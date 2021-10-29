«Пандемия и меры, принятые для предотвращения пандемии, оказали серьезное влияние на психосферу человека. Самым большим наказанием в мире является лишение свободы, а меры для предотвращения распространения коронавируса как раз и ограничили людей свободы. Условия локдауна, запрет на выход из дома противоречат человеческой природе, в результате строгий карантинный период наложил отпечаток на психологическом состоянии людей», — сказал психотерапевт haqqin.az Акпер. По словам психотерапевта, из-за карантина увеличилось также количество разводов и самоубийств, усилилась депрессия. В настоящее время население мира находится в депрессивном состоянии. https://enovosty.com/news/zdorove/full/ ... opsixologi
fler написав:настоящее время население мира находится в депрессивном состоянии.
Я тоже обеспокоен проблемой роста суицидов в США и наверное еще где-то. И очень рад, что закалённых 70-летним железным занавесом, войной и др. украинцев не берёт эта проблема. В Украине роста суицидов нет!! От слова "совсем". Но проблема очень острая, да. Рад, что Флер ее не забывает.
Проблема ожирения усугубилась из-за самоизоляции и удаленной занятости, во время пандемии усилилась тенденция к нерегулярному питанию. Ситуация ухудшилась и среди детей. ...дети и подростки стали аудиторией для рекламы нездоровых продуктов и данные, в частности, из Великобритании, показывают, что изменился характер и режим их перекусов. «Сегодня нас очень беспокоит ситуация с питанием, потому что мы знаем, что те, кто имеет ожирение, имеет очень высокий риск наиболее серьезного развития коронавируса», — заявил глава Европейского офиса ВОЗ. https://cursorinfo.co.il/coronavirus/uc ... -covid-19/
Украина не входит в первую десятку государств с самыми высокими показателями самоубийств на душу населения, но превышает среднемировые показатели почти вдвое. Во многом потому, что украинцы-мужчины убивают себя в семь с лишним раз чаще, чем женщины. https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-49636380
Международная группа ученых искала информацию о самоубийствах в странах и на территориях, являющихся членами Всемирного банка, население в которых превышает три миллиона человек. Во время исследования анализировали официальные данные, которые обновлялись ежемесячно Министерствами здравоохранения, службами статистики и т. п.
Ученые не нашли доказательств значительного увеличения риска самоубийств в первые месяцы пандемии. Также, согласно статистике, в 12 странах или районах зафиксировали уменьшение числа самоубийств: в Новом Южном Уэльсе (Австралия), Лейпциге (Германия), Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии.
И ещё:
В общей сложности в 2016 году в Украине покончили с собой 9952 человека.
ЛАД написав:Но, к примеру, без крышки для унитаза человек может обойтись и месяц, и даже больше. А вот без еды обходиться даже неделю как-то тяжеловато
Так той, що продає кришки до унітазу - теж їсти хоче/прогодувати сім'ю! Чому він не має права продавати(наприклад, зробивши собі тест) невакцинованим клієнтам свій товар так само, як і продавці продуктів? Що за ущемлення прав? Що за дискримінація?
Вы один, а покупателей много. Государство заботится о многих.
P.s. А Вам просто поплакаться в жилетку хочется? Надеюсь, Вы понимаете, что Ваши стоны и жалобы на форуме ничего не изменят. Так что прекращайте.