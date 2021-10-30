ЛАД написав:Базовая информационная гигиена, без которой невозможно защитить свободное общество, заключается в том, чтобы не давать публиковать посты(статьи, заметки, ...), в которых намешано всё - и правильное, и чушь и уверенно излагаются (вещаются) "абсолютные истины" без всяких доказательств и оснований.
В частности, судья напомнил о Кодексе этики украинского журналиста и указал, что, публикуя что-либо в Интернете, человек становится "общественным журналистом" и обязан придерживаться правил этого Кодекса.
Востаннє редагувалось Igneus в Нед 31 жов, 2021 10:14, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик написав:.... Думаешь крайняя вспышка в Израиле была остановлена именно бустером?
Последняя волна в Израиле не была остановлена бустером. А началась раньше, чем начали давать бустер и достигла пика, когда третьих прививок было ещё мало. Но бустер вместе с некоторыми карантинными мерами (относительно мягкими) помог быстрому спаду волны, а вакцинация (в т.ч. и бустер) помогли тому, что смертность была заметно меньше, чем в предыдущие волны.
Hotab написав:........ Моз говорил "вакцинируйтесь, глупцы!". На этой ветке все вменяемые говорили "посмотрите на эрэфию!! Нет ни одной причины,нам не пойти по их пути!". Вопрос лишь времени. Но вы же слушали песни о 100500% переьолевших бессимптомно и "все уже позади".
да, что-то говорил, при этом упустив 4 очередь вакцинации и уничтожив большинство ковидных отделений. На рфию никто из адкватных не смотрел.
А надо было. Мы во многом слишком похожи. До сих пор.
да, ты просиживал на рф сайтах
Достаточно было бы заглядывать хотя бы на ворлдметр.
"мы слишком мало знаем"
Это правда. Пусть и горькая.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 31 жов, 2021 10:28, всього редагувалось 2 разів.
Вкладчик1234 написав:Ковид-пропаганда не дремлет. Сообщения с оскорблениями и нецензурщиной - остаются. Попробовал обжаловать - уже обжаловано. Сообщения с сомнениями в "ковид-пропаганде" - удаляются в течение минуты, тихо, без уведомлений. "Модер", может ты работой займёшься, а не будешь вычищать по-тихому мнения, которые не совпадают с твоим?
Если бы "Модер" занимался работой достаточно строго, Вы были бы уже давно забанены навечно. Посты морской свиньи, впрочем, как и Ваши, это не "сомнения", а уверенные утверждения, причём, абсолютно бездоказательные. Порой злорадствующие. Как Ваш следующий пост об уничтожении вакцин. Причём, злорадство необоснованное. Если бы не "умная" пропаганда таких, как Вы, то относительно небольшое количество вакцин, которое мы получили, давно было бы использовано. И сегодня, возможно, мы не имели бы такую заболеваемость и такое количество смертей.
Вкладчик1234 написав:Что-то нет отчёта о повторении нашими керманычами истории "как Меркель утилизировала вакцины от птичьего гриппа"
Интересно, сколько денег потратили на "вакцины" и на их утилизацию. Наверняка Меркель такие суммы и не снились. Ещё интересен способ утилизации
Там очень непростая ситуация Эти вакцины были получены по специальной программе, за них надо отчитаться - сколько чего и как использовано. Если использовано все как надо, то "ок, молодец, на тебе плюшку". Если, упаси Господи, вакцины пришлось вылить в унитаз, то получишь "обрезание" даже по другим программам, на которые рассчитывал.
Вкладчик1234 написав:Ковид-пропаганда не дремлет. Сообщения с оскорблениями и нецензурщиной - остаются. Попробовал обжаловать - уже обжаловано. Сообщения с сомнениями в "ковид-пропаганде" - удаляются в течение минуты, тихо, без уведомлений. "Модер", может ты работой займёшься, а не будешь вычищать по-тихому мнения, которые не совпадают с твоим?
Если бы "Модер" занимался работой достаточно строго, Вы были бы уже давно забанены навечно. Посты морской свиньи, впрочем, как и Ваши, это не "сомнения", а уверенные утверждения, причём, абсолютно бездоказательные. Порой злорадствующие. Как Ваш следующий пост об уничтожении вакцин. Причём, злорадство необоснованное. Если бы не "умная" пропаганда таких, как Вы, то относительно небольшое количество вакцин, которое мы получили, давно было бы использовано. И сегодня, возможно, мы не имели бы такую заболеваемость и такое количество смертей.
1. Просто навскидку пару последних страниц. Это "другое"?
airmax78 написав:Те кто и сегодня продолжают отрицать необходимость прививок и саму болезнь - конченные далпайопы. И это не оскорбление, а медицинский диагноз. Лечится ли это заражением ковидом? Не уверен, но прецеденты были. Вадим Чёрный в Одессе. Правда недолго он протянул после прозрения. И это ещё не было Дельты.
airmax78 написав:Guineapig Авторам подобной зловредной куйни остается только пожелать заболеть и проверить все на своей шкуре. Распространителям - тоже.
Это при том, что на страницах у меня около половины в бане, и лень открывать их сообщения (уверен, там похлеще)
2. Если бы, да кабы. Вы утверждаете научно проверенные данные (которые можно воспроизвести), своё личное мнение, или мнение "независимого эксперта"? На каком основании Ваше мнение выше моего? Похоже на какие-то "темники" промоутеров препаратов ("вакцин")
*Ушёл пить кофе* А вакцинаторам напоминаю, не забудьте принять очередную дозу бустера