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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 110
Мені вже зробили щеплення
57%
63
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
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2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 19:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Успіх написав:Що за ущемлення прав?
Що за дискримінація?

Как от тебя бесячего жена не сбежала. Она прикована к дверце духовки?
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 20:24

«Пандемия и меры, принятые для предотвращения пандемии, оказали серьезное влияние на психосферу человека. Самым большим наказанием в мире является лишение свободы, а меры для предотвращения распространения коронавируса как раз и ограничили людей свободы. Условия локдауна, запрет на выход из дома противоречат человеческой природе, в результате строгий карантинный период наложил отпечаток на психологическом состоянии людей», — сказал психотерапевт haqqin.az Акпер.
По словам психотерапевта, из-за карантина увеличилось также количество разводов и самоубийств, усилилась депрессия. В настоящее время население мира находится в депрессивном состоянии.
https://enovosty.com/news/zdorove/full/ ... opsixologi
fler
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 20:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:настоящее время население мира находится в депрессивном состоянии.

Я тоже обеспокоен проблемой роста суицидов в США и наверное еще где-то. И очень рад, что закалённых 70-летним железным занавесом, войной и др. украинцев не берёт эта проблема. В Украине роста суицидов нет!! :lol:
От слова "совсем". Но проблема очень острая, да. Рад, что Флер ее не забывает. :mrgreen:
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 20:45

Проблема ожирения усугубилась из-за самоизоляции и удаленной занятости, во время пандемии усилилась тенденция к нерегулярному питанию. Ситуация ухудшилась и среди детей.
...дети и подростки стали аудиторией для рекламы нездоровых продуктов и данные, в частности, из Великобритании, показывают, что изменился характер и режим их перекусов.
«Сегодня нас очень беспокоит ситуация с питанием, потому что мы знаем, что те, кто имеет ожирение, имеет очень высокий риск наиболее серьезного развития коронавируса», — заявил глава Европейского офиса ВОЗ.
https://cursorinfo.co.il/coronavirus/uc ... -covid-19/
fler
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 20:51

Сегодня уговорил сына 13 лет ширнуться файзером, потратил 2 дня на убеждение...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 20:53

  Hotab написав:В Украине роста суицидов нет!! :lol:
От слова "совсем". Но проблема очень острая, да. Рад, что Флер ее не забывает. :mrgreen:


В Украине резко возросло количество самоубийств подростков в 2021 году. Среди причин — влияние карантина
https://hromadske.ua/ru/posts/v-ukraine ... -karantina

Украина не входит в первую десятку государств с самыми высокими показателями самоубийств на душу населения, но превышает среднемировые показатели почти вдвое. Во многом потому, что украинцы-мужчины убивают себя в семь с лишним раз чаще, чем женщины.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-49636380
fler
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 20:57

"Проблема ожирения усугубилась из-за" того, что вместо беготни на улице дети сидят за компами или мобилами и играют в сильно развивающие стрелялки.

"запрет на выход из дома противоречат человеческой природе" тоже для нас очень актуально. Вот уже 1,5 года не выпускают, демоны!
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