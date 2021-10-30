Ні, автор цього речення не знав або забув відомий афоризм:
"В мирное время бегущий полковник вызывает смех, а в военное время панику".
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Додано: Суб 30 жов, 2021 23:45
Додано: Суб 30 жов, 2021 23:53
Ну уж здесь точно на власть ответственность переложить не удастся, как пытаются это сделать некоторые диссиденты и антиваксы.
Для массовой иммунизации государство делает много больше, чем для других социально-значимых вопросов.
Не без ошибок, конечно, но в условиях пандемии их не удалось избежать даже странам, которые принято считать образцовыми.
А насчет выбора препаратов (которого якобы не было) - блин, так смешно от людей, покупающих на американских аукционах аварийные автомобили со стреляными подушками и нарушенной геометрией кузова, слышать, что вакцина им нужна только Пфайзер, и никакой другой они прививаться не готовы, потому что это опасно
В общем, цирк ))
Додано: Нед 31 жов, 2021 00:50
До израильских 10К в сутки (если Вы имеете ввиду новые случаи пропорционально населению) мы не дорастём никогда, т.к. для этого нам нужно делать раз в 10 больше тестов. Ну хотя бы в 5 раз.
Если мы сумеем добиться "израильских 10К в сутки" при нашем тестировании, страшно подумать, что у нас будет твориться.
Додано: Нед 31 жов, 2021 01:34
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