Додано: Нед 31 жов, 2021 09:46

Ромасик написав: Думаешь крайняя вспышка в Израиле была остановлена именно бустером? Думаешь крайняя вспышка в Израиле была остановлена именно бустером?

Ромасик написав: На рфию никто из адкватных не смотрел На рфию никто из адкватных не смотрел

Ромасик написав: ты просиживал на рф сайтах ты просиживал на рф сайтах

Ромасик написав: твои тугие уроки математики поверил только ты твои тугие уроки математики поверил только ты

Ромасик написав: ты сразу прятал голову в песок со словами "мы слишком мало знаем". ты сразу прятал голову в песок со словами "мы слишком мало знаем".

А у тебя есть основание считать, что нет?А зря. Яма вон говорит, что все дело в синьке. А у нас жрут ее +- так же. Да и воо же за здоровьем следят примерно ..в общем тоже не следят.Вот-вот. Ты теперь понял почему? Говорил я, что повторим из путь? Получай!Верне, только ты не понял,что такое приводить к 100к членов группы.Например?