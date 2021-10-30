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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 413441354136413741384139> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 110 Мені вже зробили щеплення 57% 63 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 8% 9 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 20 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 9 Всього голосів : 110 Додано: Нед 31 жов, 2021 12:34 Igneus написав: 1) Этот форум является валютным, а не медицинским.

2) В любом случае, взаимотношения между пользователями форумов, а также между пользователями и собственниками форумов, на всех, без исключения, форумах регулируются специальным законодательством и его правилами.

3) Вопрос о том, что является интересным для форума, решает не пользователь форума, а собственник этого сайта.

4) Нарушение правил этики на форуме, а именно, оскорбления и МАТ, вряд ли заинтересуют собственника этого сайта, тем более, что об этом доходчиво рассказал в Харькове судья Верховного Суда, и жаль, что он до Херсона не доехал. 1) Этот форум является, а не2) В любом случае, взаимотношения между пользователями форумов, а также между пользователями и собственниками форумов, на всех, без исключения, форумах регулируются специальным законодательством и его правилами.3) Вопрос о том, что является интересным для форума, решает не пользователь форума, а собственник этого сайта.4) Нарушение правил этики на форуме, а именно, оскорбления и МАТ, вряд ли заинтересуют собственника этого сайта, тем более, что об этом доходчиво рассказал в Харькове судья Верховного Суда, и жаль, что он до Херсона не доехал.

Мне накласть на разносчика медицинского коллапса кравца. Как это коррелирует с написанным выше? Мне накласть на разносчика медицинского коллапса кравца. Как это коррелирует с написанным выше? Slx Повідомлень: 928 З нами з: 23.07.18 Подякував: 299 раз. Подякували: 111 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 12:40 Вкладчик1234 написав: ЛАД написав: ..........

airmax78 написал, что читая Вас с ромасиком и морской свинкой ему хочется свалить из Украины. При этом он не пишет бездоказательный бред.

Его слова Вас оскорбили?

Или Старикан Вас оскорбил?

Тогда Вы чересчур нежный.

А насчёт злорадства...

Год назад вакцин не было. И тогда Вы (как и сегодня) вспоминали о птичьем гриппе и пророчили, что эпидемия пройдёт, не начавшись, как птичий грипп.

Или будете отрицать?

Сегодня Вы уже пишете об апреле и "до нового осенне-зимнего сезона "не-ОРВИ".

Кстати, что означает "не-ОРВИ"? Коронавируса не существует или что-то ещё? ..........написал, что читая Вас с ромасиком и морской свинкой ему хочется свалить из Украины. При этом он не пишет бездоказательный бред.Его слова Вас оскорбили?Или Старикан Вас оскорбил?Тогда Вы чересчур нежный.А насчёт злорадства...Год назад вакцин не было. И тогда Вы (как и сегодня) вспоминали о птичьем гриппе и пророчили, что эпидемия пройдёт, не начавшись, как птичий грипп.Или будете отрицать?Сегодня Вы уже пишете об апреле и "до нового осенне-зимнего сезона "не-ОРВИ".Кстати, что означает "не-ОРВИ"? Коронавируса не существует или что-то ещё?

0. По какой причине Вы мне предложили забаниться?

1. Вас мои слова оскорбили? Тогда Вы чересчур нежный

2. Я вспоминал о птичьем гриппе, и говорил, что вакцины от "не-гриппа" (ковида) утилизируют так же, как и утилизировала Меркель от птичьего гриппа. Будете отрицать?

3. То, что "ковид" это "не-грипп", "не-ОРВИ", а совсем "другое", и с ковидом не будет так же, как с остальными "гриппами" - утверждали и утверждают ковид-пропагандисты. Я просто использую их терминологию, чтобы им было понятнее 0. По какой причине Вы мне предложили забаниться?1. Вас мои слова оскорбили? Тогда Вы чересчур нежный2. Я вспоминал о птичьем гриппе, и говорил, что вакцины от "не-гриппа" (ковида) утилизируют так же, как и утилизировала Меркель от птичьего гриппа. Будете отрицать?3. То, что "ковид" это "не-грипп", "не-ОРВИ", а совсем "другое", и с ковидом не будет так же, как с остальными "гриппами" - утверждали и утверждают ковид-пропагандисты. Я просто использую их терминологию, чтобы им было понятнее

0. Я уже 100 раз объяснял. Надоело читать бездоказательные утверждения.

1. Не оскорбили. Просто надоело. См. п.0.

2. Так я это и написал. Вот только причины утилизации совершенно разные.

