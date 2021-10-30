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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4127412841294130> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 110 Мені вже зробили щеплення 57% 63 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 8% 9 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 20 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 9 Всього голосів : 110 Додано: Суб 30 жов, 2021 23:45 roberto dark написав: Пробачте шановний, це випадково ви не вакцинацію скандально відомого ... описали у цьому сюжеті? Пробачте шановний, це випадково ви не вакцинацію скандально відомого ... описали у цьому сюжеті?

Ні, автор цього речення не знав або забув відомий афоризм:

"В мирное время бегущий полковник вызывает смех, а в военное время панику". Ні, автор цього речення не знав або забув відомий афоризм:"В мирное время бегущий полковник вызывает смех, а в военное время панику". Igneus Повідомлень: 1140 З нами з: 29.08.18 Подякував: 686 раз. Подякували: 543 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 жов, 2021 23:53 Хомякоид написав:

Кто давел нарот в Украине до состояния скота ? Кто давел нарот в Украине до состояния скота ?



Ну уж здесь точно на власть ответственность переложить не удастся, как пытаются это сделать некоторые диссиденты и антиваксы.



Для массовой иммунизации государство делает много больше, чем для других социально-значимых вопросов.



Не без ошибок, конечно, но в условиях пандемии их не удалось избежать даже странам, которые принято считать образцовыми.



А насчет выбора препаратов (которого якобы не было) - блин, так смешно от людей, покупающих на американских аукционах аварийные автомобили со стреляными подушками и нарушенной геометрией кузова, слышать, что вакцина им нужна только Пфайзер, и никакой другой они прививаться не готовы, потому что это опасно



В общем, цирк )) Ну уж здесь точно на власть ответственность переложить не удастся, как пытаются это сделать некоторые диссиденты и антиваксы.Для массовой иммунизации государство делает много больше, чем для других социально-значимых вопросов.Не без ошибок, конечно, но в условиях пандемии их не удалось избежать даже странам, которые принято считать образцовыми.А насчет выбора препаратов (которого якобы не было) - блин, так смешно от людей, покупающих на американских аукционах аварийные автомобили со стреляными подушками и нарушенной геометрией кузова, слышать, что вакцина им нужна только Пфайзер, и никакой другой они прививаться не готовы, потому что это опасноВ общем, цирк )) zРадио

Повідомлень: 11472 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2672 раз. Подякували: 5812 раз. Профіль 16 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 00:50 Ромасик написав: ..............

До израильских 10К в сутки нам еще расти и расти. ..............До израильских 10К в сутки нам еще расти и расти.

До израильских 10К в сутки (если Вы имеете ввиду новые случаи пропорционально населению) мы не дорастём никогда, т.к. для этого нам нужно делать раз в 10 больше тестов. Ну хотя бы в 5 раз.

Если мы сумеем добиться "израильских 10К в сутки" при нашем тестировании, страшно подумать, что у нас будет твориться. До израильских 10К в сутки (если Вы имеете ввиду новые случаи пропорционально населению) мы не дорастём никогда, т.к. для этого нам нужно делать раз в 10 больше тестов. Ну хотя бы в 5 раз.Если мы сумеем добиться "израильских 10К в сутки" при нашем тестировании, страшно подумать, что у нас будет твориться. ЛАД 2 Повідомлень: 20260 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4910 раз. Подякували: 4539 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 01:34 edvardd написав: Сегодня уговорил сына 13 лет ширнуться файзером, потратил 2 дня на убеждение... Сегодня уговорил сына 13 лет ширнуться файзером, потратил 2 дня на убеждение...

Зачем для себя любимого ? Эгоизмом попахивает . Оба не в группе ...от слова совсем ...

блин анекдот вспоминается заставь ... Зачемдля себя любимого ? Эгоизмом попахивает . Оба не в группе ...от слова совсем ...блин анекдот вспоминается заставь ... Востаннє редагувалось yama в Нед 31 жов, 2021 01:57, всього редагувалось 1 раз. yama Повідомлень: 3947 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7918 раз. Подякували: 924 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 01:36 ЛАД написав: yama написав: научный сотрудник, кандидат наук по вирусологии https://youtu.be/HA8lM7ILDoA



самое интересное где-то с 19 минуты



коротко свободный пересказ :

короче говоря + к моей теории о ...

