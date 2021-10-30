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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 110
Мені вже зробили щеплення
57%
63
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 10:51

Re: Эпидемия коронавируса в Израиле

АНТИВАКСАМ БОЛЬШОЙ ПРИВЕТ!!!
Коронавирус в Израиле: Победа близка. Прирост новых инфицированных за последние сутки составляют примерно 380 человек. Не умер НИКТО. А ПОМНИМ, ЧТО ЕЩЁ 2 СЕНТЯБРЯ РЕКОРДНЫЙ СУТОЧНЫЙ ПРИРОСТ БЫЛ 16.629 ЧЕЛОВЕК.
Чудо помогло наверное 8)
https://www.orbita.co.il/
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 10:59

  roberto dark написав:АНТИВАКСАМ БОЛЬШОЙ ПРИВЕТ!!!
Коронавирус в Израиле: Победа близка. Прирост новых инфицированных за последние сутки составляют примерно 380 человек. Не умер НИКТО. А ПОМНИМ, ЧТО ЕЩЁ 2 СЕНТЯБРЯ РЕКОРДНЫЙ СУТОЧНЫЙ ПРИРОСТ БЫЛ 16.629 ЧЕЛОВЕК.
Чудо помогло наверное 8)
https://www.orbita.co.il/

Это бесполезно. Часть мозга, отвечающая за анализ причино-следственных связей у антиваксов выгорела. Читаю вкладчика... Это пц. Именно сейчас, как никогда раньше, хочется свалить из этой страны, чтобы быть подальше от армии вкладчиков и прочих ромасиков и морских свинок.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 11:02

  Igneus написав:
  ЛАД написав:Igneus
Позвольте Вам напомнить, что здесь не юридический форум.
Поэтому мнение юристов здесь не интересно.

ЛАД
Позвольте Вам также возразить:
1) Этот форум является валютным, а не медицинским.
2) В любом случае, взаимотношения между пользователями форумов, а также между пользователями и собственниками форумов, на всех, без исключения, форумах регулируются специальным законодательством и его правилами.
3) Вопрос о том, что является интересным для форума, решает не пользователь форума, а собственник этого сайта.
4) Нарушение правил этики на форуме, а именно, оскорбления и МАТ, вряд ли заинтересуют собственника этого сайта, тем более, что об этом доходчиво рассказал в Харькове судья Верховного Суда, и жаль, что он до Херсона не доехал.

Позвольте Вам также возразить -
1. эта ветка конкретно об эпидемии ковида.
2. Взаимоотношения людей, если дело не доходит до мордобоя, регулируются, в основном, не законами, а моралью. С этим у Вас явные проблемы.
3. Вопрос о том, что является интересным для форума, решают его участники. Собственник сайта может либо поощрять обсуждение вопроса, либо закрыть его.
4. Собственника форума интересует доход. И ему глубоко плевать на "правила этики, оскорбления и мат". Независимо от того, какой судья и где что-то сказал и куда он доехал или не доехал.
На данной ветке Ваши посты являются откровенным флудом.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 11:03

  ЛАД написав:Igneus
Позвольте Вам напомнить, что здесь не юридический форум.
Поэтому мнение юристов здесь не интересно.


Лад, вы уже модератор? :shock: Извините, что пока не достала вас из своего игнор-листа :mrgreen: Вы у всех фурумчан переспросили, чье мнение им интересно, а чье нет?
fler
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 11:04

  fler написав:
  Вкладчик1234 написав:Что-то нет отчёта о повторении нашими керманычами истории "как Меркель утилизировала вакцины от птичьего гриппа"

Интересно, сколько денег потратили на "вакцины" и на их утилизацию. Наверняка Меркель такие суммы и не снились.
Ещё интересен способ утилизации


Там очень непростая ситуация 8) Эти вакцины были получены по специальной программе, за них надо отчитаться - сколько чего и как использовано. Если использовано все как надо, то "ок, молодец, на тебе плюшку". Если, упаси Господи, вакцины пришлось вылить в унитаз, то получишь "обрезание" даже по другим программам, на которые рассчитывал.

