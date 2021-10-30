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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4129413041314132>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 110
Мені вже зробили щеплення
57%
63
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 09:38

Что-то нет отчёта о повторении нашими керманычами истории "как Меркель утилизировала вакцины от птичьего гриппа"

Интересно, сколько денег потратили на "вакцины" и на их утилизацию. Наверняка Меркель такие суммы и не снились.
Ещё интересен способ утилизации
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 09:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Думаешь крайняя вспышка в Израиле была остановлена именно бустером?

А у тебя есть основание считать, что нет?
  Ромасик написав:На рфию никто из адкватных не смотрел

А зря. Яма вон говорит, что все дело в синьке. А у нас жрут ее +- так же. Да и воо же за здоровьем следят примерно ..в общем тоже не следят.
  Ромасик написав:ты просиживал на рф сайтах

Вот-вот. Ты теперь понял почему? Говорил я, что повторим из путь? Получай!
  Ромасик написав:твои тугие уроки математики поверил только ты


Верне, только ты не понял,что такое приводить к 100к членов группы.
  Ромасик написав:ты сразу прятал голову в песок со словами "мы слишком мало знаем".

Например?
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 09:48

  yama написав:.....
Лучше спросить не предвзятое мнение не заинтересованного лица , которое вне ситуации как то любого здорового антивакса до 35 :mrgreen:

Лучше сходить в дурдом и спросить мнение любого пациента. :)
Вы уже совсем пургу гоните.
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 09:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Сообщения с сомнениями в "ковид-пропаганде" - удаляются в течение минуты, тихо, без уведомлений.

Потому что там не сомнения, а бред дебильноватый, типа твоего крайнего. Должно быть очень смешные вопросы, но нет.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 09:49

  airmax78 написав:Ромасик, не вакцинируйся, маску не носи. Это все хайп и маркетинг. Нечего кормить фармкомпании, аптеки и производителей масок. Если куда с ветки пропадешь - будем знать, что все и всем доказал.

А если предположить что оба вакцинированы ещё и первыми побежали, или прямо на работу им привезли )
stm
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 09:53

  Hotab написав:
  Вкладчик1234 написав:Сообщения с сомнениями в "ковид-пропаганде" - удаляются в течение минуты, тихо, без уведомлений.

Потому что там не сомнения, а бред дебильноватый, типа твоего крайнего. Должно быть очень смешные вопросы, но нет.

Почему ваксеры такие агрессивные?
Бесятся от того, что их развели (или даже они сами себя развели), а кто-то оказался умнее? И теперь они всех хотят загнать в стойло, чтоб самим не так обидно было? :)
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 09:54

  Guineapig написав:...... Это базовая информационная гигиена, без которой невозможно защитить свободное общество.

Базовая информационная гигиена, без которой невозможно защитить свободное общество, заключается в том, чтобы не давать публиковать посты(статьи, заметки, ...), в которых намешано всё - и правильное, и чушь и уверенно излагаются (вещаются) "абсолютные истины" без всяких доказательств и оснований.
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 09:59

  yama написав:короче говоря + к моей теории о ...
встречаются два инактивированых вируса
или активный и кусочек не активного
или два акивных
и дальше ухххх...понеслась любовь в разных позах
на выходе третий новый вирус ;)
вот сейчас получаете кусочек, а потом когда будет надо вам введут другой кусочек и пазл сложиться, все зависит от вашего поведения и планов что ж дальше то со стадом делать , какую часть оставить и для чего , а какую на убой


вы кандидат каких наук ? философских ? Ваша компетентность против компетенции действующего научного работника с профильным образованием ? Может мне вас не читать ?


:D
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 09:59

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:
  Ромасик написав:..............
До израильских 10К в сутки нам еще расти и расти.

До израильских 10К в сутки (если Вы имеете ввиду новые случаи пропорционально населению) мы не дорастём никогда, т.к. для этого нам нужно делать раз в 10 больше тестов. Ну хотя бы в 5 раз.
Если мы сумеем добиться "израильских 10К в сутки" при нашем тестировании, страшно подумать, что у нас будет твориться.

исходя из этой теории, вы должны продолжить и подтвердить, что в Украине таки переболело 60%

Логика хромает.
Из этого следует. что истинных цифр заболеваемости мы просто не знаем.
А если у нас переболело 60%, то иммунитете после болезни вопреки утверждениям морской свиньи, ещё слабее иммунитета после вакцины.
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 10:03

к спискам прямого поражения органов ковидом добавили слух -

Direct SARS-CoV-2 infection of the human inner ear may underlie COVID-19-associated audiovestibular dysfunction

https://www.nature.com/articles/s43856-021-00044-w
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