встречаются два инактивированых вируса

или активный и кусочек не активного

или два акивных

и дальше ухххх...понеслась любовь в разных позах

на выходе третий новый вирус

вот сейчас получаете кусочек, а потом когда будет надо вам введут другой кусочек и пазл сложиться, все зависит от вашего поведения и планов что ж дальше то со стадом делать , какую часть оставить и для чего , а какую на убой научный сотрудник, кандидат наук по вирусологиисамое интересное где-то с 19 минутыкоротко свободный пересказ :короче говоря + к моей теории о ...встречаются два инактивированых вирусаили активный и кусочек не активногоили два акивныхи дальше ухххх...понеслась любовь в разных позахна выходе третий новый вирусвот сейчас получаете кусочек, а потом когда будет надо вам введут другой кусочек и пазл сложиться, все зависит от вашего поведения и планов что ж дальше то со стадом делать , какую часть оставить и для чего , а какую на убой

Ещё раз повторю - бросьте смотреть голливудские ужастики и читать аналогичную фэнтези. Если не можете не воспринимать их серьёзно как сказки и ужастики для детей старшего возраста. Ещё раз повторю - бросьте смотреть голливудские ужастики и читать аналогичную фэнтези. Если не можете не воспринимать их серьёзно как сказки и ужастики для детей старшего возраста. вы кандидат каких наук ? философских ? Ваша компетентность против компетенции действующего научного работника с профильным образованием ? Может мне вас не читать ? вы кандидат каких наук ? философских ? Ваша компетентность против компетенции действующего научного работника с профильным образованием ? Может мне вас не читать ? yama Повідомлень: 3947 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7918 раз. Подякували: 924 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 01:42 Ромасик написав: zРадио, почему тогда сравниваете уровень смертности в Украине с Британией/Израилем? , почему тогда сравниваете уровень смертности в Украине с Британией/Израилем?

я как то давно стараюсь объяснить местной публике что чекушка (лучше самогон, 250 грамм 40 градусов) принятая без закуски залпом раз в день- самая лучшая профилактика заражения ковид, а в случае заражения гарантия его легкого течения !!! Не даром у нас даже спец вакцину выпустили 40 градусную

(если кто не понял - сарказм\ ирония)



https://gtmarket.ru/ratings/global-alcohol-consumption

сделайте уже хоть кто-то табличку сравнения количества смертей в данных странах с количеством употребленного алкоголя на душу населения . У нас есть такие герои - они могут Хотаб , Будывельник и компания подтягивайтесь ! я как то давно стараюсь объяснить местной публике что чекушка (лучше самогон, 250 грамм 40 градусов) принятая без закуски залпом раз в день- самая лучшая профилактика заражения ковид, а в случае заражения гарантия его легкого течения !!! Не даром у нас даже спец вакцину выпустили 40 градусную(если кто не понял -\ ирония)сделайте уже хоть кто-то табличку сравнения количества смертей в данных странах с количеством употребленного алкоголя на душу населения . У нас есть такие герои - они могут Хотаб , Будывельник и компания подтягивайтесь ! yama Повідомлень: 3947 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7918 раз. Подякували: 924 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 01:53 zРадио написав: Ромасик написав: zРадио, почему тогда сравниваете уровень смертности в Украине с Британией/Израилем? , почему тогда сравниваете уровень смертности в Украине с Британией/Израилем?



Да ну? В первую очередь сравниваю уровень смертности в Украине в условиях эпидемии ковида с доковидным уровнем смертности в Украине.



На что вам, к слову, нечего возразить - рост смертности очевиден, и другой его причины не существует Да ну? В первую очередь сравниваю уровень смертности в Украине в условиях эпидемии ковида с доковидным уровнем смертности в Украине.На что вам, к слову, нечего возразить - рост смертности очевиден, и другой его причины не существует

Да от ковида мрут в первую очередь старые больные и там где хуже мед помощь. Но и вакцина не панацея и к сожалению ковид очень хороший повод для доступа к телу и введения " вакцин ". Так что я не вижу прямой связи между вакцинацией и борьбой с ковид. Разный рост смертности ( если он есть) в вакцинированных и не вакцинированных странах можно объяснить много чем уровнем жизни, уровнем медицины , социальными традициями, возрастом населения и так далее .

Рыск от вакцинации для относительно здоровых людей до 50 лет больше чем риск ковида. Это мое все мое ИМХО . Ковид это повод ввести населению что-то ...внутримышечно .

