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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 110
Мені вже зробили щеплення
57%
63
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 13:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Киеве школы переводят на дистанционку с понедельника. Если бы это сделали месяцем раньше, моя мама осталась бы жива.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 13:14

  ЛАД написав:Вам в роддоме подбирали вакцину, когда делали первую в Вашей жизни прививку? Или на авось?

Моя мать - медицинская сестра, и как законный мой представитель до достижения мною 18 лет, да и после, не только ex officio участвовала в медицинских вмешательствах в мой организм, но и самостоятельно это делала.
У меня в этом отношении не было и нет претензий к ней, хотя у нее ко мне могли быть.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 13:29

Вакцинация в семье.

В семье один человек вакцинировался pfizer, которая якобы представляет живой ослабленный вирус, а второй не вакцинировался.
В таком случае вакцинированный представляет опасность для невакцинированного, может заразить ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 13:37

Семиденний середній показник поширення коронавірусу в Німеччині знову підвищився і склав 145,1 випадка на 100 тис.жителів. Днем раніше він був на рівні 139,2 випадка, а ще тиждень тому - 100 випадків.

Ангела Меркель, яка залишає посаду канцлера Німеччини, стурбована зростанням захворюваності в країні COVID-19 і закликала німців проявляти більше рішучості в боротьбі з коронавірусом.

Про це вона сказала в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, повідомляє "Німецька хвиля".

"Поточні показники госпіталізації та смертності викликають у мене сильне занепокоєння... Це має турбувати нас усіх", - зазначила Меркель.

За її словами, в даний момент в суспільстві "знову спостерігається деяка легковажність". Меркель висловила жаль, що в Німеччині все ще залишаються нещепленими від двох до трьох мільйонів громадян у віці старше 60 років.

https://www.unian.ua/health/worldnews/merkel-sturbovana-zrostannyam-zahvoryuvanosti-na-covid-19-i-zaklikaye-nimciv-ne-buti-legkovazhnimi-ostanni-novini-11594131.html
У нас почти втрое выше даже при нашем тестировании.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 13:38

  vladimir07 написав:В семье один человек вакцинировался pfizer, которая якобы представляет живой ослабленный вирус, а второй не вакцинировался.
В таком случае вакцинированный представляет опасность для невакцинированного, может заразить ?

Вакцина Файзер, это НЕ живой , и темболее не вирус.
Там совершенно иная технология
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 13:38

  airmax78 написав:
  ЛАД написав:
  Вкладчик1234 написав:0. По какой причине Вы мне предложили забаниться?
1. Вас мои слова оскорбили? Тогда Вы чересчур нежный
2. Я вспоминал о птичьем гриппе, и говорил, что вакцины от "не-гриппа" (ковида) утилизируют так же, как и утилизировала Меркель от птичьего гриппа. Будете отрицать?
3. То, что "ковид" это "не-грипп", "не-ОРВИ", а совсем "другое", и с ковидом не будет так же, как с остальными "гриппами" - утверждали и утверждают ковид-пропагандисты. Я просто использую их терминологию, чтобы им было понятнее

0. Я уже 100 раз объяснял. Надоело читать бездоказательные утверждения.
1. Не оскорбили. Просто надоело. См. п.0.
2. Так я это и написал. Вот только причины утилизации совершенно разные.
Тогда ошибка в оценке опасности. Сейчас антиваксовские настроения. Был бы рад, если бы причина была та же и не было бы уже почти 70 тыс. смертей в Украине.
3. С ковидом уже не так, как "с остальными "гриппами". У нас не было "гриппов" с таким количеством смертей. И тоже надоело это объяснять и повторять.

Уже все, от несчастных врачей-инфекционистов до работников моргов и ритуальных служб написали что творится лютый пц, котрого никто из них еще не видел. И только эти бараны продолжают блеять про бесполезность вакцин, карантина, масок, нарушение конституционных прав.

Тут не раз писали: чому не провели компанію вакцинації літом, як в тих країнах які приводять тут як приклад?
Дуже лекго тепер все списати на антиваксів (в нацистскій Німеччині - на євреїв, нічого не нагадує?)
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 13:43

  vladimir07 написав:В семье один человек вакцинировался pfizer, которая якобы представляет живой ослабленный вирус, а второй не вакцинировался.
В таком случае вакцинированный представляет опасность для невакцинированного, может заразить ?

Вакцина от Pfizer - это не ослабленный вирус, там иная технология
Ослабленный вирус - это CoronaVac
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 13:43

  Igneus написав:
  ЛАД написав:Вам в роддоме подбирали вакцину, когда делали первую в Вашей жизни прививку? Или на авось?

Моя мать - медицинская сестра, и как законный мой представитель до достижения мною 18 лет, да и после, не только ex officio участвовала в медицинских вмешательствах в мой организм, но и самостоятельно это делала.
У меня в этом отношении не было и нет претензий к ней, хотя у нее ко мне могли быть.

Вы упустили часть вопроса -
"Вам лечащий врач подбирал вакцину, исходя из Ваших показаний и противопоказаний, то есть после проведения исследования Вашего организма, или Вы сами выбирали ее по принципу "Почему я выбираю PepsiCo"?"
Вам делали какие- либо анализы? Крови, мочи, кала,...?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 13:44

  airmax78 написав:
  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Уже все, от несчастных врачей-инфекционистов до работников моргов и ритуальных служб написали что творится лютый пц, котрого никто из них еще не видел. И только эти бараны продолжают блеять про бесполезность вакцин, карантина, масок...

Это Вы еще не общались плотно с молодежью до 30 лет. Там вообще лютое отрицалово вакцинации. По принципу "а нам пох!"

Это приговор. Здоровье общества (моральное) можно оценить по отношению к пожилым людям. Когда молодёжи не просто насрать на пожилых, а многие ещё и поддерживают: типа, пожили и хватит. Это свидетельствует о моральном разложении. Если среди молодёжи преобладают такие настроения - это говорит о том, что наше общество умирает.

аірмакс, що ти шиєш діло, як старий нкведешник?
До 40 років чоловіки, а жінки до 50 фактично маловразливі для ковіда і вакцинація цих груп населення не має раціонального підгрунтя.

Статистику народжуваністі бачив?
Кому на кого начхати, ненародженим на половозрілих?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 31 жов, 2021 13:46, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 13:44

  airmax78 написав:
  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Уже все, от несчастных врачей-инфекционистов до работников моргов и ритуальных служб написали что творится лютый пц, котрого никто из них еще не видел. И только эти бараны продолжают блеять про бесполезность вакцин, карантина, масок...

Это Вы еще не общались плотно с молодежью до 30 лет. Там вообще лютое отрицалово вакцинации. По принципу "а нам пох!"

Это приговор. Здоровье общества (моральное) можно оценить по отношению к пожилым людям. Когда молодёжи не просто насрать на пожилых, а многие ещё и поддерживают: типа, пожили и хватит. Это свидетельствует о моральном разложении. Если среди молодёжи преобладают такие настроения - это говорит о том, что наше общество умирает.


молодежи предложили капитализм , в капитализме насрать на стариков .
moldashavanin
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