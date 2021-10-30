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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4126412741284129 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 110 Мені вже зробили щеплення 57% 63 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 8% 9 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 20 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 9 Всього голосів : 110 Додано: Суб 30 жов, 2021 23:45 roberto dark написав: Пробачте шановний, це випадково ви не вакцинацію скандально відомого ... описали у цьому сюжеті? Пробачте шановний, це випадково ви не вакцинацію скандально відомого ... описали у цьому сюжеті?

Ні, автор цього речення не знав або забув відомий афоризм:

"В мирное время бегущий полковник вызывает смех, а в военное время панику". Ні, автор цього речення не знав або забув відомий афоризм:"В мирное время бегущий полковник вызывает смех, а в военное время панику". Igneus Повідомлень: 1140 З нами з: 29.08.18 Подякував: 686 раз. Подякували: 543 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 жов, 2021 23:53 Хомякоид написав:

Кто давел нарот в Украине до состояния скота ? Кто давел нарот в Украине до состояния скота ?



Ну уж здесь точно на власть ответственность переложить не удастся, как пытаются это сделать некоторые диссиденты и антиваксы.



Для массовой иммунизации государство делает много больше, чем для других социально-значимых вопросов.



Не без ошибок, конечно, но в условиях пандемии их не удалось избежать даже странам, которые принято считать образцовыми.



А насчет выбора препаратов (которого якобы не было) - блин, так смешно от людей, покупающих на американских аукционах аварийные автомобили со стреляными подушками и нарушенной геометрией кузова, слышать, что вакцина им нужна только Пфайзер, и никакой другой они прививаться не готовы, потому что это опасно



В общем, цирк )) Ну уж здесь точно на власть ответственность переложить не удастся, как пытаются это сделать некоторые диссиденты и антиваксы.Для массовой иммунизации государство делает много больше, чем для других социально-значимых вопросов.Не без ошибок, конечно, но в условиях пандемии их не удалось избежать даже странам, которые принято считать образцовыми.А насчет выбора препаратов (которого якобы не было) - блин, так смешно от людей, покупающих на американских аукционах аварийные автомобили со стреляными подушками и нарушенной геометрией кузова, слышать, что вакцина им нужна только Пфайзер, и никакой другой они прививаться не готовы, потому что это опасноВ общем, цирк )) zРадио

Повідомлень: 11472 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2672 раз. Подякували: 5812 раз. Профіль 16 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 00:50 Ромасик написав: ..............

До израильских 10К в сутки нам еще расти и расти. ..............До израильских 10К в сутки нам еще расти и расти.

До израильских 10К в сутки (если Вы имеете ввиду новые случаи пропорционально населению) мы не дорастём никогда, т.к. для этого нам нужно делать раз в 10 больше тестов. Ну хотя бы в 5 раз.

Если мы сумеем добиться "израильских 10К в сутки" при нашем тестировании, страшно подумать, что у нас будет твориться. До израильских 10К в сутки (если Вы имеете ввиду новые случаи пропорционально населению) мы не дорастём никогда, т.к. для этого нам нужно делать раз в 10 больше тестов. Ну хотя бы в 5 раз.Если мы сумеем добиться "израильских 10К в сутки" при нашем тестировании, страшно подумать, что у нас будет твориться. ЛАД 2 Повідомлень: 20260 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4910 раз. Подякували: 4539 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 01:34 edvardd написав: Сегодня уговорил сына 13 лет ширнуться файзером, потратил 2 дня на убеждение... Сегодня уговорил сына 13 лет ширнуться файзером, потратил 2 дня на убеждение...

Зачем для себя любимого ? Эгоизмом попахивает . Оба не в группе ...от слова совсем ...

блин анекдот вспоминается заставь ... Зачемдля себя любимого ? Эгоизмом попахивает . Оба не в группе ...от слова совсем ...блин анекдот вспоминается заставь ... Востаннє редагувалось yama в Нед 31 жов, 2021 01:57, всього редагувалось 1 раз. yama Повідомлень: 3947 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7918 раз. Подякували: 923 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 01:36 ЛАД написав: yama написав: научный сотрудник, кандидат наук по вирусологии https://youtu.be/HA8lM7ILDoA



самое интересное где-то с 19 минуты



коротко свободный пересказ :

короче говоря + к моей теории о ...

