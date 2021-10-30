Guineapig написав:• Спутник ничем не хуже Пфайзера, Астразенеки или Модерны.
Ага, сейчас. Ты можешь назвать хоть что-то, сделанное русскими руками из жёпы, примерно соответствующее мировому уровню? Отож. Западные лидеры работают, на людях и на G20 съехались, а это русское х*йло, привившееся своим спутником, в бункере сидит и побоялось даже на саммит приехать. Нах, нах этот спутник!, - кричали пьяные пионеры.
Guineapig написав: Значит, мы совершенно точно знаем, что люди, которые отказываются вакцинироваться, не представляют никакой дополнительной опасности для окружающих, по сравнению с вакцинированными.
То есть, не существует ни одного разумного аргумента в пользу принудительной вакцинации. Прививка от потенциально тяжёлого течения болезни для себя — личное дело человека. А каждый, кто утверждал обратное и обеспечивал информационную поддержку покушению на гражданские права — нас обманывал.
Из этого же следует, что попытки увязать свободу передвижения к наличию вакцинации от китайского коронавируса, осуществляются только для того, чтобы ввести систему социального рейтинга и нормализовать разрешительный характер передвижения людей.
Это беспрецедентное покушение на гражданские права стало возможным благодаря неустанной работе журналистов и экспертов, которые на каждом этапе манипулировали общественным мнением и дезинформировали людей.
окей...я согласен. но при условии, что если вакцинированый человек таки попадает в больничку, а она на 99% забита такими умниками антивакцинаторами, которые типа никому не мешают, то пожалуйста, выкидывайте этих умников на#@&й на улицу, и ложите в койку вакцинированого!
Ромасик написав:.............. До израильских 10К в сутки нам еще расти и расти.
До израильских 10К в сутки (если Вы имеете ввиду новые случаи пропорционально населению) мы не дорастём никогда, т.к. для этого нам нужно делать раз в 10 больше тестов. Ну хотя бы в 5 раз. Если мы сумеем добиться "израильских 10К в сутки" при нашем тестировании, страшно подумать, что у нас будет твориться.
исходя из этой теории, вы должны продолжить и подтвердить, что в Украине таки переболело 60%
коротко свободный пересказ : короче говоря + к моей теории о ... встречаются два инактивированых вируса или активный и кусочек не активного или два акивных и дальше ухххх...понеслась любовь в разных позах на выходе третий новый вирус вот сейчас получаете кусочек, а потом когда будет надо вам введут другой кусочек и пазл сложиться, все зависит от вашего поведения и планов что ж дальше то со стадом делать , какую часть оставить и для чего , а какую на убой
Ещё раз повторю - бросьте смотреть голливудские ужастики и читать аналогичную фэнтези. Если не можете не воспринимать их серьёзно как сказки и ужастики для детей старшего возраста.
вы кандидат каких наук ? философских ? Ваша компетентность против компетенции действующего научного работника с профильным образованием ? Может мне вас не читать ?
Можете не читать. Можете не слушать кандидатов наук по вирусологии, если после этого у Вас у вирусов "любовь в разных позах" и "пазлы складываются".
Ромасик написав:действительно, в непривитой Украине летом было все спокойно.
А в непривитой в апреле и мае - неспокойно. Думаешь вспышка была вызвана тем, что договорились о первой поставке вакцины? Оно сразу начало уже работать?
Думаешь крайняя вспышка в Израиле была остановлена именно бустером?
Hotab написав:
Ромасик написав:При чем о том, что в Украине все спокойно, подумал не только я, но и МОЗ и забил х.
Моз говорил "вакцинируйтесь, глупцы!". На этой ветке все вменяемые говорили "посмотрите на эрэфию!! Нет ни одной причины,нам не пойти по их пути!". Вопрос лишь времени. Но вы же слушали песни о 100500% переьолевших бессимптомно и "все уже позади".
да, что-то говорил, при этом упустив 4 очередь вакцинации и уничтожив большинство ковидных отделений. На рфию никто из адкватных не смотрел.
Hotab написав:
Ромасик написав:но ты сам сравнивал летальность с Британией, как аргумент вакцинации.
Я ни разу не был на британских сайтах статистики, пока какая-нибудь истеричка здесь поутру не приносила "какой ужас!!! Там болеют !!" , я всегда говорил "пусть болеют, но там не мрут. Летальность у них в 6 раз упала, хотя болеют". Когда пришла очередь болеть непривитой Украине, она не умеет без гор трупов болеть. Так что тебе не так в этих сравнениях??
да, ты просиживал на рф сайтах
Hotab написав:Если по прежнему все очень туго, ну как обычно тебе доходит,я разжую. Как Бриты и Украина активно болели в разное время и потому нечего их было сравнивать летом, так и сейчас, нечего сравнивать Трускавцы с Моршином на момент. Если хочется очень их сравнить, подожди окончание вспышки и подведи итоги: сколько там и там похорнили . Естественно если не забыл уроки математики , которые я тебе приподнес по Израилю . А то у тебя и там короткая память была.
в твои тугие уроки математики поверил только ты, а при постановке неудобных вопросов, ты сразу прятал голову в песок со словами "мы слишком мало знаем".
airmax78 написав:Ромасик, не вакцинируйся, маску не носи. Это все хайп и маркетинг. Нечего кормить фармкомпании, аптеки и производителей масок. Если куда с ветки пропадешь - будем знать, что все и всем доказал.
спасибо за ценный совет (еще один учитель), но я так и делаю. А если не пропаду?
Ковид-пропаганда не дремлет. Сообщения с оскорблениями и нецензурщиной - остаются. Попробовал обжаловать - уже обжаловано. Сообщения с сомнениями в "ковид-пропаганде" - удаляются в течение минуты, тихо, без уведомлений. "Модер", может ты работой займёшься, а не будешь вычищать по-тихому мнения, которые не совпадают с твоим?