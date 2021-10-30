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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 жов, 2021 22:46
свежий видосик от Евгешки. Я знаю, что он 200% вакс, меня он нисколько не убедит. Но его просто интересно слушать, чем местных нытиков. Он кстати отверг принудительную вакцинацию.
Додано: Суб 30 жов, 2021 22:53
Показатель смертность. Что с ней в Тернополе? А в Моршине?
Где лучше оказаться там где по 103 не едут вообще или любой каприз по показаниям в течении 15 минут?
В Тернополе 609 новых, 15 летальных.
В Моршине 27 новых, никого даже в маске.
Додано: Суб 30 жов, 2021 23:01
В понедельник поеду в госпиталь на бесплатный тест. Заодно по дороге, может быть, протокол составят, а потом посмотрим, чем это закончится:
А вакцину оставлю на третью дозу автору выражения: "... вприпрыжку понесется в ближайший пункт вакцинации и там будет, расталкивая всех локтями кричать, что ему надо уколоться вне очереди".
Додано: Суб 30 жов, 2021 23:09
Пробачте шановний, це випадково ви не вакцинацію скандально відомого АНТИВАКСА Будівельника описали у цьому сюжеті?
Востаннє редагувалось roberto dark в Суб 30 жов, 2021 23:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 30 жов, 2021 23:10
Да ну? В первую очередь сравниваю уровень смертности в Украине в условиях эпидемии ковида с доковидным уровнем смертности в Украине.
На что вам, к слову, нечего возразить - рост смертности очевиден, и другой его причины не существует
Додано: Суб 30 жов, 2021 23:28
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Те кто и сегодня продолжают отрицать необходимость прививок и саму болезнь - конченные далпайопы. И это не оскорбление, а медицинский диагноз. Лечится ли это заражением ковидом? Не уверен, но прецеденты были. Вадим Чёрный в Одессе. Правда недолго он протянул после прозрения. И это ещё не было Дельты.
Додано: Суб 30 жов, 2021 23:31
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Как это назвать. Стадо.
Почему всем резко сейчас стало надо ? Что делали летом ?
Меня в Германии записали на работе в июле. Приехал, минут 10-15 ждал, укололи, свободен.
Через 4 недели повторили процедуру.
Без истерик, по записи, с выбором вакцины.
Кто давел нарот в Украине до состояния скота ?
Додано: Суб 30 жов, 2021 23:35
Летом в Украине можно было спокойно пойти и привиться. Никаких очередей. Выбора вакцин не было, но лучше Астра Зенека, чем крематорий. Так что снова подтверждается старая мудрость с ветки о недвиге: наш народ любит говно и страдать.
Додано: Суб 30 жов, 2021 23:44
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Мои у меня. А ты что-то потерял?
А в непривитой в апреле и мае - неспокойно. Думаешь вспышка была вызвана тем, что договорились о первой поставке вакцины? Оно сразу начало уже работать?
Моз говорил "вакцинируйтесь, глупцы!".
На этой ветке все вменяемые говорили "посмотрите на эрэфию!! Нет ни одной причины,нам не пойти по их пути!". Вопрос лишь времени. Но вы же слушали песни о 100500% переьолевших бессимптомно и "все уже позади".
Я ни разу не был на британских сайтах статистики, пока какая-нибудь истеричка здесь поутру не приносила "какой ужас!!! Там болеют !!" , я всегда говорил "пусть болеют, но там не мрут. Летальность у них в 6 раз упала, хотя болеют". Когда пришла очередь болеть непривитой Украине, она не умеет без гор трупов болеть.
Так что тебе не так в этих сравнениях??
Если по прежнему все очень туго, ну как обычно тебе доходит,я разжую.
Как Бриты и Украина активно болели в разное время и потому нечего их было сравнивать летом, так и сейчас, нечего сравнивать Трускавцы с Моршином на момент. Если хочется очень их сравнить, подожди окончание вспышки и подведи итоги: сколько там и там похорнили . Естественно если не забыл уроки математики , которые я тебе приподнес по Израилю . А то у тебя и там короткая память была.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 30 жов, 2021 23:57, всього редагувалось 3 разів.
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