Нельзя так плоско и примитивно страх ковид или вакцинация . Вполне вероятно есть еще третий вариант . нельзя осуществлять серьезные решения под действием страха и под давлением . Лучше спросить не предвзятое мнение не заинтересованного лица , которое вне ситуации как то любого здорового антивакса до 35 Да от ковида мрут в первую очередь старые больные и там где хуже мед помощь. Но и вакцина не панацея и к сожалению ковид очень хороший повод для доступа к телу и введения " вакцин ". Так что я не вижу прямой связи между вакцинацией и борьбой с ковид. Разный рост смертности ( если он есть) в вакцинированных и не вакцинированных странах можно объяснить много чем уровнем жизни, уровнем медицины , социальными традициями, возрастом населения и так далее .Рыск от вакцинации для относительно здоровых людей до 50 лет больше чем риск ковида. Это мое все мое ИМХО . Ковид это повод ввести населению что-то ...внутримышечно .нельзя осуществлять серьезные решения под действием страха и под давлением . Лучше спросить не предвзятое мнение не заинтересованного лица , которое вне ситуации как то любого здорового антивакса до 35 yama Повідомлень: 3947 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7918 раз. Подякували: 924 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 06:30 Re: Эпидемия коронавируса в мире yama написав: табличку сравнения количества смертей в данных странах с количеством употребленного алкоголя на душу населения табличку сравнения количества смертей в данных странах с количеством употребленного алкоголя на душу населения

1. Реальное количество выпитого теневого алкоголя в Украине, РФ и , наверное, РБ, узнать невозможно.

2. Чтобы делать выводы, что именно этот фактор повлиял,необходимо исключить остальные факторы, имеющие место в странах, как то: охваченность спортом, качество питания и т.д. А то так мы можем в исследовании на распространение венерических заболеваний в различных группах подростков придти к выводам, что именно через марихуану передается трипер. Только лишь потому,что после марихуаны они забывали надеть презерватив.

3. Конкретно мое мнение: алкоголь мало на что влияет в контексте смертей от Ковид. Разве что лишь в том отношении, что бухающие люди чаще всего и курят , и не дружат со спортом, и поздно обращаются за помощью, и потому в совокупности они будут в зоне риска в большей степени, чем трезвенники. Но тут надо как-то прикрутить старушек в Бергамо, которые в домах престарелых вряд ли бухали, но вымирали пачками.



Сейчас приведу страны с высокой избыточной смертности,много там бухающих??





По показателю избыточной смертности на 100 000 жителей, согласно исследованию «Экономиста», на первом месте находится Перу – 593 смерти. При этом здесь официально зарегистрированное число смертей от ковида даже превышает избыточную смертность – соответственно 198 450 и 194 570 смертей. Это обстоятельство может указывать на значительное занижение реального числа избыточных смертей. За Перу следует Болгария – 525 смертей, далее – Северная Македония – 504 смерти, Россия – 446, Сербия – 445, Молдавия – 419, Литва – 412, Южная Африка – 394, Парагвай – 390 и Мексика – 386 смертей на 100 000 жителей. Весьма показательно, что в исследовании «Экономиста» в первую десятку стран с максимальной смертностью от коронавируса не входит ни одна азиатская страна и входит только одно государство Африки, причем самое развитое. В исследуемые 85 стран не попали ни Китай, ни Индия, ни Пакистан, ни Бангладеш, которые в действительности являются мировыми лидерами по смертности от коронавируса как в абсолютном, так и в душевом выражении. Правда, насчет Индии авторы исследования высказывают предположение, что реальная смертность от коронавируса там составила 2,3 млн. человек, тогда как официальная статистика говорит только от 200 000 умерших в результате пандемии, однако в таблицу эту страну не включают.





