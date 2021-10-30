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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4129413041314132 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 110 Мені вже зробили щеплення 57% 63 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 8% 9 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 20 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 9 Всього голосів : 110 Додано: Нед 31 жов, 2021 10:04 ЛАД написав: Базовая информационная гигиена, без которой невозможно защитить свободное общество, заключается в том, чтобы не давать публиковать посты(статьи, заметки, ...), в которых намешано всё - и правильное, и чушь и уверенно излагаются (вещаются) "абсолютные истины" без всяких доказательств и оснований. Базовая информационная гигиена, без которой невозможно защитить свободное общество, заключается в том, чтобы не давать публиковать посты(статьи, заметки, ...), в которых намешано всё - и правильное, и чушь и уверенно излагаются (вещаются) "абсолютные истины" без всяких доказательств и оснований.

Что собственник сайта обязан не давать публиковать на нем - доходчиво объяснил совершенно недавно судья Верховного Суда Сергей Бурлаков, кстати, в стенах Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина:

https://supreme.court.gov.ua/supreme/pr ... s/1195311/

https://www.univer.kharkov.ua/ua/genera ... s_id=10747



В частности, судья напомнил о Кодексе этики украинского журналиста и указал, что, публикуя что-либо в Интернете, человек становится "общественным журналистом" и обязан придерживаться правил этого Кодекса. Чтообязан не давать публиковать на нем - доходчиво объяснил совершенно недавно, кстати, в стенахВ частности, судья напомнил ои указал, что, публикуя что-либо в Интернете, человек становитсяи обязан придерживаться правил этого Кодекса. Востаннє редагувалось Igneus в Нед 31 жов, 2021 10:14, всього редагувалось 1 раз. Igneus Повідомлень: 1142 З нами з: 29.08.18 Подякував: 692 раз. Подякували: 544 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 10:10 У юрыдла сегодня рабочее настроение: обжалует все, что из лагеря адекватных пишут. А что же своего вкладчика не обжалуешь, а? Hotab

Повідомлень: 5250 З нами з: 15.02.09 Подякував: 263 раз. Подякували: 1461 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 10:14 Ромасик написав: ....

Думаешь крайняя вспышка в Израиле была остановлена именно бустером? ....Думаешь крайняя вспышка в Израиле была остановлена именно бустером?

Последняя волна в Израиле не была остановлена бустером. А началась раньше, чем начали давать бустер и достигла пика, когда третьих прививок было ещё мало. Но бустер вместе с некоторыми карантинными мерами (относительно мягкими) помог быстрому спаду волны, а вакцинация (в т.ч. и бустер) помогли тому, что смертность была заметно меньше, чем в предыдущие волны.



Hotab написав: ........

Моз говорил "вакцинируйтесь, глупцы!".

На этой ветке все вменяемые говорили "посмотрите на эрэфию!! Нет ни одной причины,нам не пойти по их пути!". Вопрос лишь времени. Но вы же слушали песни о 100500% переьолевших бессимптомно и "все уже позади". ........Моз говорил "вакцинируйтесь, глупцы!".На этой ветке все вменяемые говорили "посмотрите на эрэфию!! Нет ни одной причины,нам не пойти по их пути!". Вопрос лишь времени. Но вы же слушали песни о 100500% переьолевших бессимптомно и "все уже позади". да, что-то говорил, при этом упустив 4 очередь вакцинации и уничтожив большинство ковидных отделений.

На рфию никто из адкватных не смотрел. да, что-то говорил, при этом упустив 4 очередь вакцинации и уничтожив большинство ковидных отделений.На рфию никто из адкватных не смотрел.

А надо было. Мы во многом слишком похожи. До сих пор.



да, ты просиживал на рф сайтах

Достаточно было бы заглядывать хотя бы на ворлдметр.



