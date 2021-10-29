Додано: Суб 30 жов, 2021 22:22

ЛАД написав: Наверное, были. Но при этом число самоубийств было "навіть дещо менше Наверное, были. Но при этом число самоубийств было "навіть дещо менше

Ромасик написав: zРадио, почему тогда сравниваете уровень смертности в Украине с Британией/Израилем? zРадио, почему тогда сравниваете уровень смертности в Украине с Британией/Израилем?

Тема уменьшения количества самоубийств в 2020 ковидном году (в сравнении с доковидными) ранее неоднократно обсуждали с Флер. Но у доктора наук девичья память, простим ей это.Ну а что будет в 2021 году мы обязательно посмотрим. По месяцам текущего года роста не было. Что не мешает Флер в свойственной ей манере "как бы намекать". Ну а мы будем тщательно пресекать эти поползновения. Даже если она найдет и принесёт ,что "суициды выросли именно среди белокурих голубоглазых мальчиков в возрасте ровно 11.5 лет роста не более 140 см" .Вообще-то это любимая тема антиваксов закалки лето 2021 была. Когда они , приводили НЕэфектианость вакцинации, визжали "смотрите, в привитых Израиле и Британии мрут, а в непривитой Украине все спокойно". И уже тогда вы не хотели слышать голоса разума (в первую очередь меня ) , типа эффективность вакцинации сравнивать надо в одной и той же стране и в момент времени. В группе ваксов и неваксов . Забыл, да?? И Флер забыла. Она визжала больше всех, что вакцинация не работает. Я ей долго пытался тогда что-то объяснить, но куда там. Я д тогда не знал, что она "доктор наук" и потому бесполезно что-либо объяснять.