https://m.day.kyiv.ua/ru/article/den-pl ... -ot-kovida 1. Реальное количество выпитого теневого алкоголя в Украине, РФ и , наверное, РБ, узнать невозможно.2. Чтобы делать выводы, что именно этот фактор повлиял,необходимо исключить остальные факторы, имеющие место в странах, как то: охваченность спортом, качество питания и т.д. А то так мы можем в исследовании на распространение венерических заболеваний в различных группах подростков придти к выводам, что именно через марихуану передается трипер. Только лишь потому,что после марихуаны они забывали надеть презерватив.3. Конкретно мое мнение: алкоголь мало на что влияет в контексте смертей от Ковид. Разве что лишь в том отношении, что бухающие люди чаще всего и курят , и не дружат со спортом, и поздно обращаются за помощью, и потому в совокупности они будут в зоне риска в большей степени, чем трезвенники. Но тут надо как-то прикрутить старушек в Бергамо, которые в домах престарелых вряд ли бухали, но вымирали пачками.Сейчас приведу страны с высокой избыточной смертности,много там бухающих??По показателю избыточной смертности на 100 000 жителей, согласно исследованию «Экономиста», на первом месте находится Перу – 593 смерти. При этом здесь официально зарегистрированное число смертей от ковида даже превышает избыточную смертность – соответственно 198 450 и 194 570 смертей. Это обстоятельство может указывать на значительное занижение реального числа избыточных смертей. За Перу следует Болгария – 525 смертей, далее – Северная Македония – 504 смерти, Россия – 446, Сербия – 445, Молдавия – 419, Литва – 412, Южная Африка – 394, Парагвай – 390 и Мексика – 386 смертей на 100 000 жителей. Весьма показательно, что в исследовании «Экономиста» в первую десятку стран с максимальной смертностью от коронавируса не входит ни одна азиатская страна и входит только одно государство Африки, причем самое развитое. В исследуемые 85 стран не попали ни Китай, ни Индия, ни Пакистан, ни Бангладеш, которые в действительности являются мировыми лидерами по смертности от коронавируса как в абсолютном, так и в душевом выражении. Правда, насчет Индии авторы исследования высказывают предположение, что реальная смертность от коронавируса там составила 2,3 млн. человек, тогда как официальная статистика говорит только от 200 000 умерших в результате пандемии, однако в таблицу эту страну не включают. Hotab

Повідомлень: 5246 З нами з: 15.02.09 Подякував: 263 раз. Подякували: 1458 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 07:03 airmax78 написав: Хомякоид написав: https://www.youtube.com/watch?v=686_ezbxMkg&t=9s



Как это назвать. Стадо.

Почему всем резко сейчас стало надо ? Что делали летом ?



Меня в Германии записали на работе в июле. Приехал, минут 10-15 ждал, укололи, свободен.

Через 4 недели повторили процедуру.

Без истерик, по записи, с выбором вакцины.



Кто давел нарот в Украине до состояния скота ? https://www.youtube.com/watch?v=686_ezbxMkg&t=9sКак это назвать. Стадо.Почему всем резко сейчас стало надо ? Что делали летом ?Меня в Германии записали на работе в июле. Приехал, минут 10-15 ждал, укололи, свободен.Через 4 недели повторили процедуру.Без истерик, по записи, с выбором вакцины.Кто давел нарот в Украине до состояния скота ?

Летом в Украине можно было спокойно пойти и привиться. Никаких очередей. Выбора вакцин не было, но лучше Астра Зенека, чем крематорий. Так что снова подтверждается старая мудрость с ветки о недвиге: наш народ любит говно и страдать. Летом в Украине можно было спокойно пойти и привиться. Никаких очередей. Выбора вакцин не было, но лучше Астра Зенека, чем крематорий. Так что снова подтверждается старая мудрость с ветки о недвиге: наш народ любит говно и страдать.

Что мы достоверно знаем о китайском коронавирусе и вакцинах от него?



• Все флагманские вакцины значительно снижают риск тяжёлого течения болезни.



• Спутник ничем не хуже Пфайзера, Астразенеки или Модерны. Отказ признавать вакцины с обеих сторон — это обеспечение монополии местным олигархам. Запад и Россия виновны в этом в равной степени.



• Переболевшие коронавирусом лучше защищены от прорывной инфекции, чем вакцинированные.



• Вакцина представляет меньший риск, чем китайский коронавирус. Но мы знаем не все побочные эффекты.



• Вакцина не предотвращает распространение коронавируса.



• Коронавирус не представляет серьёзной угрозы детям и подросткам.



• Невакцинированные не представляют дополнительной угрозы вакцинированным и распространяют болезнь так же, как и вакцинированные. Сопротивляйтесь локдаунам, принуждению и карантинобесию.



• Паспорта вакцинирования не имеют отношения к защите общественного здоровья. Это инструмент узурпации власти и разрушения гражданских прав.



• Наличие гражданских прав не должно зависеть от использования продуктов крошечной группы приближенных к власти компаний.



• Судя по текущим данным, в реальных условиях ношение масок имеет гомеопатический эффект. Заставлять людей их носить — это театр безопасности.