"мы слишком мало знаем"

Это правда. Пусть и горькая. Последняя волна в Израиле не была остановлена бустером. А началась раньше, чем начали давать бустер и достигла пика, когда третьих прививок было ещё мало. Но бустер вместе с некоторыми карантинными мерами (относительно мягкими) помог быстрому спаду волны, а вакцинация (в т.ч. и бустер) помогли тому, что смертность была заметно меньше, чем в предыдущие волны.А надо было. Мы во многом слишком похожи. До сих пор.Достаточно было бы заглядывать хотя бы на ворлдметр.Это правда. Пусть и горькая. Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 31 жов, 2021 10:28, всього редагувалось 2 разів. ЛАД 2 Повідомлень: 20267 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4911 раз. Подякували: 4539 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 10:24 Вкладчик1234 написав: Ковид-пропаганда не дремлет.

Сообщения с оскорблениями и нецензурщиной - остаются. Попробовал обжаловать - уже обжаловано. Сообщения с сомнениями в "ковид-пропаганде" - удаляются в течение минуты, тихо, без уведомлений.

"Модер", может ты работой займёшься, а не будешь вычищать по-тихому мнения, которые не совпадают с твоим? Ковид-пропаганда не дремлет.Сообщения с оскорблениями и нецензурщиной - остаются. Попробовал обжаловать - уже обжаловано. Сообщения с сомнениями в "ковид-пропаганде" - удаляются в течение минуты, тихо, без уведомлений."Модер", может ты работой займёшься, а не будешь вычищать по-тихому мнения, которые не совпадают с твоим?

Если бы "Модер" занимался работой достаточно строго, Вы были бы уже давно забанены навечно.

Посты морской свиньи, впрочем, как и Ваши, это не "сомнения", а уверенные утверждения, причём, абсолютно бездоказательные.

Порой злорадствующие. Как Ваш следующий пост об уничтожении вакцин. Причём, злорадство необоснованное. Если бы не "умная" пропаганда таких, как Вы, то относительно небольшое количество вакцин, которое мы получили, давно было бы использовано. И сегодня, возможно, мы не имели бы такую заболеваемость и такое количество смертей. Если бы "Модер" занимался работой достаточно строго, Вы были бы уже давно забанены навечно.Посты, впрочем, как и Ваши, это не "сомнения", а уверенные утверждения, причём, абсолютно бездоказательные.Порой злорадствующие. Как Ваш следующий пост об уничтожении вакцин. Причём, злорадство необоснованное. Если бы не "умная" пропаганда таких, как Вы, то относительно небольшое количество вакцин, которое мы получили, давно было бы использовано. И сегодня, возможно, мы не имели бы такую заболеваемость и такое количество смертей. ЛАД 2 Повідомлень: 20267 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4911 раз. Подякували: 4539 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 10:26 Ростислав Кравец, который, кстати, получил юридическое образование в Национальной академии внутренних дел Украины, о действиях исполнительной власти и полиции: https://www.youtube.com/watch?v=ayoHRUdoAPE Юрист, который, кстати, получил юридическое образование в Национальной академии внутренних дел Украины, о действиях исполнительной власти и полиции: Igneus Повідомлень: 1142 З нами з: 29.08.18 Подякував: 692 раз. Подякували: 544 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 10:29 Igneus

Позвольте Вам напомнить, что здесь не юридический форум.

Поэтому мнение юристов здесь не интересно. Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 31 жов, 2021 10:31, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 20267 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4911 раз. Подякували: 4539 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 10:30 Вкладчик1234 написав: Что-то нет отчёта о повторении нашими керманычами истории "как Меркель утилизировала вакцины от птичьего гриппа"



Интересно, сколько денег потратили на "вакцины" и на их утилизацию. Наверняка Меркель такие суммы и не снились.

Ещё интересен способ утилизации Что-то нет отчёта о повторении нашими керманычами истории "как Меркель утилизировала вакцины от птичьего гриппа"Интересно, сколько денег потратили на "вакцины" и на их утилизацию. Наверняка Меркель такие суммы и не снились.Ещё интересен способ утилизации



Там очень непростая ситуация Эти вакцины были получены по специальной программе, за них надо отчитаться - сколько чего и как использовано. Если использовано все как надо, то "ок, молодец, на тебе плюшку". Если, упаси Господи, вакцины пришлось вылить в унитаз, то получишь "обрезание" даже по другим программам, на которые рассчитывал. Там очень непростая ситуацияЭти вакцины были получены по специальной программе, за них надо отчитаться - сколько чего и как использовано. Если использовано все как надо, то "ок, молодец, на тебе плюшку". Если, упаси Господи, вакцины пришлось вылить в унитаз, то получишь "обрезание" даже по другим программам, на которые рассчитывал. fler

Повідомлень: 2217 З нами з: 07.08.09 Подякував: 684 раз. Подякували: 833 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 10:34 ЛАД написав: Вкладчик1234 написав: Ковид-пропаганда не дремлет.

