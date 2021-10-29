Основной причиной смерти 39 тыс. 638 человек в сентябре 2021 года стал коронавирус. Это следует из данных Росстата, опубликованных на сайте ведомства.
В 34 тыс. 403 случаях вирус был идентифицирован, а в 5 тыс. 235 — предполагался.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за сентябрь в России умерли 24 тыс. 128 человек (и, соответственно, по ворлдметру). Согласно сведениям Росстата, за аналогичный период 2020 года число смертей от коронавируса как основной причины составило 5 тыс. 438.
заммэра Москвы Анастасия Ракова приводила данные о том, что каждый день в Москве заболевают коронавирусом около 1 тыс. детей, 20-30 из них госпитализируют. В свою очередь, Собянин отмечал, что количество заболевших детей в эту волну значительно больше, чем в предыдущую — практически в два-три раза больше.
вирус не имеет доступа к половым органам, яичникам и матке и поражает другие органы. В этом смысле репродуктивная система женщины защищена. Но это не значит, что общее ухудшение состояния здоровья будущей матери не отразится на течении беременности», — пояснил врач.
Летальные исходы от ковида среди беременных женщин часто объясняются тем, что они изначально были в группе риска — по сахарному диабету, ожирению, артериальной гипертензии, заболеваниям почек, легких и т. д. ....... главный внештатный специалист Минздрава по акушерству Роман Шмаков заявил, что в России в 2021 году смертность от коронавирусной инфекции среди беременных выросла в три раза по сравнению с прошлым годом. По его словам, все они были непривитыми, и 70-80% входили в группу риска по хроническим заболеваниям.
Успіх В сегодняшних требованиях по сравнению с прошлыми локдаунами новое только требования к вакцинации. И это фактически смягчение по сравнению с прошлыми. Раньше Вам просто запрещали работать. Например, раньше "доступ до всіх магазинів та закладів, що здійснюють реалізацію товарів непродовольчої групи, до закладів харчування, салонів краси" был просто запрещён на время локдауна.
Спасибо. Вы обратили внимание, что вчера вышла стата за сентябрь у соседей. И есть возможность проверить прогноз Ракша по сентябрю, который он дал пару недель назад. Он говорил о 202 тысячах. В сентябре в России умерли 201 945 человек,
ЛАД написав:Успіх В сегодняшних требованиях по сравнению с прошлыми локдаунами новое только требования к вакцинации. И это фактически смягчение по сравнению с прошлыми. Раньше Вам просто запрещали работать. Например, раньше "доступ до всіх магазинів та закладів, що здійснюють реалізацію товарів непродовольчої групи, до закладів харчування, салонів краси" был просто запрещён на время локдауна.
Так це - зрозуміло)) Не зрозуміло лише(що тоді, а що й зараз) чому ковід гуляє лише в приміщеннях непродовольчої групи товарів, а на продукти - тупо не заходить
Да, на росбалте можно ещё послушать беседу с Алексеем Ракша - https://www.rosbalt.ru/page/podcast/ (или на любой странице в правом верхнем углу). В принципе, ничего особо нового. Он называет избыточную смертность в октябре в районе 100 тыс. Интересно, что он считает, что Россия подходит к пику смертности, поэтому в ноябре избыточная смертность может быть ещё больше, но декабрь и дальше пойдёт спад. Также он опровергает теорию, которую здесь высказывал Ой+, о том, что рост смертности объясняется большой рождаемостью 70-80 лет назад.
P.s. Hotab, не обновил страницу перед тем, как написать, увидел Ваш пост уже позже. Спасибо за приведенные цифры обшей смертности.
Успіх написав:juristkostya Все просто)) Просто було людей попередити чітко ЗАКОНОМ, хоч за місяць до цього! А те, що пів року ходили "слухи" - ну то що з них взяти?)) А от був би ЧІТКИЙ ЗАКОН місяць тому(про НЕдопуск до роботи без двох доз) - то все було б ок!
действительно, разве предшествующие полтора года постоянных ограничений позволяли предположить возможность новых? "Никогда такого не было, и вот опять" (с) В.Черномырдин
Ні, ну реально думалось - що 1 раз вколовся, то ВЖЕ на коні! А виявилось, що коня лише тримаєш за хвіст
п.с. Ні, ну ладно я там - не дуже цікавився тою вакцинацією і, взагалі, тим "коронабєсієм"(так як рік тому перехворів у легкій формі - не було ні смаку, ні запаху декілька днів) - але ж, 90% моїх знайомих ФОПів (і не тільки ФОПів) - теж "навіть в вус не дули" і теж, на моменті, майже всі - лише раз вакциновані! Як так? Чому ВОНИ раніше не вакцинувались?
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 30 жов, 2021 19:16, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Успіх В сегодняшних требованиях по сравнению с прошлыми локдаунами новое только требования к вакцинации. И это фактически смягчение по сравнению с прошлыми. Раньше Вам просто запрещали работать. Например, раньше "доступ до всіх магазинів та закладів, що здійснюють реалізацію товарів непродовольчої групи, до закладів харчування, салонів краси" был просто запрещён на время локдауна.
Так це - зрозуміло)) Не зрозуміло лише(що тоді, а що й зараз) чому ковід гуляє лише в приміщеннях непродовольчої групи товарів, а на продукти - тупо не заходить
Заходит и на продукты. Но, к примеру, без крышки для унитаза человек может обойтись и месяц, и даже больше. А вот без еды обходиться даже неделю как-то тяжеловато.
Ні, ну ладно я там - не дуже цікавився тою вакцинацією і, взагалі, тим "коронабєсієм"(так як рік тому перехворів у легкій формі - не було ні смаку, ні запаху декілька днів) - але ж, 90% моїх знайомих ФОПів (і не тільки ФОПів) - теж "навіть в вус не дули" і теж, на моменті, майже всі - лише раз вакциновані! Як так? Чому ВОНИ раніше не вакцинувались?
Теж не цікавились, так само, як і Ви. "Живемо тільки сьогодні". И, как Вы знаете, пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
ЛАД написав:Теж не цікавились, так само, як і Ви. "Живемо тільки сьогодні". И, как Вы знаете, пока гром не грянет, мужик не перекрестится
Тому я ще раз кажу - грім(закон) мав вдарити ще місяць тому, щоб люди встигли провакцинуватись, а не дати тиждень, за який НЕ РЕАЛЬНО провакцинуватись двічі! Або хоч обмеження робили для зовсім не вакцинованих, а з одною дозою дозволялось би працювати.
коротко свободный пересказ : короче говоря + к моей теории о ... встречаются два инактивированых вируса или активный и кусочек не активного или два акивных и дальше ухххх...понеслась любовь в разных позах на выходе третий новый вирус вот сейчас получаете кусочек, а потом когда будет надо вам введут другой кусочек и пазл сложиться, все зависит от вашего поведения и планов что ж дальше то со стадом делать , какую часть оставить и для чего , а какую на убой
ЛАД написав:Но, к примеру, без крышки для унитаза человек может обойтись и месяц, и даже больше. А вот без еды обходиться даже неделю как-то тяжеловато
Так той, що продає кришки до унітазу - теж їсти хоче/прогодувати сім'ю! Чому він не має права продавати(наприклад, зробивши собі тест) невакцинованим клієнтам свій товар так само, як і продавці продуктів? Що за ущемлення прав? Що за дискримінація?