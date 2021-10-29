Как от тебя бесячего жена не сбежала. Она прикована к дверце духовки?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 жов, 2021 19:54
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Суб 30 жов, 2021 20:24
«Пандемия и меры, принятые для предотвращения пандемии, оказали серьезное влияние на психосферу человека. Самым большим наказанием в мире является лишение свободы, а меры для предотвращения распространения коронавируса как раз и ограничили людей свободы. Условия локдауна, запрет на выход из дома противоречат человеческой природе, в результате строгий карантинный период наложил отпечаток на психологическом состоянии людей», — сказал психотерапевт haqqin.az Акпер.
По словам психотерапевта, из-за карантина увеличилось также количество разводов и самоубийств, усилилась депрессия. В настоящее время население мира находится в депрессивном состоянии.
Додано: Суб 30 жов, 2021 20:38
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Я тоже обеспокоен проблемой роста суицидов в США и наверное еще где-то. И очень рад, что закалённых 70-летним железным занавесом, войной и др. украинцев не берёт эта проблема. В Украине роста суицидов нет!!
От слова "совсем". Но проблема очень острая, да. Рад, что Флер ее не забывает.
Додано: Суб 30 жов, 2021 20:45
Проблема ожирения усугубилась из-за самоизоляции и удаленной занятости, во время пандемии усилилась тенденция к нерегулярному питанию. Ситуация ухудшилась и среди детей.
...дети и подростки стали аудиторией для рекламы нездоровых продуктов и данные, в частности, из Великобритании, показывают, что изменился характер и режим их перекусов.
«Сегодня нас очень беспокоит ситуация с питанием, потому что мы знаем, что те, кто имеет ожирение, имеет очень высокий риск наиболее серьезного развития коронавируса», — заявил глава Европейского офиса ВОЗ.
Додано: Суб 30 жов, 2021 20:51
Сегодня уговорил сына 13 лет ширнуться файзером, потратил 2 дня на убеждение...
Додано: Суб 30 жов, 2021 20:53
В Украине резко возросло количество самоубийств подростков в 2021 году. Среди причин — влияние карантина
Украина не входит в первую десятку государств с самыми высокими показателями самоубийств на душу населения, но превышает среднемировые показатели почти вдвое. Во многом потому, что украинцы-мужчины убивают себя в семь с лишним раз чаще, чем женщины.
Додано: Суб 30 жов, 2021 20:57
"Проблема ожирения усугубилась из-за" того, что вместо беготни на улице дети сидят за компами или мобилами и играют в сильно развивающие стрелялки.
"запрет на выход из дома противоречат человеческой природе" тоже для нас очень актуально. Вот уже 1,5 года не выпускают, демоны!
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