Тогда ошибка в оценке опасности. Сейчас антиваксовские настроения. Был бы рад, если бы причина была та же и не было бы уже почти 70 тыс. смертей в Украине.

3. С ковидом уже не так, как "с остальными "гриппами". У нас не было "гриппов" с таким количеством смертей. И тоже надоело это объяснять и повторять. 0. Я уже 100 раз объяснял. Надоело читать бездоказательные утверждения.1. Не оскорбили. Просто надоело. См. п.0.2. Так я это и написал. Вот только причины утилизации совершенно разные.Тогда ошибка в оценке опасности. Сейчас антиваксовские настроения. Был бы рад, если бы причина была та же и не было бы уже почти 70 тыс. смертей в Украине.3. С ковидомне так, как "с остальными "гриппами". У нас не было "гриппов" с таким количеством смертей. И тоже надоело это объяснять и повторять. ЛАД 2 Повідомлень: 20285 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4911 раз. Подякували: 4540 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 12:41 Вкладчик1234

Я всё же стараюсь отвечать на Ваши посты по сути (когда есть, на что отвечать).

Например, об экспоненте или успехах вакцинации -

Постарайтесь и Вы отвечать на мои посты по сути и с доказательствами, а не высказывать детские обиды. Я всё же стараюсь отвечать на Ваши посты по сути (когда есть, на что отвечать).Например, об экспоненте или успехах вакцинации - viewtopic.php?p=5325027#p5325027 Постарайтесь и Вы отвечать на мои посты по сути и с доказательствами, а не высказывать детские обиды. ЛАД 2 Повідомлень: 20285 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4911 раз. Подякували: 4540 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 12:43 stm написав: Плюсик в копилочку адекватности Киева и его мэра



Известно, что пункт вакцинации на" Олимпийском " будет работать в течение двух дней: 31 октября и 1 ноября.



"В пункте будут дежурить несколько мобильных бригад медиков, поэтому планируем избежать очередей и других неудобств. Для всех желающих вакцинация бесплатна", - говорится в сообщении. Плюсик в копилочку адекватности Киева и его мэраИзвестно, что пункт вакцинации на" Олимпийском " будет работать в течение двух дней: 31 октября и 1 ноября."В пункте будут дежурить несколько мобильных бригад медиков, поэтому планируем избежать очередей и других неудобств. Для всех желающих вакцинация бесплатна", - говорится в сообщении.

stm,



1. А как "мобильные бригады" будут определять на стадионе, на вокзале, в гипермаркете возможности для проведения вакцинации конкретного человека, в том числе, подбор для него конкретной вакцины в случае отсутствия противопоказаний для его вакцинации, исходя из разъяснений МОЗ:

https://moz.gov.ua/article/news/vakcina ... oz-ukraini



2. Если разъяснения МОЗ о противопоказаниях против вакцинации появились на его сайте только 29 октября 2021 года, то как могла до этого проводится вакцинация - на авось?



3. Если Вы лично провакцинировались, то Вам лечащий врач подбирал вакцину, исходя из Ваших показаний и противопоказаний, то есть после проведения исследования Вашего организма, или Вы сами выбирали ее по принципу "Почему я выбираю PepsiCo"? 1. А какбудут определятьвозможности для проведения вакцинации конкретного человека, в том числе, подбор для него конкретной вакцины в случае отсутствия противопоказаний для его вакцинации, исходя из разъяснений МОЗ:2. Если разъяснения МОЗ о противопоказаниях против вакцинации появились на его сайте только, то как могла до этого проводится вакцинация - на авось?3. Если Вы лично провакцинировались, то Вам лечащий врач подбирал вакцину, исходя из Ваших показаний и противопоказаний, то есть после проведения исследования Вашего организма, или Вы сами выбирали ее по принципу Igneus Повідомлень: 1149 З нами з: 29.08.18 Подякував: 697 раз. Подякували: 548 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 12:47 Igneus

Вам в роддоме подбирали вакцину, когда делали первую в Вашей жизни прививку?

Или на авось?

"Вам лечащий врач подбирал вакцину, исходя из Ваших показаний и противопоказаний, то есть после проведения исследования Вашего организма, или Вы сами выбирали ее по принципу "Почему я выбираю PepsiCo"?" ЛАД 2 Повідомлень: 20285 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4911 раз. Подякували: 4540 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 12:54 Igneus написав: stm написав: Плюсик в копилочку адекватности Киева и его мэра



Известно, что пункт вакцинации на" Олимпийском " будет работать в течение двух дней: 31 октября и 1 ноября.



