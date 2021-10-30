ЛАД написав:Igneus Позвольте Вам напомнить, что здесь не юридический форум. Поэтому мнение юристов здесь не интересно.
Лад, вы уже модератор? Извините, что пока не достала вас из своего игнор-листа Вы у всех фурумчан переспросили, чье мнение им интересно, а чье нет?
1. Интересно, как Вы увидели мой пост, если я у Вас в игнор-листе? 2. Вас очень интересуют юридические вопросы? Они имеют отношение к проблемам эпидемии? Особенно те, о которых чуть выше написал Igneus?
ЛАД написав:1. Не знаю, о каком сайте Вы говорите. Уточните, пожалуйста. 2. Почему модератор должен реагировать на ссылки на конкурирующий сайт? Это не запрещено никакими законами.
Вот Ваша ссылка на тот сайт: viewtopic.php?p=5239357#p5239357 Вы не поняли мой вопрос. Пишите ли Вы на коронавирусной ветке указанного выше сайта? Как модератор коронавирусной ветки того сайта реагирует на факты оскорблений, нецензурщины и прочих нарушений правил этики того сайта? А если Вы не пишите на коронавирусной ветке того сайта, то не могли бы Вы ознакомиться с дискуссией на ней и кратко проинформировать здесь о соблюдении этики и других положений правил на том сайте? Я отсутствую на коронавирусной ветке того сайта.
ЛАД написав:Но если у Вас столько забаненных, как Вы пишете, то, может, проще самому в бан уйти?
А почему Вы это мне предлагаете, а Эйрмаксу - нет?
airmax78 написав:Читаю вкладчика... Это пц. Именно сейчас, как никогда раньше, хочется свалить из этой страны, чтобы быть подальше от армии вкладчиков и прочих ромасиков и морских свинок.
Или например Старикану:
Поэтому все здешние антиваксы у меня забанены.
А может Вам самим сходить туда же?
airmax78 написал, что читая Вас с ромасиком и морской свинкой ему хочется свалить из Украины. При этом он не пишет бездоказательный бред. Его слова Вас оскорбили? Или Старикан Вас оскорбил? Тогда Вы чересчур нежный. А насчёт злорадства... Год назад вакцин не было. И тогда Вы (как и сегодня) вспоминали о птичьем гриппе и пророчили, что эпидемия пройдёт, не начавшись, как птичий грипп. Или будете отрицать? Сегодня Вы уже пишете об апреле и "до нового осенне-зимнего сезона "не-ОРВИ". Кстати, что означает "не-ОРВИ"? Коронавируса не существует или что-то ещё?
Население все еще ждет от власти четких и однозначных сигналов в виде жесткого принуждения. Если же власть проявит слабость и даст гражданам свободу выбора, это вызовет у большинства лишь презрение к этой слабости и нерешительности.
Отсюда и многочисленные комментарии пользователей в соцсетях и на новостных сайтах: «Если бы власть реально хотела, чтобы все привились, она бы просто надавила бы посильнее, и все бы вакцинировались». Это не просто забавное заблуждение, игнорирующее то, что власти не хотят никого заставлять. Это то, что люди — основная масса населения — на самом деле думают о ситуации.
Прямо как Успіх, надо было раньше и сильнее давить
ЛАД написав:1. Не знаю, о каком сайте Вы говорите. Уточните, пожалуйста. 2. Почему модератор должен реагировать на ссылки на конкурирующий сайт? Это не запрещено никакими законами.
Вот Ваша ссылка на тот сайт: viewtopic.php?p=5239357#p5239357 Вы не поняли мой вопрос. Пишите ли Вы на коронавирусной ветке указанного выше сайта? Как модератор коронавирусной ветки того сайта реагирует на факты оскорблений, нецензурщины и прочих нарушений правил этики того сайта? А если Вы не пишите на коронавирусной ветке того сайта, то не могли бы Вы ознакомиться с дискуссией на ней и кратко проинформировать здесь о соблюдении этики и других положений правил на том сайте? Я отсутствую на коронавирусной ветке того сайта.
На коронавирусной ветке того сайта (курс.ком) я тоже отсутствую.
P.s. Вам точно нечем заняться, нашли мой пост 3-месячной давности, о котором я уже 100 раз забыл. М-да. И даже не знал о её существовании. Спасибо, что сообщили. Будет время, посмотрю. Поэтому на остальные Ваши вопросы ответить не могу. На том сайте я зарегистрирован и когда-то писал на валютной ветке под тем же ником, что здесь. Правда, давно.
P.s. Вам точно нечем заняться. Нашли мой пост 5-месячной давности, о котором я уже 100 раз успел забыть. М-да.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 31 жов, 2021 12:30, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Но если у Вас столько забаненных, как Вы пишете, то, может, проще самому в бан уйти?
А почему Вы это мне предлагаете, а Эйрмаксу - нет?
airmax78 написав:Читаю вкладчика... Это пц. Именно сейчас, как никогда раньше, хочется свалить из этой страны, чтобы быть подальше от армии вкладчиков и прочих ромасиков и морских свинок.
Или например Старикану:
Поэтому все здешние антиваксы у меня забанены.
А может Вам самим сходить туда же?
airmax78 написал, что читая Вас с ромасиком и морской свинкой ему хочется свалить из Украины. При этом он не пишет бездоказательный бред. Его слова Вас оскорбили? Или Старикан Вас оскорбил? Тогда Вы чересчур нежный. А насчёт злорадства... Год назад вакцин не было. И тогда Вы (как и сегодня) вспоминали о птичьем гриппе и пророчили, что эпидемия пройдёт, не начавшись, как птичий грипп. Или будете отрицать? Сегодня Вы уже пишете об апреле и "до нового осенне-зимнего сезона "не-ОРВИ". Кстати, что означает "не-ОРВИ"? Коронавируса не существует или что-то ещё?
0. По какой причине Вы мне предложили забаниться? 1. Вас мои слова оскорбили? Тогда Вы чересчур нежный 2. Я вспоминал о птичьем гриппе, и говорил, что вакцины от "не-гриппа" (ковида) утилизируют так же, как и утилизировала Меркель от птичьего гриппа. Будете отрицать? 3. То, что "ковид" это "не-грипп", "не-ОРВИ", а совсем "другое", и с ковидом не будет так же, как с остальными "гриппами" - утверждали и утверждают ковид-пропагандисты. Я просто использую их терминологию, чтобы им было понятнее