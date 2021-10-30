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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 41284129413041314132> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 110 Мені вже зробили щеплення 57% 63 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 8% 9 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 20 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 9 Всього голосів : 110 Додано: Нед 31 жов, 2021 07:35 Guineapig написав: • Спутник ничем не хуже Пфайзера, Астразенеки или Модерны. • Спутник ничем не хуже Пфайзера, Астразенеки или Модерны.



Ага, сейчас. Ты можешь назвать хоть что-то, сделанное русскими руками из жёпы, примерно соответствующее мировому уровню? Отож.

Западные лидеры работают, на людях и на G20 съехались, а это русское х*йло, привившееся своим спутником, в бункере сидит и побоялось даже на саммит приехать.

Нах, нах этот спутник!, - кричали пьяные пионеры.

Ага, сейчас. Ты можешь назвать хоть что-то, сделанное русскими руками из жёпы, примерно соответствующее мировому уровню? Отож.Западные лидеры работают, на людях и на G20 съехались, а это русское х*йло, привившееся своим спутником, в бункере сидит и побоялось даже на саммит приехать.Нах, нах этот спутник!, - кричали пьяные пионеры. Libo 2

Повідомлень: 10370 З нами з: 14.11.11 Подякував: 401 раз. Подякували: 4280 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 07:39 Guineapig Авторам подобной зловредной куйни остается только пожелать заболеть и проверить все на своей шкуре.

Распространителям - тоже. airmax78 Повідомлень: 39820 З нами з: 25.10.12 Подякував: 941 раз. Подякували: 4853 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 08:28 Guineapig написав: Значит, мы совершенно точно знаем, что люди, которые отказываются вакцинироваться, не представляют никакой дополнительной опасности для окружающих, по сравнению с вакцинированными.



То есть, не существует ни одного разумного аргумента в пользу принудительной вакцинации. Прививка от потенциально тяжёлого течения болезни для себя — личное дело человека. А каждый, кто утверждал обратное и обеспечивал информационную поддержку покушению на гражданские права — нас обманывал.



Из этого же следует, что попытки увязать свободу передвижения к наличию вакцинации от китайского коронавируса, осуществляются только для того, чтобы ввести систему социального рейтинга и нормализовать разрешительный характер передвижения людей.



Это беспрецедентное покушение на гражданские права стало возможным благодаря неустанной работе журналистов и экспертов, которые на каждом этапе манипулировали общественным мнением и дезинформировали людей.

Значит, мы совершенно точно знаем, что люди, которые отказываются вакцинироваться, не представляют никакой дополнительной опасности для окружающих, по сравнению с вакцинированными.То есть, не существует ни одного разумного аргумента в пользу принудительной вакцинации. Прививка от потенциально тяжёлого течения болезни для себя — личное дело человека. А каждый, кто утверждал обратное и обеспечивал информационную поддержку покушению на гражданские права — нас обманывал.Из этого же следует, что попытки увязать свободу передвижения к наличию вакцинации от китайского коронавируса, осуществляются только для того, чтобы ввести систему социального рейтинга и нормализовать разрешительный характер передвижения людей.Это беспрецедентное покушение на гражданские права стало возможным благодаря неустанной работе журналистов и экспертов, которые на каждом этапе манипулировали общественным мнением и дезинформировали людей.

окей...я согласен. но при условии, что если вакцинированый человек таки попадает в больничку, а она на 99% забита такими умниками антивакцинаторами, которые типа никому не мешают, то пожалуйста, выкидывайте этих умников на#@&й на улицу, и ложите в койку вакцинированого! окей...я согласен. но при условии, что если вакцинированый человек таки попадает в больничку, а она на 99% забита такими умниками антивакцинаторами, которые типа никому не мешают, то пожалуйста, выкидывайте этих умников на#@&й на улицу, и ложите в койку вакцинированого! DmitryK Повідомлень: 831 З нами з: 24.05.08 Подякував: 37 раз. Подякували: 188 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 09:10 ЛАД написав: Ромасик написав: ..............

До израильских 10К в сутки нам еще расти и расти. ..............До израильских 10К в сутки нам еще расти и расти.

До израильских 10К в сутки (если Вы имеете ввиду новые случаи пропорционально населению) мы не дорастём никогда, т.к. для этого нам нужно делать раз в 10 больше тестов. Ну хотя бы в 5 раз.

Если мы сумеем добиться "израильских 10К в сутки" при нашем тестировании, страшно подумать, что у нас будет твориться. До израильских 10К в сутки (если Вы имеете ввиду новые случаи пропорционально населению) мы не дорастём никогда, т.к. для этого нам нужно делать раз в 10 больше тестов. Ну хотя бы в 5 раз.Если мы сумеем добиться "израильских 10К в сутки" при нашем тестировании, страшно подумать, что у нас будет твориться.