"В пункте будут дежурить несколько мобильных бригад медиков, поэтому планируем избежать очередей и других неудобств. Для всех желающих вакцинация бесплатна", - говорится в сообщении. Плюсик в копилочку адекватности Киева и его мэраИзвестно, что пункт вакцинации на" Олимпийском " будет работать в течение двух дней: 31 октября и 1 ноября."В пункте будут дежурить несколько мобильных бригад медиков, поэтому планируем избежать очередей и других неудобств. Для всех желающих вакцинация бесплатна", - говорится в сообщении.

stm,



1. А как "мобильные бригады" будут определять на стадионе, на вокзале, в гипермаркете возможности для проведения вакцинации конкретного человека, в том числе, подбор для него конкретной вакцины в случае отсутствия противопоказаний для его вакцинации, исходя из разъяснений МОЗ:

https://moz.gov.ua/article/news/vakcina ... oz-ukraini



2. Если разъяснения МОЗ о противопоказаниях против вакцинации появились на его сайте только 29 октября 2021 года, то как могла до этого проводится вакцинация - на авось?



3. Если Вы лично провакцинировались, то Вам лечащий врач подбирал вакцину, исходя из Ваших показаний и противопоказаний, то есть после проведения исследования Вашего организма, или Вы сами выбирали ее по принципу "Почему я выбираю PepsiCo"? 1. А какбудут определятьвозможности для проведения вакцинации конкретного человека, в том числе, подбор для него конкретной вакцины в случае отсутствия противопоказаний для его вакцинации, исходя из разъяснений МОЗ:2. Если разъяснения МОЗ о противопоказаниях против вакцинации появились на его сайте только, то как могла до этого проводится вакцинация - на авось?3. Если Вы лично провакцинировались, то Вам лечащий врач подбирал вакцину, исходя из Ваших показаний и противопоказаний, то есть после проведения исследования Вашего организма, или Вы сами выбирали ее по принципу

Варшава=Киев. Организовано, современно.

А на остальные ваши вопросы ответ в вашем же стиле: на юге Италии сейчас моё жёлтое платье в самый раз, можно ещё шарф накинуть если прохладный ветер Варшава=Киев. Организовано, современно.А на остальные ваши вопросы ответ в вашем же стиле: на юге Италии сейчас моё жёлтое платье в самый раз, можно ещё шарф накинуть если прохладный ветер stm

Повідомлень: 3270 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 549 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 13:00 ЛАД написав: Вкладчик1234 написав: 0. По какой причине Вы мне предложили забаниться?

1. Вас мои слова оскорбили? Тогда Вы чересчур нежный

2. Я вспоминал о птичьем гриппе, и говорил, что вакцины от "не-гриппа" (ковида) утилизируют так же, как и утилизировала Меркель от птичьего гриппа. Будете отрицать?

3. То, что "ковид" это "не-грипп", "не-ОРВИ", а совсем "другое", и с ковидом не будет так же, как с остальными "гриппами" - утверждали и утверждают ковид-пропагандисты. Я просто использую их терминологию, чтобы им было понятнее 0. По какой причине Вы мне предложили забаниться?1. Вас мои слова оскорбили? Тогда Вы чересчур нежный2. Я вспоминал о птичьем гриппе, и говорил, что вакцины от "не-гриппа" (ковида) утилизируют так же, как и утилизировала Меркель от птичьего гриппа. Будете отрицать?3. То, что "ковид" это "не-грипп", "не-ОРВИ", а совсем "другое", и с ковидом не будет так же, как с остальными "гриппами" - утверждали и утверждают ковид-пропагандисты. Я просто использую их терминологию, чтобы им было понятнее

0. Я уже 100 раз объяснял. Надоело читать бездоказательные утверждения.

1. Не оскорбили. Просто надоело. См. п.0.

2. Так я это и написал. Вот только причины утилизации совершенно разные.

Тогда ошибка в оценке опасности. Сейчас антиваксовские настроения. Был бы рад, если бы причина была та же и не было бы уже почти 70 тыс. смертей в Украине.

3. С ковидом уже не так, как "с остальными "гриппами". У нас не было "гриппов" с таким количеством смертей. И тоже надоело это объяснять и повторять. 0. Я уже 100 раз объяснял. Надоело читать бездоказательные утверждения.1. Не оскорбили. Просто надоело. См. п.0.2. Так я это и написал. Вот только причины утилизации совершенно разные.Тогда ошибка в оценке опасности. Сейчас антиваксовские настроения. Был бы рад, если бы причина была та же и не было бы уже почти 70 тыс. смертей в Украине.3. С ковидомне так, как "с остальными "гриппами". У нас не было "гриппов" с таким количеством смертей. И тоже надоело это объяснять и повторять.

