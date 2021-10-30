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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4126412741284129

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 110
Мені вже зробили щеплення
57%
63
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 23:45

  roberto dark написав:Пробачте шановний, це випадково ви не вакцинацію скандально відомого ... описали у цьому сюжеті?

Ні, автор цього речення не знав або забув відомий афоризм:
"В мирное время бегущий полковник вызывает смех, а в военное время панику".
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 23:53

  Хомякоид написав:
Кто давел нарот в Украине до состояния скота ?


Ну уж здесь точно на власть ответственность переложить не удастся, как пытаются это сделать некоторые диссиденты и антиваксы.

Для массовой иммунизации государство делает много больше, чем для других социально-значимых вопросов.

Не без ошибок, конечно, но в условиях пандемии их не удалось избежать даже странам, которые принято считать образцовыми.

А насчет выбора препаратов (которого якобы не было) - блин, так смешно от людей, покупающих на американских аукционах аварийные автомобили со стреляными подушками и нарушенной геометрией кузова, слышать, что вакцина им нужна только Пфайзер, и никакой другой они прививаться не готовы, потому что это опасно :lol:

В общем, цирк ))
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 00:50

  Ромасик написав:..............
До израильских 10К в сутки нам еще расти и расти.

До израильских 10К в сутки (если Вы имеете ввиду новые случаи пропорционально населению) мы не дорастём никогда, т.к. для этого нам нужно делать раз в 10 больше тестов. Ну хотя бы в 5 раз.
Если мы сумеем добиться "израильских 10К в сутки" при нашем тестировании, страшно подумать, что у нас будет твориться.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 01:34

  edvardd написав:Сегодня уговорил сына 13 лет ширнуться файзером, потратил 2 дня на убеждение...

Зачем :?: :shock: для себя любимого ? Эгоизмом попахивает . Оба не в группе ...от слова совсем ...
блин анекдот вспоминается заставь ...
Востаннє редагувалось yama в Нед 31 жов, 2021 01:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 01:36

  ЛАД написав:
  yama написав:научный сотрудник, кандидат наук по вирусологии https://youtu.be/HA8lM7ILDoA

самое интересное где-то с 19 минуты

коротко свободный пересказ :
короче говоря + к моей теории о ...
встречаются два инактивированых вируса
или активный и кусочек не активного
или два акивных
и дальше ухххх...понеслась любовь в разных позах
на выходе третий новый вирус ;)
вот сейчас получаете кусочек, а потом когда будет надо вам введут другой кусочек и пазл сложиться, все зависит от вашего поведения и планов что ж дальше то со стадом делать , какую часть оставить и для чего , а какую на убой

Ещё раз повторю - бросьте смотреть голливудские ужастики и читать аналогичную фэнтези. Если не можете не воспринимать их серьёзно как сказки и ужастики для детей старшего возраста.
вы кандидат каких наук ? философских ? Ваша компетентность против компетенции действующего научного работника с профильным образованием ? Может мне вас не читать ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 01:42

  Ромасик написав:zРадио, почему тогда сравниваете уровень смертности в Украине с Британией/Израилем?

я как то давно стараюсь объяснить местной публике что чекушка (лучше самогон, 250 грамм 40 градусов) принятая без закуски залпом раз в день- самая лучшая профилактика заражения ковид, а в случае заражения гарантия его легкого течения !!! Не даром у нас даже спец вакцину выпустили 40 градусную
(если кто не понял - сарказм\ ирония)

https://gtmarket.ru/ratings/global-alcohol-consumption
сделайте уже хоть кто-то табличку сравнения количества смертей в данных странах с количеством употребленного алкоголя на душу населения . У нас есть такие герои - они могут Хотаб , Будывельник и компания подтягивайтесь !
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 01:53

  zРадио написав:
  Ромасик написав:zРадио, почему тогда сравниваете уровень смертности в Украине с Британией/Израилем?


Да ну? В первую очередь сравниваю уровень смертности в Украине в условиях эпидемии ковида с доковидным уровнем смертности в Украине.

На что вам, к слову, нечего возразить - рост смертности очевиден, и другой его причины не существует

Да от ковида мрут в первую очередь старые больные и там где хуже мед помощь. Но и вакцина не панацея и к сожалению ковид очень хороший повод для доступа к телу и введения " вакцин ". Так что я не вижу прямой связи между вакцинацией и борьбой с ковид. Разный рост смертности ( если он есть) в вакцинированных и не вакцинированных странах можно объяснить много чем уровнем жизни, уровнем медицины , социальными традициями, возрастом населения и так далее .
Рыск от вакцинации для относительно здоровых людей до 50 лет больше чем риск ковида. Это мое все мое ИМХО . Ковид это повод ввести населению что-то ...внутримышечно .
Нельзя так плоско и примитивно страх ковид или вакцинация . Вполне вероятно есть еще третий вариант . нельзя осуществлять серьезные решения под действием страха и под давлением . Лучше спросить не предвзятое мнение не заинтересованного лица , которое вне ситуации как то любого здорового антивакса до 35 :mrgreen:
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