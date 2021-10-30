ЛАД написав:Вам в роддоме подбирали вакцину, когда делали первую в Вашей жизни прививку? Или на авось?
Моя мать - медицинская сестра, и как законный мой представитель до достижения мною 18 лет, да и после, не только ex officio участвовала в медицинских вмешательствах в мой организм, но и самостоятельно это делала. У меня в этом отношении не было и нет претензий к ней, хотя у нее ко мне могли быть.
В семье один человек вакцинировался pfizer, которая якобы представляет живой ослабленный вирус, а второй не вакцинировался. В таком случае вакцинированный представляет опасность для невакцинированного, может заразить ?
Семиденний середній показник поширення коронавірусу в Німеччині знову підвищився і склав 145,1 випадка на 100 тис.жителів. Днем раніше він був на рівні 139,2 випадка, а ще тиждень тому - 100 випадків.
Ангела Меркель, яка залишає посаду канцлера Німеччини, стурбована зростанням захворюваності в країні COVID-19 і закликала німців проявляти більше рішучості в боротьбі з коронавірусом.
Про це вона сказала в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, повідомляє "Німецька хвиля".
"Поточні показники госпіталізації та смертності викликають у мене сильне занепокоєння... Це має турбувати нас усіх", - зазначила Меркель.
За її словами, в даний момент в суспільстві "знову спостерігається деяка легковажність". Меркель висловила жаль, що в Німеччині все ще залишаються нещепленими від двох до трьох мільйонів громадян у віці старше 60 років.
vladimir07 написав:В семье один человек вакцинировался pfizer, которая якобы представляет живой ослабленный вирус, а второй не вакцинировался. В таком случае вакцинированный представляет опасность для невакцинированного, может заразить ?
Вакцина Файзер, это НЕ живой , и темболее не вирус. Там совершенно иная технология
Вкладчик1234 написав:0. По какой причине Вы мне предложили забаниться? 1. Вас мои слова оскорбили? Тогда Вы чересчур нежный 2. Я вспоминал о птичьем гриппе, и говорил, что вакцины от "не-гриппа" (ковида) утилизируют так же, как и утилизировала Меркель от птичьего гриппа. Будете отрицать? 3. То, что "ковид" это "не-грипп", "не-ОРВИ", а совсем "другое", и с ковидом не будет так же, как с остальными "гриппами" - утверждали и утверждают ковид-пропагандисты. Я просто использую их терминологию, чтобы им было понятнее
0. Я уже 100 раз объяснял. Надоело читать бездоказательные утверждения. 1. Не оскорбили. Просто надоело. См. п.0. 2. Так я это и написал. Вот только причины утилизации совершенно разные. Тогда ошибка в оценке опасности. Сейчас антиваксовские настроения. Был бы рад, если бы причина была та же и не было бы уже почти 70 тыс. смертей в Украине. 3. С ковидом уже не так, как "с остальными "гриппами". У нас не было "гриппов" с таким количеством смертей. И тоже надоело это объяснять и повторять.
Уже все, от несчастных врачей-инфекционистов до работников моргов и ритуальных служб написали что творится лютый пц, котрого никто из них еще не видел. И только эти бараны продолжают блеять про бесполезность вакцин, карантина, масок, нарушение конституционных прав.
Тут не раз писали: чому не провели компанію вакцинації літом, як в тих країнах які приводять тут як приклад? Дуже лекго тепер все списати на антиваксів (в нацистскій Німеччині - на євреїв, нічого не нагадує?)
vladimir07 написав:В семье один человек вакцинировался pfizer, которая якобы представляет живой ослабленный вирус, а второй не вакцинировался. В таком случае вакцинированный представляет опасность для невакцинированного, может заразить ?
Вакцина от Pfizer - это не ослабленный вирус, там иная технология Ослабленный вирус - это CoronaVac
ЛАД написав:Вам в роддоме подбирали вакцину, когда делали первую в Вашей жизни прививку? Или на авось?
Моя мать - медицинская сестра, и как законный мой представитель до достижения мною 18 лет, да и после, не только ex officio участвовала в медицинских вмешательствах в мой организм, но и самостоятельно это делала. У меня в этом отношении не было и нет претензий к ней, хотя у нее ко мне могли быть.
Вы упустили часть вопроса - "Вам лечащий врач подбирал вакцину, исходя из Ваших показаний и противопоказаний, то есть после проведения исследования Вашего организма, или Вы сами выбирали ее по принципу "Почему я выбираю PepsiCo"?" Вам делали какие- либо анализы? Крови, мочи, кала,...?
airmax78 написав:Уже все, от несчастных врачей-инфекционистов до работников моргов и ритуальных служб написали что творится лютый пц, котрого никто из них еще не видел. И только эти бараны продолжают блеять про бесполезность вакцин, карантина, масок...
Это Вы еще не общались плотно с молодежью до 30 лет. Там вообще лютое отрицалово вакцинации. По принципу "а нам пох!"
Это приговор. Здоровье общества (моральное) можно оценить по отношению к пожилым людям. Когда молодёжи не просто насрать на пожилых, а многие ещё и поддерживают: типа, пожили и хватит. Это свидетельствует о моральном разложении. Если среди молодёжи преобладают такие настроения - это говорит о том, что наше общество умирает.
аірмакс, що ти шиєш діло, як старий нкведешник? До 40 років чоловіки, а жінки до 50 фактично маловразливі для ковіда і вакцинація цих груп населення не має раціонального підгрунтя.
Статистику народжуваністі бачив? Кому на кого начхати, ненародженим на половозрілих?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 31 жов, 2021 13:46, всього редагувалось 2 разів.
airmax78 написав:Уже все, от несчастных врачей-инфекционистов до работников моргов и ритуальных служб написали что творится лютый пц, котрого никто из них еще не видел. И только эти бараны продолжают блеять про бесполезность вакцин, карантина, масок...
Это Вы еще не общались плотно с молодежью до 30 лет. Там вообще лютое отрицалово вакцинации. По принципу "а нам пох!"
Это приговор. Здоровье общества (моральное) можно оценить по отношению к пожилым людям. Когда молодёжи не просто насрать на пожилых, а многие ещё и поддерживают: типа, пожили и хватит. Это свидетельствует о моральном разложении. Если среди молодёжи преобладают такие настроения - это говорит о том, что наше общество умирает.
молодежи предложили капитализм , в капитализме насрать на стариков .