Сообщения с оскорблениями и нецензурщиной - остаются. Попробовал обжаловать - уже обжаловано. Сообщения с сомнениями в "ковид-пропаганде" - удаляются в течение минуты, тихо, без уведомлений.

"Модер", может ты работой займёшься, а не будешь вычищать по-тихому мнения, которые не совпадают с твоим? Ковид-пропаганда не дремлет.Сообщения с оскорблениями и нецензурщиной - остаются. Попробовал обжаловать - уже обжаловано. Сообщения с сомнениями в "ковид-пропаганде" - удаляются в течение минуты, тихо, без уведомлений."Модер", может ты работой займёшься, а не будешь вычищать по-тихому мнения, которые не совпадают с твоим?

Если бы "Модер" занимался работой достаточно строго, Вы были бы уже давно забанены навечно.

Посты морской свиньи, впрочем, как и Ваши, это не "сомнения", а уверенные утверждения, причём, абсолютно бездоказательные.

Порой злорадствующие. Как Ваш следующий пост об уничтожении вакцин. Причём, злорадство необоснованное. Если бы не "умная" пропаганда таких, как Вы, то относительно небольшое количество вакцин, которое мы получили, давно было бы использовано. И сегодня, возможно, мы не имели бы такую заболеваемость и такое количество смертей. Если бы "Модер" занимался работой достаточно строго, Вы были бы уже давно забанены навечно.Посты, впрочем, как и Ваши, это не "сомнения", а уверенные утверждения, причём, абсолютно бездоказательные.Порой злорадствующие. Как Ваш следующий пост об уничтожении вакцин. Причём, злорадство необоснованное.



1. Просто навскидку пару последних страниц. Это "другое"?



airmax78 написав: Те кто и сегодня продолжают отрицать необходимость прививок и саму болезнь - конченные далпайопы. И это не оскорбление, а медицинский диагноз. Лечится ли это заражением ковидом? Не уверен, но прецеденты были. Вадим Чёрный в Одессе. Правда недолго он протянул после прозрения. И это ещё не было Дельты. Те кто и сегодня продолжают отрицать необходимость прививок и саму болезнь - конченные далпайопы. И это не оскорбление, а медицинский диагноз. Лечится ли это заражением ковидом? Не уверен, но прецеденты были. Вадим Чёрный в Одессе. Правда недолго он протянул после прозрения. И это ещё не было Дельты.



airmax78 написав: Guineapig Авторам подобной зловредной куйни остается только пожелать заболеть и проверить все на своей шкуре.

Распространителям - тоже. Авторам подобной зловредной куйни остается только пожелать заболеть и проверить все на своей шкуре.Распространителям - тоже.



Это при том, что на страницах у меня около половины в бане, и лень открывать их сообщения (уверен, там похлеще)



2. Если бы, да кабы. Вы утверждаете научно проверенные данные (которые можно воспроизвести), своё личное мнение, или мнение "независимого эксперта"?

На каком основании Ваше мнение выше моего?

Похоже на какие-то "темники" промоутеров препаратов ("вакцин")



*Ушёл пить кофе*

А вакцинаторам напоминаю, не забудьте принять очередную дозу бустера 1. Просто навскидку пару последних страниц. Это "другое"?Это при том, что на страницах у меня около половины в бане, и лень открывать их сообщения (уверен, там похлеще)2. Если бы, да кабы. Вы утверждаете научно проверенные данные (которые можно воспроизвести), своё личное мнение, или мнение "независимого эксперта"?На каком основании Ваше мнение выше моего?Похоже на какие-то "темники" промоутеров препаратов ("вакцин")*Ушёл пить кофе*А вакцинаторам напоминаю, не забудьте принять очередную дозу бустера Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15478 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8589 раз. Подякували: 4142 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 4129413041314132 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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