-19.
Ведучий також зазначив, що "вакцинувався вже чотири рази".
Політик Юлія Тимошенко, яка перебувала у студії, зазначила жартома, що "п'ята вакцинація дає безсмертя".
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/savik- ... 92668.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 17:02

  stm написав:Сейчас осень и моё жёлтое платье не актуально.

А Вы - поклонница творчества Маяковского?
https://poems.net.ua/poet/%D0%9C%D0%B0% ... 0%BD%D0%B8
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 17:08

  Ромасик написав:.......
  ЛАД написав:2. Если результаты всё же справедливы, это свидетельствует о явной пользе вакцинации - даже в условиях совместного проживания, т.е. при очень близком и продолжительном контакте, % инфицирования ваксов заметно ниже, чем у неваксов (25% против 38%). Можно предположить, что при менее тесном контакте разница была бы ещё больше.
если сравнить 25 и 38, то получим эффективновсть вакцины от заражений - 36%.
На чем строится ваше крайнее предположение вообще не понятно.

1. Не знаю, как Вы посчитали 36%. у меня такая цифра не получается.
Но если сказать, что вероятность заражения невакса в 1,5 раза выше, чем вакса, звучит лучше? Хотелось бы, конечно, в 15 раз, но что имеем.
2. Крайних предположений у меня нет. :)
3. Последнее предположение могу объяснить (не обосновать!).
Думаю, что при достаточно сильной дозе вируса заразить можно любого человека. С самым сильным иммунитетом. Т.е. при какой-то дозе не будет разницы между ваксом и неваксом. Чем меньше доза, тем легче иммунитету справиться с вирусом. Поэтому разница может (должна?) увеличиться.
Понимаю, что предположение так себе.
Переболевший один раз корью уже ей не заразится. Но в случае ковида такое предположение, на мой взгляд., более не менее логично.

А вообще, Вы выпустили у меня начало:
1. Объём исследования - 621 человек - маловат для окончательных выводов.

Не вижу смысла особо обсуждать эти результаты.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 17:17

yanyura, edvardd
Видимо, в разных местах с вакцинами было по-разному.
Помню, в июле, когда я писал, что не могу в Харькове найти ничего, кроме Коронавака, мне предлагали приехать в Полтаву, где свободно был Файзер (или Модерна, уже не помню).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 17:25

А никого не удивляет ситуация, когда в медицине "нет денег" даже на элементарные вещи, включая зарплату, а на "вакцины" и "велике вакцівництво" в переходах и на коленках - деньги есть?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 17:35

  Вкладчик1234 написав:А никого не удивляет ситуация, когда в медицине "нет денег" даже на элементарные вещи, включая зарплату, а на "вакцины" и "велике вакцівництво" в переходах и на коленках - деньги есть?

До Ковід:
МОЗ: У Державному бюджеті на 2019 рік на охорону здоров’я передбачено 95,08 млрд грн

2021, выделено на вакцины.
По состоянию на конец марта Министерство здравоохранения потратило почти 1,6 миллиарда гривен на закупку вакцины от COVID-19, что составляет 40% от общей суммы бюджетной программы в 4 миллиарда гривен.


Ничего нового,Вкладчик манипулирует, что "нет денег на элементарные вещи". Все как всегда. Расходимся.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 17:43

Re: Эпидемия коронавируса в дупі світу)))

Он, наприклад, один з Львівських ринків>>>

І зразу ж питання - дельта тільки по непродовольчих б'є всією силою)) - а на продукти(де переважно найбільше скупчення людей) навіть і не заглядає? :mrgreen:

З 30 жовтня у ТК "Шувар" будуть вжиті додаткові заходи у зв’язку із введенням червоного рівня епідемічної небезпеки згідно протоколу державної комісії з ТЕБ і НС №44 від 28.10.2021р.

📌доступ до всіх магазинів та закладів, що здійснюють реалізацію товарів непродовольчої групи, до закладів харчування, салонів краси буде можливий за умови наявності в усіх ПРАЦІВНИКІВ та ВІДВІДУВАЧІВ віком від 18 років:
• сертифікату про повну вакцинацію (дві дози),
• негативного ПЛР-тесту на COVID-19
/ або експрес-тесту на визначення антигену SARAS-CoV-2 (зроблених не раніше ніж за 72 год до відвідування закладу),
• документу про наявність протипоказань чи перенесення хвороби, що дійсна 180 днів з дня виявлення хвороби.

✔️У звичному режимі продовжують працювати (з дотриманням усіх санітарних вимог):

✅ продуктові магазини;
✅ банківські установи;
✅ аптеки;
✅ зоомагазини;
✅ магазини побутової хімії та квіткові магазини;
✅ магазини зв'язку

Обов'язкове дотримання маскового режиму та дистанції!

Будьте здорові!💚
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 17:49

Дел
Востаннє редагувалось adeges в Суб 30 жов, 2021 17:52, всього редагувалось 1 раз.
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