Уже все, от несчастных врачей-инфекционистов до работников моргов и ритуальных служб написали что творится лютый пц, котрого никто из них еще не видел. И только эти бараны продолжают блеять про бесполезность вакцин, карантина, масок, нарушение конституционных прав. Уже все, от несчастных врачей-инфекционистов до работников моргов и ритуальных служб написали что творится лютый пц, котрого никто из них еще не видел. И только эти бараны продолжают блеять про бесполезность вакцин, карантина, масок, нарушение конституционных прав. Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 31 жов, 2021 13:03, всього редагувалось 1 раз. airmax78 Повідомлень: 39827 З нами з: 25.10.12 Подякував: 941 раз. Подякували: 4854 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 13:03 airmax78 написав: Уже все, от несчастных врачей-инфекционистов до работников моргов и ритуальных служб написали что творится лютый пц, котрого никто из них еще не видел. И только эти бараны продолжают блеять про бесполезность вакцин, карантина, масок... Уже все, от несчастных врачей-инфекционистов до работников моргов и ритуальных служб написали что творится лютый пц, котрого никто из них еще не видел. И только эти бараны продолжают блеять про бесполезность вакцин, карантина, масок...

Это Вы еще не общались плотно с молодежью до 30 лет. Там вообще лютое отрицалово вакцинации. По принципу "а нам пох!" Это Вы еще не общались плотно с молодежью до 30 лет. Там вообще лютое отрицалово вакцинации. По принципу "а нам пох!" antey1969 1

Повідомлень: 10943 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1436 раз. Подякували: 3197 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 13:05 Slx написав: Мне накласть на разносчика медицинского коллапса... Мне накласть на разносчика медицинского коллапса...

Ваше первое сообщение объемного содержания на этом сайте было посвящено факту нарушения одним из банком положений Вашего договора, чем занимается, а именно спорами с банками, адвокат Кравец:

viewtopic.php?p=4413058#p4413058



Почему Вы возмущались, когда банк нарушал Ваше право, и пытались искать средство защиты от этого нарушения, но в оскорбительной форме реагируете на адвоката, который ex officio обязан защищать права всех, в том числе, лиц, совершивших уголовные преступления, и независимо от того, кто их нарушает, в том числе, органы власти? Ваше первое сообщение объемного содержания на этом сайте было посвящено факту нарушения одним из банком положений Вашего договора, чем занимается, а именно спорами с банками, адвокат Кравец:Почему Вы возмущались, когда банк нарушал Ваше право, и пытались искать средство защиты от этого нарушения, но в оскорбительной форме реагируете на адвоката, который ex officio обязан защищать права всех, в том числе, лиц, совершивших уголовные преступления, и независимо от того, кто их нарушает, в том числе, органы власти? Igneus Повідомлень: 1149 З нами з: 29.08.18 Подякував: 697 раз. Подякували: 548 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 13:08 antey1969 написав: airmax78 написав: Уже все, от несчастных врачей-инфекционистов до работников моргов и ритуальных служб написали что творится лютый пц, котрого никто из них еще не видел. И только эти бараны продолжают блеять про бесполезность вакцин, карантина, масок... Уже все, от несчастных врачей-инфекционистов до работников моргов и ритуальных служб написали что творится лютый пц, котрого никто из них еще не видел. И только эти бараны продолжают блеять про бесполезность вакцин, карантина, масок...

Это Вы еще не общались плотно с молодежью до 30 лет. Там вообще лютое отрицалово вакцинации. По принципу "а нам пох!" Это Вы еще не общались плотно с молодежью до 30 лет. Там вообще лютое отрицалово вакцинации. По принципу "а нам пох!"

Это приговор. Здоровье общества (моральное) можно оценить по отношению к пожилым людям. Когда молодёжи не просто насрать на пожилых, а многие ещё и поддерживают: типа, пожили и хватит. Это свидетельствует о моральном разложении. Если среди молодёжи преобладают такие настроения - это говорит о том, что наше общество умирает. Это приговор. Здоровье общества (моральное) можно оценить по отношению к пожилым людям. Когда молодёжи не просто насрать на пожилых, а многие ещё и поддерживают: типа, пожили и хватит. Это свидетельствует о моральном разложении. Если среди молодёжи преобладают такие настроения - это говорит о том, что наше общество умирает. airmax78 Повідомлень: 39827 З нами з: 25.10.12 Подякував: 941 раз. Подякували: 4854 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 413441354136413741384139> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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