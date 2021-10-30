Вкладчик1234 написав:

0. По какой причине Вы мне предложили забаниться?1. Вас мои слова оскорбили? Тогда Вы чересчур нежный2. Я вспоминал о птичьем гриппе, и говорил, что вакцины от "не-гриппа" (ковида) утилизируют так же, как и утилизировала Меркель от птичьего гриппа. Будете отрицать?3. То, что "ковид" это "не-грипп", "не-ОРВИ", а совсем "другое", и с ковидом не будет так же, как с остальными "гриппами" - утверждали и утверждают ковид-пропагандисты. Я просто использую их терминологию, чтобы им было понятнее