Додано: Суб 30 жов, 2021 18:33

Основной причиной смерти 39 тыс. 638 человек в сентябре 2021 года стал коронавирус. Это следует из данных Росстата, опубликованных на сайте ведомства.



В 34 тыс. 403 случаях вирус был идентифицирован, а в 5 тыс. 235 — предполагался.



По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за сентябрь в России умерли 24 тыс. 128 человек (и, соответственно, по ворлдметру).

Согласно сведениям Росстата, за аналогичный период 2020 года число смертей от коронавируса как основной причины составило 5 тыс. 438.

заммэра Москвы Анастасия Ракова приводила данные о том, что каждый день в Москве заболевают коронавирусом около 1 тыс. детей, 20-30 из них госпитализируют. В свою очередь, Собянин отмечал, что количество заболевших детей в эту волну значительно больше, чем в предыдущую — практически в два-три раза больше.

вирус не имеет доступа к половым органам, яичникам и матке и поражает другие органы. В этом смысле репродуктивная система женщины защищена. Но это не значит, что общее ухудшение состояния здоровья будущей матери не отразится на течении беременности», — пояснил врач.



Летальные исходы от ковида среди беременных женщин часто объясняются тем, что они изначально были в группе риска — по сахарному диабету, ожирению, артериальной гипертензии, заболеваниям почек, легких и т. д.

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главный внештатный специалист Минздрава по акушерству Роман Шмаков заявил, что в России в 2021 году смертность от коронавирусной инфекции среди беременных выросла в три раза по сравнению с прошлым годом. По его словам, все они были непривитыми, и 70-80% входили в группу риска по хроническим заболеваниям.

Немного о российских делах.