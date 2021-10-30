Ні, автор цього речення не знав або забув відомий афоризм:
"В мирное время бегущий полковник вызывает смех, а в военное время панику".
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Додано: Суб 30 жов, 2021 23:45
Додано: Суб 30 жов, 2021 23:53
Ну уж здесь точно на власть ответственность переложить не удастся, как пытаются это сделать некоторые диссиденты и антиваксы.
Для массовой иммунизации государство делает много больше, чем для других социально-значимых вопросов.
Не без ошибок, конечно, но в условиях пандемии их не удалось избежать даже странам, которые принято считать образцовыми.
А насчет выбора препаратов (которого якобы не было) - блин, так смешно от людей, покупающих на американских аукционах аварийные автомобили со стреляными подушками и нарушенной геометрией кузова, слышать, что вакцина им нужна только Пфайзер, и никакой другой они прививаться не готовы, потому что это опасно
В общем, цирк ))
Додано: Нед 31 жов, 2021 00:50
До израильских 10К в сутки (если Вы имеете ввиду новые случаи пропорционально населению) мы не дорастём никогда, т.к. для этого нам нужно делать раз в 10 больше тестов. Ну хотя бы в 5 раз.
Если мы сумеем добиться "израильских 10К в сутки" при нашем тестировании, страшно подумать, что у нас будет твориться.
Додано: Нед 31 жов, 2021 01:34
Зачем для себя любимого ? Эгоизмом попахивает . Оба не в группе ...от слова совсем ...
блин анекдот вспоминается заставь ...
Востаннє редагувалось yama в Нед 31 жов, 2021 01:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 31 жов, 2021 01:36
вы кандидат каких наук ? философских ? Ваша компетентность против компетенции действующего научного работника с профильным образованием ? Может мне вас не читать ?
Додано: Нед 31 жов, 2021 01:42
я как то давно стараюсь объяснить местной публике что чекушка (лучше самогон, 250 грамм 40 градусов) принятая без закуски залпом раз в день- самая лучшая профилактика заражения ковид, а в случае заражения гарантия его легкого течения !!! Не даром у нас даже спец вакцину выпустили 40 градусную
(если кто не понял - сарказм\ ирония)
сделайте уже хоть кто-то табличку сравнения количества смертей в данных странах с количеством употребленного алкоголя на душу населения . У нас есть такие герои - они могут Хотаб , Будывельник и компания подтягивайтесь !
Додано: Нед 31 жов, 2021 01:53
Да от ковида мрут в первую очередь старые больные и там где хуже мед помощь. Но и вакцина не панацея и к сожалению ковид очень хороший повод для доступа к телу и введения " вакцин ". Так что я не вижу прямой связи между вакцинацией и борьбой с ковид. Разный рост смертности ( если он есть) в вакцинированных и не вакцинированных странах можно объяснить много чем уровнем жизни, уровнем медицины , социальными традициями, возрастом населения и так далее .
Рыск от вакцинации для относительно здоровых людей до 50 лет больше чем риск ковида. Это мое все мое ИМХО . Ковид это повод ввести населению что-то ...внутримышечно .
Нельзя так плоско и примитивно страх ковид или вакцинация . Вполне вероятно есть еще третий вариант . нельзя осуществлять серьезные решения под действием страха и под давлением . Лучше спросить не предвзятое мнение не заинтересованного лица , которое вне ситуации как то любого здорового антивакса до 35
Додано: Нед 31 жов, 2021 06:30
Re: Эпидемия коронавируса в мире
1. Реальное количество выпитого теневого алкоголя в Украине, РФ и , наверное, РБ, узнать невозможно.
2. Чтобы делать выводы, что именно этот фактор повлиял,необходимо исключить остальные факторы, имеющие место в странах, как то: охваченность спортом, качество питания и т.д. А то так мы можем в исследовании на распространение венерических заболеваний в различных группах подростков придти к выводам, что именно через марихуану передается трипер. Только лишь потому,что после марихуаны они забывали надеть презерватив.
3. Конкретно мое мнение: алкоголь мало на что влияет в контексте смертей от Ковид. Разве что лишь в том отношении, что бухающие люди чаще всего и курят , и не дружат со спортом, и поздно обращаются за помощью, и потому в совокупности они будут в зоне риска в большей степени, чем трезвенники. Но тут надо как-то прикрутить старушек в Бергамо, которые в домах престарелых вряд ли бухали, но вымирали пачками.
Сейчас приведу страны с высокой избыточной смертности,много там бухающих??
