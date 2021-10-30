roberto dark написав:АНТИВАКСАМ БОЛЬШОЙ ПРИВЕТ!!! Коронавирус в Израиле: Победа близка. Прирост новых инфицированных за последние сутки составляют примерно 380 человек. Не умер НИКТО. А ПОМНИМ, ЧТО ЕЩЁ 2 СЕНТЯБРЯ РЕКОРДНЫЙ СУТОЧНЫЙ ПРИРОСТ БЫЛ 16.629 ЧЕЛОВЕК. Чудо помогло наверное https://www.orbita.co.il/
Херсонский "независимый эксперт" это объяснял "теплым летним бризом и открытыми площадками". У нас тоже обещают "пик" в течение 3 недель (без обоснований, т.к. если смотреть на графики - рост по экспоненте в космос), и окончательную перемогу с марта-апреля. Успех конечно будет приписан "вакцинации", но почему так было и в этом году без вакцинации - вакцинаторы объяснить не могут
Вы же пошли пить кофе? Предпочли остаться и продолжить брызгать слюной?
"теплый летний бриз и открытые площадки" в Израиле в августе были ничуть не хуже, чем в сентябре-октябре. Никакая эпидемия не идёт по экспоненте, разве что аппроксимируется ей на небольшом участке. Любая эпидемия - волна. Успех вакцинации, скорее, можно будет, возможно, приписать следующей волне. В эту волну мы не успеем даже достичь высокого уровня вакцинации. Поезд ушёл.
До антиваксов что-то когда-то, возможно, дойдёт только когда они кого-то из невакцинированных родных и близких похоронят, умерших от двусторонней пневмонии или её осложнений (ковида же - нет). Либо сами лягут под аппарат ИВЛ. До этого момента тратить время на споры с ними абсолютно бесполезно. Трагедия не в том, что антиваксы есть в нашей стране, а в том, какой процент населения они составляют.
roberto dark написав:АНТИВАКСАМ БОЛЬШОЙ ПРИВЕТ!!! Коронавирус в Израиле: Победа близка. Прирост новых инфицированных за последние сутки составляют примерно 380 человек. Не умер НИКТО. А ПОМНИМ, ЧТО ЕЩЁ 2 СЕНТЯБРЯ РЕКОРДНЫЙ СУТОЧНЫЙ ПРИРОСТ БЫЛ 16.629 ЧЕЛОВЕК. Чудо помогло наверное https://www.orbita.co.il/
Херсонский "независимый эксперт" это объяснял "теплым летним бризом и открытыми площадками". У нас тоже обещают "пик" в течение 3 недель (без обоснований, т.к. если смотреть на графики - рост по экспоненте в космос), и окончательную перемогу с марта-апреля. Успех конечно будет приписан "вакцинации", но почему так было и в этом году без вакцинации - вакцинаторы объяснить не могут
Я задавал подобный вопрос Будивельнику ранее, но поскольку он переобулся из ярого антивакса в "ПЕРЕСТРАШЕНОГО" то теперь спрашиваю у вас, как его "заместителя" - Если бы бустерной вакцинации в Израиле не делали ( локдауна и жестких ограничений не было, стоит заметить ) и всё шло своим чередом, а точнее умирали "ті, що й так мали померти", то ОЧЕРЕДНАЯ ВОЛНА, как написала fler, ПРОСТО БЫ ЗАКОНЧИЛАСЬ И САМА ПО СЕБЕ ?
Востаннє редагувалось roberto dark в Нед 31 жов, 2021 11:42, всього редагувалось 2 разів.
airmax78 написав:До этого момента тратить время на споры с ними абсолютно бесполезно.
Ага, щас. Флер весной писала про знакомых которые попали под ИВЛ, но потом быстро оправилась от страха и все лето вещала про побочки от вакцинации. Вкладчик вообще тут работает, да и не антивакс он в целом, Спутник для него вполне норм. А Ромасик с Ямой переболели сами и теперь хотят чтобы переболели все остальные, а то им как-то обидно
Востаннє редагувалось IgA в Нед 31 жов, 2021 11:39, всього редагувалось 1 раз.
Igneus написав:ЛАД Я обязательно уточню позицию собственника этого сайта. Но у меня к Вам вопрос. А не излагали ли Вы свое мнение в таком же стиле на аналогичной ветке конкурирующего сайта, ссылки на который Вы ранее иногда здесь указывали, и если это так, то как на это отреагировал модератор? (Меня нет на аналогичной ветке конкурирующего сайта и я ее с трудом нашел только ради интереса).
1. Не знаю, о каком сайте Вы говорите. Уточните, пожалуйста.
2. Почему модератор должен реагировать на ссылки на конкурирующий сайт? Это не запрещено никакими законами. Это что, учёные одной научной школы не имеют права ссылаться на труды другой научной школы и пользоваться их результатами? Уже писал - с моралью у Вас явные проблемы. И с этикой тоже.
3. Вам нечем заняться? И собственнику сайта, думаете, тоже? Если Вы к нему собираетесь с чепухой обращаться и отвлекать человека от более важных дел.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 31 жов, 2021 11:39, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:В эту волну мы не успеем даже достичь высокого уровня вакцинации. Поезд ушёл
Так ото - то! Треба було ЧІТКО затвердити і ВИДАТИ ЗАКОН хоч за 1 місяць до цього, щоб люди могли РЕАЛЬНО встигнути двічі вакцинуватись! А ще краще - раніше! Але ЗАКОН має бути! На інші балачки - народ не ведеться!
airmax78 написав:Трагедия не в том, что антиваксы есть в нашей стране, а в том, какой процент населения они составляют
airmax78 написав:До антиваксов что-то когда-то, возможно, дойдёт только когда они кого-то из невакцинированных родных и близких похоронят, умерших от двусторонней пневмонии или её осложнений (ковида же - нет). Либо сами лягут под аппарат ИВЛ. До этого момента тратить время на споры с ними абсолютно бесполезно.
roberto dark написав:Я задавал подобный вопрос Будивельнику ранее, но поскольку он переобулся из ярого антивакса в "ПЕРЕСТРАШЕНОГО" то теперь спрашиваю у вас, как его "заместителя" - Если бы бустерной вакцинации в Израиле не делали ( локдауна и жестких ограничений не было, стоит заметить ) и всё шло своим чередом, а точнее умирали "ті, що й так мали померти", то ОЧЕРЕДНАЯ ВОЛНА, как написала fler, ПРОСТО БЫ ЗАКОНЧИЛАСЬ И САМА ПО СЕБЕ ?
Вобщем - да. Повторюсь - у нас обещают "пик" через 2-3 недели. На чём основан такой вывод?- Неизвестно. Если смотреть по графикам - должен быть рост по экспоненте в "плюс бесконечность". Но почему-то этого не происходит, и даже медицинские чиновники используют это в своих прогнозах (ах да, это "вакцинация" всех спасает). Мой личный прогноз: "остаточна перемога" над ковидом будет в Украине начиная с апреля, а в мае про ковид уже никто не вспомнит (до нового осенне-зимнего сезона "не-ОРВИ")