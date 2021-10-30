Igneus написав:1) Этот форум является валютным, а не медицинским. 2) В любом случае, взаимотношения между пользователями форумов, а также между пользователями и собственниками форумов, на всех, без исключения, форумах регулируются специальным законодательством и его правилами. 3) Вопрос о том, что является интересным для форума, решает не пользователь форума, а собственник этого сайта. 4) Нарушение правил этики на форуме, а именно, оскорбления и МАТ, вряд ли заинтересуют собственника этого сайта, тем более, что об этом доходчиво рассказал в Харькове судья Верховного Суда, и жаль, что он до Херсона не доехал.
Мне накласть на разносчика медицинского коллапса кравца. Как это коррелирует с написанным выше?
ЛАД написав:.......... airmax78 написал, что читая Вас с ромасиком и морской свинкой ему хочется свалить из Украины. При этом он не пишет бездоказательный бред. Его слова Вас оскорбили? Или Старикан Вас оскорбил? Тогда Вы чересчур нежный. А насчёт злорадства... Год назад вакцин не было. И тогда Вы (как и сегодня) вспоминали о птичьем гриппе и пророчили, что эпидемия пройдёт, не начавшись, как птичий грипп. Или будете отрицать? Сегодня Вы уже пишете об апреле и "до нового осенне-зимнего сезона "не-ОРВИ". Кстати, что означает "не-ОРВИ"? Коронавируса не существует или что-то ещё?
0. По какой причине Вы мне предложили забаниться? 1. Вас мои слова оскорбили? Тогда Вы чересчур нежный 2. Я вспоминал о птичьем гриппе, и говорил, что вакцины от "не-гриппа" (ковида) утилизируют так же, как и утилизировала Меркель от птичьего гриппа. Будете отрицать? 3. То, что "ковид" это "не-грипп", "не-ОРВИ", а совсем "другое", и с ковидом не будет так же, как с остальными "гриппами" - утверждали и утверждают ковид-пропагандисты. Я просто использую их терминологию, чтобы им было понятнее
0. Я уже 100 раз объяснял. Надоело читать бездоказательные утверждения. 1. Не оскорбили. Просто надоело. См. п.0. 2. Так я это и написал. Вот только причины утилизации совершенно разные. Тогда ошибка в оценке опасности. Сейчас антиваксовские настроения. Был бы рад, если бы причина была та же и не было бы уже почти 70 тыс. смертей в Украине. 3. С ковидом уже не так, как "с остальными "гриппами". У нас не было "гриппов" с таким количеством смертей. И тоже надоело это объяснять и повторять.
Вкладчик1234 Я всё же стараюсь отвечать на Ваши посты по сути (когда есть, на что отвечать). Например, об экспоненте или успехах вакцинации - viewtopic.php?p=5325027#p5325027. Постарайтесь и Вы отвечать на мои посты по сути и с доказательствами, а не высказывать детские обиды.
stm написав:Плюсик в копилочку адекватности Киева и его мэра
Известно, что пункт вакцинации на" Олимпийском " будет работать в течение двух дней: 31 октября и 1 ноября.
"В пункте будут дежурить несколько мобильных бригад медиков, поэтому планируем избежать очередей и других неудобств. Для всех желающих вакцинация бесплатна", - говорится в сообщении.
stm,
1. А как "мобильные бригады" будут определять на стадионе, на вокзале, в гипермаркете возможности для проведения вакцинации конкретного человека, в том числе, подбор для него конкретной вакцины в случае отсутствия противопоказаний для его вакцинации, исходя из разъяснений МОЗ: https://moz.gov.ua/article/news/vakcina ... oz-ukraini
2. Если разъяснения МОЗ о противопоказаниях против вакцинации появились на его сайте только 29 октября 2021 года, то как могла до этого проводится вакцинация - на авось?
3. Если Вы лично провакцинировались, то Вам лечащий врач подбирал вакцину, исходя из Ваших показаний и противопоказаний, то есть после проведения исследования Вашего организма, или Вы сами выбирали ее по принципу "Почему я выбираю PepsiCo"?
Igneus Вам в роддоме подбирали вакцину, когда делали первую в Вашей жизни прививку? Или на авось? "Вам лечащий врач подбирал вакцину, исходя из Ваших показаний и противопоказаний, то есть после проведения исследования Вашего организма, или Вы сами выбирали ее по принципу "Почему я выбираю PepsiCo"?"
stm написав:Плюсик в копилочку адекватности Киева и его мэра
Известно, что пункт вакцинации на" Олимпийском " будет работать в течение двух дней: 31 октября и 1 ноября.