Откуда в Николаеве об этом знают? ))))) Со свечкой у документов стояли, не иначе )))))
stm
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 11:05

  roberto dark написав:АНТИВАКСАМ БОЛЬШОЙ ПРИВЕТ!!!
Коронавирус в Израиле: Победа близка. Прирост новых инфицированных за последние сутки составляют примерно 380 человек. Не умер НИКТО. А ПОМНИМ, ЧТО ЕЩЁ 2 СЕНТЯБРЯ РЕКОРДНЫЙ СУТОЧНЫЙ ПРИРОСТ БЫЛ 16.629 ЧЕЛОВЕК.
Чудо помогло наверное 8)
https://www.orbita.co.il/


Закончилась очередная волна.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 11:06

  roberto dark написав:АНТИВАКСАМ БОЛЬШОЙ ПРИВЕТ!!!
Коронавирус в Израиле: Победа близка. Прирост новых инфицированных за последние сутки составляют примерно 380 человек. Не умер НИКТО. А ПОМНИМ, ЧТО ЕЩЁ 2 СЕНТЯБРЯ РЕКОРДНЫЙ СУТОЧНЫЙ ПРИРОСТ БЫЛ 16.629 ЧЕЛОВЕК.
Чудо помогло наверное 8)
https://www.orbita.co.il/

Херсонский "независимый эксперт" это объяснял "теплым летним бризом и открытыми площадками".
У нас тоже обещают "пик" в течение 3 недель (без обоснований, т.к. если смотреть на графики - рост по экспоненте в космос), и окончательную перемогу с марта-апреля.
Успех конечно будет приписан "вакцинации", но почему так было и в этом году без вакцинации - вакцинаторы объяснить не могут
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 11:18

  Вкладчик1234 написав:.......
Это при том, что на страницах у меня около половины в бане, и лень открывать их сообщения (уверен, там похлеще)

Напрасно уверены. Так же, как и во всех остальных Ваших высказываниях.
Вы прочитали самое "хлёсткое".
Возможно, грубо, но понятно.
Надоело читать необоснованные и бездоказательные утверждения.
Так же, как Ваше злорадство по поводу возможного уничтожения вакцин.

2. Если бы, да кабы. Вы утверждаете научно проверенные данные (которые можно воспроизвести), своё личное мнение, или мнение "независимого эксперта"?
На каком основании Ваше мнение выше моего?
Похоже на какие-то "темники" промоутеров препаратов ("вакцин")

Моё мнение ничуть не выше Вашего.
Я не утверждаю, а привожу научно проверенные данные (которые можно воспроизвести) и данные статистики. Не я проводил исследования и собирал статистику. Это делали специалисты. Так же и Комаровский в своих комментариях опирается на научные данные (которые иногда меняются).
А Вы высказываете своё личное мнение (или чьё-то личное мнение), не подтверждённое никакими научными данными.

*Ушёл пить кофе*
А вакцинаторам напоминаю, не забудьте принять очередную дозу бустера :)

Жаль, что кофе пить Вы будете недолго.
Вот не знаю, дозу чего стоило бы принять Вам.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 11:21

ЛАД
Я обязательно уточню позицию собственника этого сайта.
Но у меня к Вам вопрос.
А не излагали ли Вы свое мнение в таком же стиле на аналогичной ветке конкурирующего сайта, ссылки на который Вы ранее иногда здесь указывали, и если это так, то как на это отреагировал модератор?
(Меня нет на аналогичной ветке конкурирующего сайта и я ее с трудом нашел только ради интереса).
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 11:27

  ЛАД написав:Напрасно уверены. Так же, как и во всех остальных Ваших высказываниях.
Вы прочитали самое "хлёсткое".
Возможно, грубо, но понятно.
Надоело читать необоснованные и бездоказательные утверждения.
Так же, как Ваше злорадство по поводу возможного уничтожения вакцин.

Жаль, что кофе пить Вы будете недолго.
Вот не знаю, дозу чего стоило бы принять Вам.

А как называются пожелания вакцинаторов, когда они желают "полежать под ИВЛ", "умереть в муках" и т.д.? Не злорадство? Почему Вы их не видите?

Вопрос "возможной" утилизации "вакцин" - очень важный. Причём тут злорадство? Я это говорил ещё с год назад, и тогда и сейчас это трут. Правда глаза режет?

ЛАД тоже в бан
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Нед 31 жов, 2021 11:28, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234
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