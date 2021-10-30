airmax78 написав:Ромасик, не вакцинируйся, маску не носи. Это все хайп и маркетинг. Нечего кормить фармкомпании, аптеки и производителей масок. Если куда с ветки пропадешь - будем знать, что все и всем доказал.
А если предположить что оба вакцинированы ещё и первыми побежали, или прямо на работу им привезли )
Guineapig написав:...... Это базовая информационная гигиена, без которой невозможно защитить свободное общество.
Базовая информационная гигиена, без которой невозможно защитить свободное общество, заключается в том, чтобы не давать публиковать посты(статьи, заметки, ...), в которых намешано всё - и правильное, и чушь и уверенно излагаются (вещаются) "абсолютные истины" без всяких доказательств и оснований.
yama написав:короче говоря + к моей теории о ... встречаются два инактивированых вируса или активный и кусочек не активного или два акивных и дальше ухххх...понеслась любовь в разных позах на выходе третий новый вирус вот сейчас получаете кусочек, а потом когда будет надо вам введут другой кусочек и пазл сложиться, все зависит от вашего поведения и планов что ж дальше то со стадом делать , какую часть оставить и для чего , а какую на убой
вы кандидат каких наук ? философских ? Ваша компетентность против компетенции действующего научного работника с профильным образованием ? Может мне вас не читать ?
Ромасик написав:.............. До израильских 10К в сутки нам еще расти и расти.
До израильских 10К в сутки (если Вы имеете ввиду новые случаи пропорционально населению) мы не дорастём никогда, т.к. для этого нам нужно делать раз в 10 больше тестов. Ну хотя бы в 5 раз. Если мы сумеем добиться "израильских 10К в сутки" при нашем тестировании, страшно подумать, что у нас будет твориться.
исходя из этой теории, вы должны продолжить и подтвердить, что в Украине таки переболело 60%
Логика хромает. Из этого следует. что истинных цифр заболеваемости мы просто не знаем. А если у нас переболело 60%, то иммунитете после болезни вопреки утверждениям морской свиньи, ещё слабее иммунитета после вакцины.