исходя из этой теории, вы должны продолжить и подтвердить, что в Украине таки переболело 60% исходя из этой теории, вы должны продолжить и подтвердить, что в Украине таки переболело 60% Ромасик Повідомлень: 3295 З нами з: 30.03.15 Подякував: 687 раз. Подякували: 340 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 09:15 zРадио написав: Ромасик написав: zРадио, почему тогда сравниваете уровень смертности в Украине с Британией/Израилем? , почему тогда сравниваете уровень смертности в Украине с Британией/Израилем?



Да ну? В первую очередь сравниваю уровень смертности в Украине в условиях эпидемии ковида с доковидным уровнем смертности в Украине.



На что вам, к слову, нечего возразить - рост смертности очевиден, и другой его причины не существует Да ну? В первую очередь сравниваю уровень смертности в Украине в условиях эпидемии ковида с доковидным уровнем смертности в Украине.На что вам, к слову, нечего возразить - рост смертности очевиден, и другой его причины не существует

в данном конкретном случае сравнивается эпидемиологическая ситуация в городе-примере Моршине с типичной Украиной в Трускавце. Эпидемситуацию в доковидном Моршине никто не рассматривал. в данном конкретном случае сравнивается эпидемиологическая ситуация в городе-примере Моршине с типичной Украиной в Трускавце. Эпидемситуацию в доковидном Моршине никто не рассматривал. Ромасик Повідомлень: 3295 З нами з: 30.03.15 Подякував: 687 раз. Подякували: 340 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 09:19 Re: Эпидемия коронавируса в мире Ромасик, не вакцинируйся, маску не носи. Это все хайп и маркетинг. Нечего кормить фармкомпании, аптеки и производителей масок. Если куда с ветки пропадешь - будем знать, что все и всем доказал. airmax78 Повідомлень: 39820 З нами з: 25.10.12 Подякував: 941 раз. Подякували: 4853 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 09:32 yama написав: ЛАД написав: yama написав: научный сотрудник, кандидат наук по вирусологии https://youtu.be/HA8lM7ILDoA



самое интересное где-то с 19 минуты



коротко свободный пересказ :

короче говоря + к моей теории о ...

встречаются два инактивированых вируса

или активный и кусочек не активного

или два акивных

и дальше ухххх...понеслась любовь в разных позах

на выходе третий новый вирус

вот сейчас получаете кусочек, а потом когда будет надо вам введут другой кусочек и пазл сложиться, все зависит от вашего поведения и планов что ж дальше то со стадом делать , какую часть оставить и для чего , а какую на убой научный сотрудник, кандидат наук по вирусологиисамое интересное где-то с 19 минутыкоротко свободный пересказ :короче говоря + к моей теории о ...встречаются два инактивированых вирусаили активный и кусочек не активногоили два акивныхи дальше ухххх...понеслась любовь в разных позахна выходе третий новый вирусвот сейчас получаете кусочек, а потом когда будет надо вам введут другой кусочек и пазл сложиться, все зависит от вашего поведения и планов что ж дальше то со стадом делать , какую часть оставить и для чего , а какую на убой

Ещё раз повторю - бросьте смотреть голливудские ужастики и читать аналогичную фэнтези. Если не можете не воспринимать их серьёзно как сказки и ужастики для детей старшего возраста. Ещё раз повторю - бросьте смотреть голливудские ужастики и читать аналогичную фэнтези. Если не можете не воспринимать их серьёзно как сказки и ужастики для детей старшего возраста. вы кандидат каких наук ? философских ? Ваша компетентность против компетенции действующего научного работника с профильным образованием ? Может мне вас не читать ? вы кандидат каких наук ? философских ? Ваша компетентность против компетенции действующего научного работника с профильным образованием ? Может мне вас не читать ?

Можете не читать.

Можете не слушать кандидатов наук по вирусологии, если после этого у Вас у вирусов "любовь в разных позах" и "пазлы складываются". Можете не читать.Можете не слушать кандидатов наук по вирусологии, если после этого у Вас у вирусов "любовь в разных позах" и "пазлы складываются". ЛАД 2 Повідомлень: 20267 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4911 раз. Подякували: 4539 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 09:34 Hotab написав: Ромасик написав: 161, уговорил, где деньги? 161, уговорил, где деньги?

Мои у меня. А ты что-то потерял? Мои у меня. А ты что-то потерял? я нет, а знакомому ЛАДа чего-то пцров не хватило. Hotab написав: Ромасик написав: действительно, в непривитой Украине летом было все спокойно. действительно, в непривитой Украине летом было все спокойно.

А в непривитой в апреле и мае - неспокойно. Думаешь вспышка была вызвана тем, что договорились о первой поставке вакцины? Оно сразу начало уже работать? А в непривитой в апреле и мае - неспокойно. Думаешь вспышка была вызвана тем, что договорились о первой поставке вакцины? Оно сразу начало уже работать?

