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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4133413441354136>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 110
Мені вже зробили щеплення
57%
63
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 11:48

  Вкладчик1234 написав:.....
А как называются пожелания вакцинаторов, когда они желают "полежать под ИВЛ", "умереть в муках" и т.д.? Не злорадство? Почему Вы их не видите?

Вижу.
Вам лично что-то желали?

Вопрос "возможной" утилизации "вакцин" - очень важный. Причём тут злорадство? Я это говорил ещё с год назад, и тогда и сейчас это трут. Правда глаза режет?

Какая правда? Что у нас оказалось столько дураков или, как пишет будивельник, вакциноперестрашенных, что мы за полгода не смогли пару миллионов вакцин использовать?

ЛАД тоже в бан

Я этого не переживу. :)
Но если у Вас столько забаненных, как Вы пишете, то, может, проще самому в бан уйти?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 11:52

  fler написав:
  ЛАД написав:Igneus
Позвольте Вам напомнить, что здесь не юридический форум.
Поэтому мнение юристов здесь не интересно.


Лад, вы уже модератор? :shock: Извините, что пока не достала вас из своего игнор-листа :mrgreen: Вы у всех фурумчан переспросили, чье мнение им интересно, а чье нет?

1. Интересно, как Вы увидели мой пост, если я у Вас в игнор-листе?
2. Вас очень интересуют юридические вопросы? Они имеют отношение к проблемам эпидемии? Особенно те, о которых чуть выше написал Igneus?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 11:56

  ЛАД написав:Но если у Вас столько забаненных, как Вы пишете, то, может, проще самому в бан уйти?


А почему Вы это мне предлагаете, а Эйрмаксу - нет?

  airmax78 написав:Читаю вкладчика... Это пц. Именно сейчас, как никогда раньше, хочется свалить из этой страны, чтобы быть подальше от армии вкладчиков и прочих ромасиков и морских свинок.


Или например Старикану:
Поэтому все здешние антиваксы у меня забанены.


А может Вам самим сходить туда же?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Нед 31 жов, 2021 11:58, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 11:58

  Guineapig написав:
  ЛАД написав:
"мы слишком мало знаем"

Это правда. Пусть и горькая.

Ага и "нет времени объснять"

Вам?
Бесполезно. Так зачем время тратить?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 11:58

  ЛАД написав:1. Не знаю, о каком сайте Вы говорите. Уточните, пожалуйста.
2. Почему модератор должен реагировать на ссылки на конкурирующий сайт? Это не запрещено никакими законами.

Вот Ваша ссылка на тот сайт: viewtopic.php?p=5239357#p5239357
Вы не поняли мой вопрос.
Пишите ли Вы на коронавирусной ветке указанного выше сайта?
Как модератор коронавирусной ветки того сайта реагирует на факты оскорблений, нецензурщины и прочих нарушений правил этики того сайта?
А если Вы не пишите на коронавирусной ветке того сайта, то не могли бы Вы ознакомиться с дискуссией на ней и кратко проинформировать здесь о соблюдении этики и других положений правил на том сайте?
Я отсутствую на коронавирусной ветке того сайта.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 12:10

  Вкладчик1234 написав:
  ЛАД написав:Но если у Вас столько забаненных, как Вы пишете, то, может, проще самому в бан уйти?


А почему Вы это мне предлагаете, а Эйрмаксу - нет?

  airmax78 написав:Читаю вкладчика... Это пц. Именно сейчас, как никогда раньше, хочется свалить из этой страны, чтобы быть подальше от армии вкладчиков и прочих ромасиков и морских свинок.


Или например Старикану:
Поэтому все здешние антиваксы у меня забанены.


А может Вам самим сходить туда же?

airmax78 написал, что читая Вас с ромасиком и морской свинкой ему хочется свалить из Украины. При этом он не пишет бездоказательный бред.
Его слова Вас оскорбили?
Или Старикан Вас оскорбил?
Тогда Вы чересчур нежный.
А насчёт злорадства...
Год назад вакцин не было. И тогда Вы (как и сегодня) вспоминали о птичьем гриппе и пророчили, что эпидемия пройдёт, не начавшись, как птичий грипп.
Или будете отрицать?
Сегодня Вы уже пишете об апреле и "до нового осенне-зимнего сезона "не-ОРВИ".
Кстати, что означает "не-ОРВИ"? Коронавируса не существует или что-то ещё?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 12:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Плюсик в копилочку адекватности Киева и его мэра :)

Известно, что пункт вакцинации на" Олимпийском " будет работать в течение двух дней: 31 октября и 1 ноября.

