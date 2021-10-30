Додано: Суб 30 жов, 2021 23:44

Ромасик написав: 161, уговорил, где деньги? 161, уговорил, где деньги?

Ромасик написав: действительно, в непривитой Украине летом было все спокойно. действительно, в непривитой Украине летом было все спокойно.

Ромасик написав: При чем о том, что в Украине все спокойно, подумал не только я, но и МОЗ и забил х. При чем о том, что в Украине все спокойно, подумал не только я, но и МОЗ и забил х.

Ромасик написав: но ты сам сравнивал летальность с Британией, как аргумент вакцинации. но ты сам сравнивал летальность с Британией, как аргумент вакцинации.

Мои у меня. А ты что-то потерял?А в непривитой в апреле и мае - неспокойно. Думаешь вспышка была вызвана тем, что договорились о первой поставке вакцины? Оно сразу начало уже работать?Моз говорил "вакцинируйтесь, глупцы!".На этой ветке все вменяемые говорили "посмотрите на эрэфию!! Нет ни одной причины,нам не пойти по их пути!". Вопрос лишь времени. Но вы же слушали песни о 100500% переьолевших бессимптомно и "все уже позади".Я ни разу не был на британских сайтах статистики, пока какая-нибудь истеричка здесь поутру не приносила "какой ужас!!! Там болеют !!" , я всегда говорил "пусть болеют, но там не мрут. Летальность у них в 6 раз упала, хотя болеют". Когда пришла очередь болеть непривитой Украине, она не умеет без гор трупов болеть.Так что тебе не так в этих сравнениях??Если по прежнему все очень туго, ну как обычно тебе доходит,я разжую.Как Бриты и Украина активно болели в разное время и потому нечего их было сравнивать летом, так и сейчас, нечего сравнивать Трускавцы с Моршином на момент. Если хочется очень их сравнить, подожди окончание вспышки и подведи итоги: сколько там и там похорнили . Естественно если не забыл уроки математики , которые я тебе приподнес по Израилю . А то у тебя и там короткая память была.