"В пункте будут дежурить несколько мобильных бригад медиков, поэтому планируем избежать очередей и других неудобств. Для всех желающих вакцинация бесплатна", - говорится в сообщении.
stm,
1. А как "мобильные бригады" будут определять на стадионе, на вокзале, в гипермаркете возможности для проведения вакцинации конкретного человека, в том числе, подбор для него конкретной вакцины в случае отсутствия противопоказаний для его вакцинации, исходя из разъяснений МОЗ: https://moz.gov.ua/article/news/vakcina ... oz-ukraini
2. Если разъяснения МОЗ о противопоказаниях против вакцинации появились на его сайте только 29 октября 2021 года, то как могла до этого проводится вакцинация - на авось?
3. Если Вы лично провакцинировались, то Вам лечащий врач подбирал вакцину, исходя из Ваших показаний и противопоказаний, то есть после проведения исследования Вашего организма, или Вы сами выбирали ее по принципу "Почему я выбираю PepsiCo"?
Варшава=Киев. Организовано, современно. А на остальные ваши вопросы ответ в вашем же стиле: на юге Италии сейчас моё жёлтое платье в самый раз, можно ещё шарф накинуть если прохладный ветер
Вкладчик1234 написав:0. По какой причине Вы мне предложили забаниться? 1. Вас мои слова оскорбили? Тогда Вы чересчур нежный 2. Я вспоминал о птичьем гриппе, и говорил, что вакцины от "не-гриппа" (ковида) утилизируют так же, как и утилизировала Меркель от птичьего гриппа. Будете отрицать? 3. То, что "ковид" это "не-грипп", "не-ОРВИ", а совсем "другое", и с ковидом не будет так же, как с остальными "гриппами" - утверждали и утверждают ковид-пропагандисты. Я просто использую их терминологию, чтобы им было понятнее
0. Я уже 100 раз объяснял. Надоело читать бездоказательные утверждения. 1. Не оскорбили. Просто надоело. См. п.0. 2. Так я это и написал. Вот только причины утилизации совершенно разные. Тогда ошибка в оценке опасности. Сейчас антиваксовские настроения. Был бы рад, если бы причина была та же и не было бы уже почти 70 тыс. смертей в Украине. 3. С ковидом уже не так, как "с остальными "гриппами". У нас не было "гриппов" с таким количеством смертей. И тоже надоело это объяснять и повторять.
Уже все, от несчастных врачей-инфекционистов до работников моргов и ритуальных служб написали что творится лютый пц, котрого никто из них еще не видел. И только эти бараны продолжают блеять про бесполезность вакцин, карантина, масок, нарушение конституционных прав.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 31 жов, 2021 13:03, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Уже все, от несчастных врачей-инфекционистов до работников моргов и ритуальных служб написали что творится лютый пц, котрого никто из них еще не видел. И только эти бараны продолжают блеять про бесполезность вакцин, карантина, масок...
Это Вы еще не общались плотно с молодежью до 30 лет. Там вообще лютое отрицалово вакцинации. По принципу "а нам пох!"
Slx написав:Мне накласть на разносчика медицинского коллапса...
Ваше первое сообщение объемного содержания на этом сайте было посвящено факту нарушения одним из банком положений Вашего договора, чем занимается, а именно спорами с банками, адвокат Кравец: viewtopic.php?p=4413058#p4413058
Почему Вы возмущались, когда банк нарушал Ваше право, и пытались искать средство защиты от этого нарушения, но в оскорбительной форме реагируете на адвоката, который ex officio обязан защищать права всех, в том числе, лиц, совершивших уголовные преступления, и независимо от того, кто их нарушает, в том числе, органы власти?
airmax78 написав:Уже все, от несчастных врачей-инфекционистов до работников моргов и ритуальных служб написали что творится лютый пц, котрого никто из них еще не видел. И только эти бараны продолжают блеять про бесполезность вакцин, карантина, масок...
Это Вы еще не общались плотно с молодежью до 30 лет. Там вообще лютое отрицалово вакцинации. По принципу "а нам пох!"
Это приговор. Здоровье общества (моральное) можно оценить по отношению к пожилым людям. Когда молодёжи не просто насрать на пожилых, а многие ещё и поддерживают: типа, пожили и хватит. Это свидетельствует о моральном разложении. Если среди молодёжи преобладают такие настроения - это говорит о том, что наше общество умирает.