Думаешь крайняя вспышка в Израиле была остановлена именно бустером? Hotab написав: Ромасик написав: При чем о том, что в Украине все спокойно, подумал не только я, но и МОЗ и забил х. При чем о том, что в Украине все спокойно, подумал не только я, но и МОЗ и забил х.



Моз говорил "вакцинируйтесь, глупцы!".

На этой ветке все вменяемые говорили "посмотрите на эрэфию!! Нет ни одной причины,нам не пойти по их пути!". Вопрос лишь времени. Но вы же слушали песни о 100500% переьолевших бессимптомно и "все уже позади". Моз говорил "вакцинируйтесь, глупцы!".На этой ветке все вменяемые говорили "посмотрите на эрэфию!! Нет ни одной причины,нам не пойти по их пути!". Вопрос лишь времени. Но вы же слушали песни о 100500% переьолевших бессимптомно и "все уже позади". да, что-то говорил, при этом упустив 4 очередь вакцинации и уничтожив большинство ковидных отделений.

На рфию никто из адкватных не смотрел. Hotab написав: Ромасик написав: но ты сам сравнивал летальность с Британией, как аргумент вакцинации. но ты сам сравнивал летальность с Британией, как аргумент вакцинации.



Я ни разу не был на британских сайтах статистики, пока какая-нибудь истеричка здесь поутру не приносила "какой ужас!!! Там болеют !!" , я всегда говорил "пусть болеют, но там не мрут. Летальность у них в 6 раз упала, хотя болеют". Когда пришла очередь болеть непривитой Украине, она не умеет без гор трупов болеть.

Так что тебе не так в этих сравнениях?? Я ни разу не был на британских сайтах статистики, пока какая-нибудь истеричка здесь поутру не приносила "какой ужас!!! Там болеют !!" , я всегда говорил "пусть болеют, но там не мрут. Летальность у них в 6 раз упала, хотя болеют". Когда пришла очередь болеть непривитой Украине, она не умеет без гор трупов болеть.Так что тебе не так в этих сравнениях?? да, ты просиживал на рф сайтах

Hotab написав: Если по прежнему все очень туго, ну как обычно тебе доходит,я разжую.

Как Бриты и Украина активно болели в разное время и потому нечего их было сравнивать летом, так и сейчас, нечего сравнивать Трускавцы с Моршином на момент. Если хочется очень их сравнить, подожди окончание вспышки и подведи итоги: сколько там и там похорнили . Естественно если не забыл уроки математики , которые я тебе приподнес по Израилю . А то у тебя и там короткая память была. Если по прежнему все очень туго, ну как обычно тебе доходит,я разжую.Как Бриты и Украина активно болели в разное время и потому нечего их было сравнивать летом, так и сейчас, нечего сравнивать Трускавцы с Моршином на момент. Если хочется очень их сравнить, подожди окончание вспышки и подведи итоги: сколько там и там похорнили . Естественно если не забыл уроки математики , которые я тебе приподнес по Израилю . А то у тебя и там короткая память была.

в твои тугие уроки математики поверил только ты, а при постановке неудобных вопросов, ты сразу прятал голову в песок со словами "мы слишком мало знаем". я нет, а знакомому ЛАДа чего-то пцров не хватило.Думаешь крайняя вспышка в Израиле была остановлена именно бустером?да, что-то говорил, при этом упустив 4 очередь вакцинации и уничтожив большинство ковидных отделений.На рфию никто из адкватных не смотрел.да, ты просиживал на рф сайтахв твои тугие уроки математики поверил только ты, а при постановке неудобных вопросов, ты сразу прятал голову в песок со словами "мы слишком мало знаем". Ромасик Повідомлень: 3295 З нами з: 30.03.15 Подякував: 687 раз. Подякували: 340 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 09:36 airmax78 написав: Ромасик, не вакцинируйся, маску не носи. Это все хайп и маркетинг. Нечего кормить фармкомпании, аптеки и производителей масок. Если куда с ветки пропадешь - будем знать, что все и всем доказал. Ромасик, не вакцинируйся, маску не носи. Это все хайп и маркетинг. Нечего кормить фармкомпании, аптеки и производителей масок. Если куда с ветки пропадешь - будем знать, что все и всем доказал.

спасибо за ценный совет (еще один учитель), но я так и делаю.

А если не пропаду? спасибо за ценный совет (еще один учитель), но я так и делаю.А если не пропаду? Ромасик Повідомлень: 3295 З нами з: 30.03.15 Подякував: 687 раз. Подякували: 340 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 09:37 Ковид-пропаганда не дремлет.

Сообщения с оскорблениями и нецензурщиной - остаются. Попробовал обжаловать - уже обжаловано. Сообщения с сомнениями в "ковид-пропаганде" - удаляются в течение минуты, тихо, без уведомлений.

"Модер", может ты работой займёшься, а не будешь вычищать по-тихому мнения, которые не совпадают с твоим? Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15478 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8589 раз. Подякували: 4142 раз. Профіль 3 2 3 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 41284129413041314132> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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