• Государство это способ избежания ответственности за преступления. Государство защитит преступников, ответственных за “непредвиденные” последствия локдаунов: инфляцию, падение уровня образования, социальную нестабильность, потенциальные побочные эффекты и попрание гражданских прав.



• Китайский коронавирус совершенно точно не появился из-за того, что кто-то сварил суп из летучей мыши.



• Китайский коронавирус с нами навсегда. Что мы достоверно знаем о китайском коронавирусе и вакцинах от него?• Все флагманские вакцины значительно снижают риск тяжёлого течения болезни.• Спутник ничем не хуже Пфайзера, Астразенеки или Модерны. Отказ признавать вакцины с обеих сторон — это обеспечение монополии местным олигархам. Запад и Россия виновны в этом в равной степени.• Переболевшие коронавирусом лучше защищены от прорывной инфекции, чем вакцинированные.• Вакцина представляет меньший риск, чем китайский коронавирус. Но мы знаем не все побочные эффекты.• Вакцина не предотвращает распространение коронавируса.• Коронавирус не представляет серьёзной угрозы детям и подросткам.• Невакцинированные не представляют дополнительной угрозы вакцинированным и распространяют болезнь так же, как и вакцинированные. Сопротивляйтесь локдаунам, принуждению и карантинобесию.• Паспорта вакцинирования не имеют отношения к защите общественного здоровья. Это инструмент узурпации власти и разрушения гражданских прав.• Наличие гражданских прав не должно зависеть от использования продуктов крошечной группы приближенных к власти компаний.• Судя по текущим данным, в реальных условиях ношение масок имеет гомеопатический эффект. Заставлять людей их носить — это театр безопасности.• Государство это способ избежания ответственности за преступления. Государство защитит преступников, ответственных за “непредвиденные” последствия локдаунов: инфляцию, падение уровня образования, социальную нестабильность, потенциальные побочные эффекты и попрание гражданских прав.• Китайский коронавирус совершенно точно не появился из-за того, что кто-то сварил суп из летучей мыши.• Китайский коронавирус с нами навсегда. Guineapig

Повідомлень: 930 З нами з: 02.06.14 Подякував: 76 раз. Подякували: 74 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 07:05 Исчерпывающий аргумент против принудительной вакцинации Исчерпывающий аргумент против принудительной вакцинации от китайского коронавируса.



На этой неделе эксперты усилились очередным платиновым тейком: «вакцина и не должна была предотвратить распространение китайского коронавируса, а только облегчить его течение.» Отвлечёмся на секунду от того, что ещё недавно те же самые эксперты утверждали, якобы вакцина предотвратит именно распространение болезни. И обратим внимание на свежую манипуляцию.



Если ни одна вакцина не предотвращает распространение коронавируса, а только облегчает его течение (а взрыв заражений среди вакцинированного населения не оставляет в этом никаких сомнений). Значит, мы совершенно точно знаем, что люди, которые отказываются вакцинироваться, не представляют никакой дополнительной опасности для окружающих, по сравнению с вакцинированными.



То есть, не существует ни одного разумного аргумента в пользу принудительной вакцинации. Прививка от потенциально тяжёлого течения болезни для себя — личное дело человека. А каждый, кто утверждал обратное и обеспечивал информационную поддержку покушению на гражданские права — нас обманывал.



Из этого же следует, что попытки увязать свободу передвижения к наличию вакцинации от китайского коронавируса, осуществляются только для того, чтобы ввести систему социального рейтинга и нормализовать разрешительный характер передвижения людей.



Это беспрецедентное покушение на гражданские права стало возможным благодаря неустанной работе журналистов и экспертов, которые на каждом этапе манипулировали общественным мнением и дезинформировали людей.



Чтобы снова не стать жертвой пропаганды, необходимо построить институт репутации. Он начинается с каждого из вас. Постарайтесь разобраться, кто все полтора года сеял панику и вводил вас в заблуждение, чтобы больше никогда не прислушиваться к их словам. Помогайте разобраться их читателям, чтобы и они понимали, с кем имеют дело. И наоборот, обращайте внимание на тех, кто с самого начала шёл против пропаганды и мнения государственных экспертов. Это базовая информационная гигиена, без которой невозможно защитить свободное общество. Guineapig

Повідомлень: 930 З нами з: 02.06.14 Подякував: 76 раз. Подякували: 74 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4127412841294130> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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maksimus silvestris Суб 30 жов, 2021 20:19