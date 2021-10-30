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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4126412741284129

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 110
Мені вже зробили щеплення
57%
63
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 23:45

  roberto dark написав:Пробачте шановний, це випадково ви не вакцинацію скандально відомого ... описали у цьому сюжеті?

Ні, автор цього речення не знав або забув відомий афоризм:
"В мирное время бегущий полковник вызывает смех, а в военное время панику".
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 23:53

  Хомякоид написав:
Кто давел нарот в Украине до состояния скота ?


Ну уж здесь точно на власть ответственность переложить не удастся, как пытаются это сделать некоторые диссиденты и антиваксы.

Для массовой иммунизации государство делает много больше, чем для других социально-значимых вопросов.

Не без ошибок, конечно, но в условиях пандемии их не удалось избежать даже странам, которые принято считать образцовыми.

А насчет выбора препаратов (которого якобы не было) - блин, так смешно от людей, покупающих на американских аукционах аварийные автомобили со стреляными подушками и нарушенной геометрией кузова, слышать, что вакцина им нужна только Пфайзер, и никакой другой они прививаться не готовы, потому что это опасно :lol:

В общем, цирк ))
zРадио
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