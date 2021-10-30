коротко свободный пересказ : короче говоря + к моей теории о ... встречаются два инактивированых вируса или активный и кусочек не активного или два акивных и дальше ухххх...понеслась любовь в разных позах на выходе третий новый вирус вот сейчас получаете кусочек, а потом когда будет надо вам введут другой кусочек и пазл сложиться, все зависит от вашего поведения и планов что ж дальше то со стадом делать , какую часть оставить и для чего , а какую на убой
Ещё раз повторю - бросьте смотреть голливудские ужастики и читать аналогичную фэнтези. Если не можете не воспринимать их серьёзно как сказки и ужастики для детей старшего возраста.
fler написав:По оценкам экспертов. наиболее частый симптомов в случае легкого течения болезни – головная боль. Как заявила невролог, доктор медицинских наук Маргарита Наприенко, головная боль при COVID-19 у людей со склонностью к мигреням – «благоприятный» признак https://cursorinfo.co.il/coronavirus/vr ... onavirusa/
о, в мене якраз таке і було, на початку тижня писав про "нетипові соплі"
Вкладчик1234 написав:А никого не удивляет ситуация, когда в медицине "нет денег" даже на элементарные вещи, включая зарплату, а на "вакцины" и "велике вакцівництво" в переходах и на коленках - деньги есть?
До Ковід: МОЗ: У Державному бюджеті на 2019 рік на охорону здоров’я передбачено 95,08 млрд грн
2021, выделено на вакцины. По состоянию на конец марта Министерство здравоохранения потратило почти 1,6 миллиарда гривен на закупку вакцины от COVID-19, что составляет 40% от общей суммы бюджетной программы в 4 миллиарда гривен.
Ничего нового,Вкладчик манипулирует, что "нет денег на элементарные вещи". Все как всегда. Расходимся.
Успіх написав:Чому пересічний має заплатити мінімум 350грн(а переважно 400-500грн) за тест, щоб його пустили до роботи? Раз вони "обмежили доступ" - то прошу і перевіряйте тестами своїми/безкоштовними, а не забирайте в людей, можливо, останні кошти на хліб!
Вкладчик1234 написав:"А если сравнить Моршин с каким-нибудь другим карпатским курортным городком, то все становится гораздо печальнее. К примеру, в Трускавце с его 30-тысячным населением сейчас болеют только 70 человек. То есть в "недовитом" Трускавце заболеваемость вчетверо ниже, чем в привитом и перевитом Моршине. Даже неприлично как-то выходит", - отмечает блогер Сергей Дибров.
Какие блогеры, такая и аналитика
Еще весной 2020-го было очевидно, что эпидемия ковида географически сильно неоднородна. Я до сих пор хорошо помню графики заболеваемости и смертности по разным итальянским городам.
Как можно додуматься рассуждать об эффективности вакцин, сравнивая разные города с неизвестным эпидемиологическим уровнем в них?
Если кому непонятно, о чем я, приведу аналогию - у Израиля военные потери есть, у Швеции - нет. Значит ли это, что шведские вооруженные силы эффективнее израильских? Разумеется, нет. Абсурдность таких сравнениий становится очевидна, когда в уравнение добавлется вводная об уровне угрозы, от которой приходится обороняться в первом и втором случае - у Швеции ее нет, у Израиля она есть
ЛАД написав:Наверное, были. Но при этом число самоубийств было "навіть дещо менше
Тема уменьшения количества самоубийств в 2020 ковидном году (в сравнении с доковидными) ранее неоднократно обсуждали с Флер. Но у доктора наук девичья память, простим ей это. Ну а что будет в 2021 году мы обязательно посмотрим. По месяцам текущего года роста не было. Что не мешает Флер в свойственной ей манере "как бы намекать". Ну а мы будем тщательно пресекать эти поползновения. Даже если она найдет и принесёт ,что "суициды выросли именно среди белокурих голубоглазых мальчиков в возрасте ровно 11.5 лет роста не более 140 см" .
Ромасик написав:zРадио, почему тогда сравниваете уровень смертности в Украине с Британией/Израилем?
Вообще-то это любимая тема антиваксов закалки лето 2021 была. Когда они , приводили НЕэфектианость вакцинации, визжали "смотрите, в привитых Израиле и Британии мрут, а в непривитой Украине все спокойно". И уже тогда вы не хотели слышать голоса разума (в первую очередь меня ) , типа эффективность вакцинации сравнивать надо в одной и той же стране и в момент времени. В группе ваксов и неваксов . Забыл, да?? И Флер забыла. Она визжала больше всех, что вакцинация не работает. Я ей долго пытался тогда что-то объяснить, но куда там. Я д тогда не знал, что она "доктор наук" и потому бесполезно что-либо объяснять.
Ромасик написав:zРадио, почему тогда сравниваете уровень смертности в Украине с Британией/Израилем?
Вообще-то это любимая тема антиваксов закалки лето 2021 была. Когда они , приводили НЕэфектианость вакцинации, визжали "смотрите, в привитых Израиле и Британии мрут, а в непривитой Украине все спокойно". И уже тогда вы не хотели слышать голоса разума (в первую очередь меня ) , типа эффективность вакцинации сравнивать надо в одной и той же стране и в момент времени. В группе ваксов и неваксов . Забыл, да?? И Флер забыла. Она визжала больше всех, что вакцинация не работает. Я ей долго пытался тогда что-то объяснить, но куда там. Я д тогда не знал, что она "доктор наук" и потому бесполезно что-либо объяснять.
действительно, в непривитой Украине летом было все спокойно. И никто пока этого не смог объяснить. При чем о том, что в Украине все спокойно, подумал не только я, но и МОЗ и забил х. Да, можно все пихать на флер, но ты сам сравнивал летальность с Британией, как аргумент вакцинации. А вот Моршин с Трускавцом нельзя сравнивать. До израильских 10К в сутки нам еще расти и расти.