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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4126412741284129>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 110
Мені вже зробили щеплення
57%
63
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 22:46


свежий видосик от Евгешки. Я знаю, что он 200% вакс, меня он нисколько не убедит. Но его просто интересно слушать, чем местных нытиков. Он кстати отверг принудительную вакцинацию.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 22:53

  Ромасик написав:
  Hotab написав:
  Ромасик написав:zРадио, почему тогда сравниваете уровень смертности в Украине с Британией/Израилем?

Вообще-то это любимая тема антиваксов закалки лето 2021 была. Когда они , приводили НЕэфектианость вакцинации, визжали "смотрите, в привитых Израиле и Британии мрут, а в непривитой Украине все спокойно". И уже тогда вы не хотели слышать голоса разума (в первую очередь меня ) , типа эффективность вакцинации сравнивать надо в одной и той же стране и в момент времени. В группе ваксов и неваксов . Забыл, да?? И Флер забыла. Она визжала больше всех, что вакцинация не работает. Я ей долго пытался тогда что-то объяснить, но куда там. Я д тогда не знал, что она "доктор наук" и потому бесполезно что-либо объяснять. :mrgreen:

действительно, в непривитой Украине летом было все спокойно. И никто пока этого не смог объяснить. При чем о том, что в Украине все спокойно, подумал не только я, но и МОЗ и забил х.
Да, можно все пихать на флер, но ты сам сравнивал летальность с Британией, как аргумент вакцинации. А вот Моршин с Трускавцом нельзя сравнивать.
До израильских 10К в сутки нам еще расти и расти.

Показатель смертность. Что с ней в Тернополе? А в Моршине?
Где лучше оказаться там где по 103 не едут вообще или любой каприз по показаниям в течении 15 минут?
В Тернополе 609 новых, 15 летальных.
В Моршине 27 новых, никого даже в маске.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 22:57

stm а что с Киевом делать, который обогнал Одессу по жмурах?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 23:01

  Ромасик написав:в Киеве самый дешевый ПЦР, что видел, 510

В понедельник поеду в госпиталь на бесплатный тест. Заодно по дороге, может быть, протокол составят, а потом посмотрим, чем это закончится:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_437#Text

А вакцину оставлю на третью дозу автору выражения: "... вприпрыжку понесется в ближайший пункт вакцинации и там будет, расталкивая всех локтями кричать, что ему надо уколоться вне очереди".
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 23:09

  Igneus написав: "... вприпрыжку понесется в ближайший пункт вакцинации и там будет, расталкивая всех локтями кричать, что ему надо уколоться вне очереди".


Пробачте шановний, це випадково ви не вакцинацію скандально відомого АНТИВАКСА Будівельника описали у цьому сюжеті?
Востаннє редагувалось roberto dark в Суб 30 жов, 2021 23:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 23:10

  Ромасик написав:zРадио, почему тогда сравниваете уровень смертности в Украине с Британией/Израилем?


Да ну? В первую очередь сравниваю уровень смертности в Украине в условиях эпидемии ковида с доковидным уровнем смертности в Украине.

На что вам, к слову, нечего возразить - рост смертности очевиден, и другой его причины не существует
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 23:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Те кто и сегодня продолжают отрицать необходимость прививок и саму болезнь - конченные далпайопы. И это не оскорбление, а медицинский диагноз. Лечится ли это заражением ковидом? Не уверен, но прецеденты были. Вадим Чёрный в Одессе. Правда недолго он протянул после прозрения. И это ещё не было Дельты.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 23:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://www.youtube.com/watch?v=686_ezbxMkg&t=9s

Как это назвать. Стадо.
Почему всем резко сейчас стало надо ? Что делали летом ?

Меня в Германии записали на работе в июле. Приехал, минут 10-15 ждал, укололи, свободен.
Через 4 недели повторили процедуру.
Без истерик, по записи, с выбором вакцины.

Кто давел нарот в Украине до состояния скота ?
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 23:35

  Хомякоид написав:https://www.youtube.com/watch?v=686_ezbxMkg&t=9s

Как это назвать. Стадо.
Почему всем резко сейчас стало надо ? Что делали летом ?

Меня в Германии записали на работе в июле. Приехал, минут 10-15 ждал, укололи, свободен.
Через 4 недели повторили процедуру.
Без истерик, по записи, с выбором вакцины.

Кто давел нарот в Украине до состояния скота ?

Летом в Украине можно было спокойно пойти и привиться. Никаких очередей. Выбора вакцин не было, но лучше Астра Зенека, чем крематорий. Так что снова подтверждается старая мудрость с ветки о недвиге: наш народ любит говно и страдать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 23:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:161, уговорил, где деньги?

Мои у меня. А ты что-то потерял?
  Ромасик написав:действительно, в непривитой Украине летом было все спокойно.

А в непривитой в апреле и мае - неспокойно. Думаешь вспышка была вызвана тем, что договорились о первой поставке вакцины? Оно сразу начало уже работать?

  Ромасик написав:При чем о том, что в Украине все спокойно, подумал не только я, но и МОЗ и забил х.


Моз говорил "вакцинируйтесь, глупцы!".
На этой ветке все вменяемые говорили "посмотрите на эрэфию!! Нет ни одной причины,нам не пойти по их пути!". Вопрос лишь времени. Но вы же слушали песни о 100500% переьолевших бессимптомно и "все уже позади".
  Ромасик написав:но ты сам сравнивал летальность с Британией, как аргумент вакцинации.


Я ни разу не был на британских сайтах статистики, пока какая-нибудь истеричка здесь поутру не приносила "какой ужас!!! Там болеют !!" , я всегда говорил "пусть болеют, но там не мрут. Летальность у них в 6 раз упала, хотя болеют". Когда пришла очередь болеть непривитой Украине, она не умеет без гор трупов болеть.
Так что тебе не так в этих сравнениях??

Если по прежнему все очень туго, ну как обычно тебе доходит,я разжую.
Как Бриты и Украина активно болели в разное время и потому нечего их было сравнивать летом, так и сейчас, нечего сравнивать Трускавцы с Моршином на момент. Если хочется очень их сравнить, подожди окончание вспышки и подведи итоги: сколько там и там похорнили . Естественно если не забыл уроки математики , которые я тебе приподнес по Израилю . А то у тебя и там короткая память была.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 30 жов, 2021 23:57, всього редагувалось 3 разів.
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