встречаются два инактивированых вируса

или активный и кусочек не активного

или два акивных

и дальше ухххх...понеслась любовь в разных позах

на выходе третий новый вирус

вот сейчас получаете кусочек, а потом когда будет надо вам введут другой кусочек и пазл сложиться, все зависит от вашего поведения и планов что ж дальше то со стадом делать , какую часть оставить и для чего , а какую на убой научный сотрудник, кандидат наук по вирусологиисамое интересное где-то с 19 минутыкоротко свободный пересказ :короче говоря + к моей теории о ...встречаются два инактивированых вирусаили активный и кусочек не активногоили два акивныхи дальше ухххх...понеслась любовь в разных позахна выходе третий новый вирусвот сейчас получаете кусочек, а потом когда будет надо вам введут другой кусочек и пазл сложиться, все зависит от вашего поведения и планов что ж дальше то со стадом делать , какую часть оставить и для чего , а какую на убой

Ещё раз повторю - бросьте смотреть голливудские ужастики и читать аналогичную фэнтези. Если не можете не воспринимать их серьёзно как сказки и ужастики для детей старшего возраста. Ещё раз повторю - бросьте смотреть голливудские ужастики и читать аналогичную фэнтези. Если не можете не воспринимать их серьёзно как сказки и ужастики для детей старшего возраста. вы кандидат каких наук ? философских ? Ваша компетентность против компетенции действующего научного работника с профильным образованием ? Может мне вас не читать ? вы кандидат каких наук ? философских ? Ваша компетентность против компетенции действующего научного работника с профильным образованием ? Может мне вас не читать ? yama Повідомлень: 3947 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7918 раз. Подякували: 923 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 01:42 Ромасик написав: zРадио, почему тогда сравниваете уровень смертности в Украине с Британией/Израилем? , почему тогда сравниваете уровень смертности в Украине с Британией/Израилем?

я как то давно стараюсь объяснить местной публике что чекушка (лучше самогон, 250 грамм 40 градусов) принятая без закуски залпом раз в день- самая лучшая профилактика заражения ковид, а в случае заражения гарантия его легкого течения !!! Не даром у нас даже спец вакцину выпустили 40 градусную

(если кто не понял - сарказм\ ирония)



https://gtmarket.ru/ratings/global-alcohol-consumption

сделайте уже хоть кто-то табличку сравнения количества смертей в данных странах с количеством употребленного алкоголя на душу населения . У нас есть такие герои - они могут Хотаб , Будывельник и компания подтягивайтесь ! я как то давно стараюсь объяснить местной публике что чекушка (лучше самогон, 250 грамм 40 градусов) принятая без закуски залпом раз в день- самая лучшая профилактика заражения ковид, а в случае заражения гарантия его легкого течения !!! Не даром у нас даже спец вакцину выпустили 40 градусную(если кто не понял -\ ирония)сделайте уже хоть кто-то табличку сравнения количества смертей в данных странах с количеством употребленного алкоголя на душу населения . У нас есть такие герои - они могут Хотаб , Будывельник и компания подтягивайтесь ! yama Повідомлень: 3947 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7918 раз. Подякували: 923 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 01:53 zРадио написав: Ромасик написав: zРадио, почему тогда сравниваете уровень смертности в Украине с Британией/Израилем? , почему тогда сравниваете уровень смертности в Украине с Британией/Израилем?



Да ну? В первую очередь сравниваю уровень смертности в Украине в условиях эпидемии ковида с доковидным уровнем смертности в Украине.



На что вам, к слову, нечего возразить - рост смертности очевиден, и другой его причины не существует Да ну? В первую очередь сравниваю уровень смертности в Украине в условиях эпидемии ковида с доковидным уровнем смертности в Украине.На что вам, к слову, нечего возразить - рост смертности очевиден, и другой его причины не существует

Да от ковида мрут в первую очередь старые больные и там где хуже мед помощь. Но и вакцина не панацея и к сожалению ковид очень хороший повод для доступа к телу и введения " вакцин ". Так что я не вижу прямой связи между вакцинацией и борьбой с ковид. Разный рост смертности ( если он есть) в вакцинированных и не вакцинированных странах можно объяснить много чем уровнем жизни, уровнем медицины , социальными традициями, возрастом населения и так далее .

Рыск от вакцинации для относительно здоровых людей до 50 лет больше чем риск ковида. Это мое все мое ИМХО . Ковид это повод ввести населению что-то ...внутримышечно .

Нельзя так плоско и примитивно страх ковид или вакцинация . Вполне вероятно есть еще третий вариант . нельзя осуществлять серьезные решения под действием страха и под давлением . Лучше спросить не предвзятое мнение не заинтересованного лица , которое вне ситуации как то любого здорового антивакса до 35 Да от ковида мрут в первую очередь старые больные и там где хуже мед помощь. Но и вакцина не панацея и к сожалению ковид очень хороший повод для доступа к телу и введения " вакцин ". Так что я не вижу прямой связи между вакцинацией и борьбой с ковид. Разный рост смертности ( если он есть) в вакцинированных и не вакцинированных странах можно объяснить много чем уровнем жизни, уровнем медицины , социальными традициями, возрастом населения и так далее .Рыск от вакцинации для относительно здоровых людей до 50 лет больше чем риск ковида. Это мое все мое ИМХО . Ковид это повод ввести населению что-то ...внутримышечно .нельзя осуществлять серьезные решения под действием страха и под давлением . Лучше спросить не предвзятое мнение не заинтересованного лица , которое вне ситуации как то любого здорового антивакса до 35 yama Повідомлень: 3947 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7918 раз. Подякували: 923 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4126412741284129 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7824 11681555

maksimus silvestris Суб 30 жов, 2021 20:19