По показателю избыточной смертности на 100 000 жителей, согласно исследованию «Экономиста», на первом месте находится Перу – 593 смерти. При этом здесь официально зарегистрированное число смертей от ковида даже превышает избыточную смертность – соответственно 198 450 и 194 570 смертей. Это обстоятельство может указывать на значительное занижение реального числа избыточных смертей. За Перу следует Болгария – 525 смертей, далее – Северная Македония – 504 смерти, Россия – 446, Сербия – 445, Молдавия – 419, Литва – 412, Южная Африка – 394, Парагвай – 390 и Мексика – 386 смертей на 100 000 жителей. Весьма показательно, что в исследовании «Экономиста» в первую десятку стран с максимальной смертностью от коронавируса не входит ни одна азиатская страна и входит только одно государство Африки, причем самое развитое. В исследуемые 85 стран не попали ни Китай, ни Индия, ни Пакистан, ни Бангладеш, которые в действительности являются мировыми лидерами по смертности от коронавируса как в абсолютном, так и в душевом выражении. Правда, насчет Индии авторы исследования высказывают предположение, что реальная смертность от коронавируса там составила 2,3 млн. человек, тогда как официальная статистика говорит только от 200 000 умерших в результате пандемии, однако в таблицу эту страну не включают.
Додано: Нед 31 жов, 2021 07:03
Что мы достоверно знаем о китайском коронавирусе и вакцинах от него?
• Все флагманские вакцины значительно снижают риск тяжёлого течения болезни.
• Спутник ничем не хуже Пфайзера, Астразенеки или Модерны. Отказ признавать вакцины с обеих сторон — это обеспечение монополии местным олигархам. Запад и Россия виновны в этом в равной степени.
• Переболевшие коронавирусом лучше защищены от прорывной инфекции, чем вакцинированные.
• Вакцина представляет меньший риск, чем китайский коронавирус. Но мы знаем не все побочные эффекты.
• Вакцина не предотвращает распространение коронавируса.
• Коронавирус не представляет серьёзной угрозы детям и подросткам.
• Невакцинированные не представляют дополнительной угрозы вакцинированным и распространяют болезнь так же, как и вакцинированные. Сопротивляйтесь локдаунам, принуждению и карантинобесию.
• Паспорта вакцинирования не имеют отношения к защите общественного здоровья. Это инструмент узурпации власти и разрушения гражданских прав.
• Наличие гражданских прав не должно зависеть от использования продуктов крошечной группы приближенных к власти компаний.
• Судя по текущим данным, в реальных условиях ношение масок имеет гомеопатический эффект. Заставлять людей их носить — это театр безопасности.
• Государство это способ избежания ответственности за преступления. Государство защитит преступников, ответственных за “непредвиденные” последствия локдаунов: инфляцию, падение уровня образования, социальную нестабильность, потенциальные побочные эффекты и попрание гражданских прав.
• Китайский коронавирус совершенно точно не появился из-за того, что кто-то сварил суп из летучей мыши.
• Китайский коронавирус с нами навсегда.
Додано: Нед 31 жов, 2021 07:05
Исчерпывающий аргумент против принудительной вакцинации
Исчерпывающий аргумент против принудительной вакцинации от китайского коронавируса.
На этой неделе эксперты усилились очередным платиновым тейком: «вакцина и не должна была предотвратить распространение китайского коронавируса, а только облегчить его течение.» Отвлечёмся на секунду от того, что ещё недавно те же самые эксперты утверждали, якобы вакцина предотвратит именно распространение болезни. И обратим внимание на свежую манипуляцию.
Если ни одна вакцина не предотвращает распространение коронавируса, а только облегчает его течение (а взрыв заражений среди вакцинированного населения не оставляет в этом никаких сомнений). Значит, мы совершенно точно знаем, что люди, которые отказываются вакцинироваться, не представляют никакой дополнительной опасности для окружающих, по сравнению с вакцинированными.
То есть, не существует ни одного разумного аргумента в пользу принудительной вакцинации. Прививка от потенциально тяжёлого течения болезни для себя — личное дело человека. А каждый, кто утверждал обратное и обеспечивал информационную поддержку покушению на гражданские права — нас обманывал.
Из этого же следует, что попытки увязать свободу передвижения к наличию вакцинации от китайского коронавируса, осуществляются только для того, чтобы ввести систему социального рейтинга и нормализовать разрешительный характер передвижения людей.
Это беспрецедентное покушение на гражданские права стало возможным благодаря неустанной работе журналистов и экспертов, которые на каждом этапе манипулировали общественным мнением и дезинформировали людей.
Чтобы снова не стать жертвой пропаганды, необходимо построить институт репутации. Он начинается с каждого из вас. Постарайтесь разобраться, кто все полтора года сеял панику и вводил вас в заблуждение, чтобы больше никогда не прислушиваться к их словам. Помогайте разобраться их читателям, чтобы и они понимали, с кем имеют дело. И наоборот, обращайте внимание на тех, кто с самого начала шёл против пропаганды и мнения государственных экспертов. Это базовая информационная гигиена, без которой невозможно защитить свободное общество.
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