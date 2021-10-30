Ні, автор цього речення не знав або забув відомий афоризм:
"В мирное время бегущий полковник вызывает смех, а в военное время панику".
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Додано: Суб 30 жов, 2021 23:45
Додано: Суб 30 жов, 2021 23:53
Ну уж здесь точно на власть ответственность переложить не удастся, как пытаются это сделать некоторые диссиденты и антиваксы.
Для массовой иммунизации государство делает много больше, чем для других социально-значимых вопросов.
Не без ошибок, конечно, но в условиях пандемии их не удалось избежать даже странам, которые принято считать образцовыми.
А насчет выбора препаратов (которого якобы не было) - блин, так смешно от людей, покупающих на американских аукционах аварийные автомобили со стреляными подушками и нарушенной геометрией кузова, слышать, что вакцина им нужна только Пфайзер, и никакой другой они прививаться не готовы, потому что это опасно
В общем, цирк ))
Додано: Нед 31 жов, 2021 00:50
До израильских 10К в сутки (если Вы имеете ввиду новые случаи пропорционально населению) мы не дорастём никогда, т.к. для этого нам нужно делать раз в 10 больше тестов. Ну хотя бы в 5 раз.
Если мы сумеем добиться "израильских 10К в сутки" при нашем тестировании, страшно подумать, что у нас будет твориться.
Додано: Нед 31 жов, 2021 01:34
Зачем для себя любимого ? Эгоизмом попахивает . Оба не в группе ...от слова совсем ...
блин анекдот вспоминается заставь ...
Востаннє редагувалось yama в Нед 31 жов, 2021 01:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 31 жов, 2021 01:36
вы кандидат каких наук ? философских ? Ваша компетентность против компетенции действующего научного работника с профильным образованием ? Может мне вас не читать ?
Додано: Нед 31 жов, 2021 01:42
я как то давно стараюсь объяснить местной публике что чекушка (лучше самогон, 250 грамм 40 градусов) принятая без закуски залпом раз в день- самая лучшая профилактика заражения ковид, а в случае заражения гарантия его легкого течения !!! Не даром у нас даже спец вакцину выпустили 40 градусную
(если кто не понял - сарказм\ ирония)
сделайте уже хоть кто-то табличку сравнения количества смертей в данных странах с количеством употребленного алкоголя на душу населения . У нас есть такие герои - они могут Хотаб , Будывельник и компания подтягивайтесь !
Додано: Нед 31 жов, 2021 01:53
Да от ковида мрут в первую очередь старые больные и там где хуже мед помощь. Но и вакцина не панацея и к сожалению ковид очень хороший повод для доступа к телу и введения " вакцин ". Так что я не вижу прямой связи между вакцинацией и борьбой с ковид. Разный рост смертности ( если он есть) в вакцинированных и не вакцинированных странах можно объяснить много чем уровнем жизни, уровнем медицины , социальными традициями, возрастом населения и так далее .
Рыск от вакцинации для относительно здоровых людей до 50 лет больше чем риск ковида. Это мое все мое ИМХО . Ковид это повод ввести населению что-то ...внутримышечно .
Нельзя так плоско и примитивно страх ковид или вакцинация . Вполне вероятно есть еще третий вариант . нельзя осуществлять серьезные решения под действием страха и под давлением . Лучше спросить не предвзятое мнение не заинтересованного лица , которое вне ситуации как то любого здорового антивакса до 35
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