"В пункте будут дежурить несколько мобильных бригад медиков, поэтому планируем избежать очередей и других неудобств. Для всех желающих вакцинация бесплатна", - говорится в сообщении.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 12:17

Про РФ, но параллели прослеживаются -
https://naked-science.ru/article/medici ... killstwice

Население все еще ждет от власти четких и однозначных сигналов в виде жесткого принуждения. Если же власть проявит слабость и даст гражданам свободу выбора, это вызовет у большинства лишь презрение к этой слабости и нерешительности.

Отсюда и многочисленные комментарии пользователей в соцсетях и на новостных сайтах: «Если бы власть реально хотела, чтобы все привились, она бы просто надавила бы посильнее, и все бы вакцинировались». Это не просто забавное заблуждение, игнорирующее то, что власти не хотят никого заставлять. Это то, что люди — основная масса населения — на самом деле думают о ситуации.


Прямо как Успіх, надо было раньше и сильнее давить :D
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 12:20

  Igneus написав:
  ЛАД написав:1. Не знаю, о каком сайте Вы говорите. Уточните, пожалуйста.
2. Почему модератор должен реагировать на ссылки на конкурирующий сайт? Это не запрещено никакими законами.

Вот Ваша ссылка на тот сайт: viewtopic.php?p=5239357#p5239357
Вы не поняли мой вопрос.
Пишите ли Вы на коронавирусной ветке указанного выше сайта?
Как модератор коронавирусной ветки того сайта реагирует на факты оскорблений, нецензурщины и прочих нарушений правил этики того сайта?
А если Вы не пишите на коронавирусной ветке того сайта, то не могли бы Вы ознакомиться с дискуссией на ней и кратко проинформировать здесь о соблюдении этики и других положений правил на том сайте?
Я отсутствую на коронавирусной ветке того сайта.

На коронавирусной ветке того сайта (курс.ком) я тоже отсутствую.

P.s. Вам точно нечем заняться, нашли мой пост 3-месячной давности, о котором я уже 100 раз забыл. М-да.
И даже не знал о её существовании. Спасибо, что сообщили. Будет время, посмотрю.
Поэтому на остальные Ваши вопросы ответить не могу.
На том сайте я зарегистрирован и когда-то писал на валютной ветке под тем же ником, что здесь. Правда, давно.

P.s. Вам точно нечем заняться. Нашли мой пост 5-месячной давности, о котором я уже 100 раз успел забыть. М-да.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 31 жов, 2021 12:30, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 12:28

  ЛАД написав:
  Вкладчик1234 написав:
  ЛАД написав:Но если у Вас столько забаненных, как Вы пишете, то, может, проще самому в бан уйти?


А почему Вы это мне предлагаете, а Эйрмаксу - нет?

  airmax78 написав:Читаю вкладчика... Это пц. Именно сейчас, как никогда раньше, хочется свалить из этой страны, чтобы быть подальше от армии вкладчиков и прочих ромасиков и морских свинок.


Или например Старикану:
Поэтому все здешние антиваксы у меня забанены.


А может Вам самим сходить туда же?

airmax78 написал, что читая Вас с ромасиком и морской свинкой ему хочется свалить из Украины. При этом он не пишет бездоказательный бред.
Его слова Вас оскорбили?
Или Старикан Вас оскорбил?
Тогда Вы чересчур нежный.
А насчёт злорадства...
Год назад вакцин не было. И тогда Вы (как и сегодня) вспоминали о птичьем гриппе и пророчили, что эпидемия пройдёт, не начавшись, как птичий грипп.
Или будете отрицать?
Сегодня Вы уже пишете об апреле и "до нового осенне-зимнего сезона "не-ОРВИ".
Кстати, что означает "не-ОРВИ"? Коронавируса не существует или что-то ещё?

0. По какой причине Вы мне предложили забаниться?
1. Вас мои слова оскорбили? Тогда Вы чересчур нежный
2. Я вспоминал о птичьем гриппе, и говорил, что вакцины от "не-гриппа" (ковида) утилизируют так же, как и утилизировала Меркель от птичьего гриппа. Будете отрицать?
3. То, что "ковид" это "не-грипп", "не-ОРВИ", а совсем "другое", и с ковидом не будет так же, как с остальными "гриппами" - утверждали и утверждают ковид-пропагандисты. Я просто использую их терминологию, чтобы им было понятнее
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