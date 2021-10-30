RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4136413741384139>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 110
Мені вже зробили щеплення
57%
63
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 13:47

  airmax78 написав:В Киеве школы переводят на дистанционку с понедельника. Если бы это сделали месяцем раньше, моя мама осталась бы жива.

Хто мав це зробити?
Антиваки заважали?
По моєму, у деяких вузах студенти навіть бастували, щоб їх перевели на віддалене навчання.
Антивакам пришиєш вбиство?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26405
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1287 раз.
Подякували: 2079 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 13:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Сертифікат без махання головою:
Міністерство цифрової трансформації України спростило процес генерації COVID-сертифікатів у порталі "Дія". Підписувати обличчям запит на сертифікат більше не потрібно. https://news.rbc.ua/ukr/society/elektro ... 76576.html


Голубовська нагадала, що коронавірусом заражаються і вмирають від нього як вакциновані, так і ті, хто не робив щеплення. При цьому останні вмирають частіше, якщо їм виповнилося 50 років.
"І, у міру зростання вакцинованих осіб, в реанімаціях у нас будуть лежати 98% вакцинованих людей. Як у країнах з високим рівнем вакцинації. Тільки загальна їх кількість була б меншою, якщо була б правильно спочатку організована вакцинальна компанія", - переконана інфекціоніст. https://www.unian.ua/health/country/gol ... 94197.html
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4623
З нами з: 19.04.12
Подякував: 72 раз.
Подякували: 702 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 13:51

  flyman написав:........
Тут не раз писали: чому не провели компанію вакцинації літом, як в тих країнах які приводять тут як приклад?

Что-то не помню.
Напомните, пожалуйста.
Дуже лекго тепер все списати на антиваксів (в нацистскій Німеччині - на євреїв, нічого не нагадує?

Аналогия не умная.
Если наци списывали незаслуженно, не значит, что в каких-то современных событиях не может быть виновата какая-то группа людей. Другой вопрос, что ответственность должна быть индивидуальная.
Кстати, антиваксы-конспирологи тоже выдвигают обвинения к разным группам в зависимости от вида конспирологии. Правда, у них группы обычно анонимные - рептилоиды, мировое правительство et cetera.

P.s. Вышли из бана и занялись демагогией? airmax78 ничего никому не "шьёт". Моральная ответственность не уголовная.
А ввобще, я бы постеснялся так говорить с человеком, у которого умерла мать.
Это тоже к вопросу о морали и ответственности.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 31 жов, 2021 13:57, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20285
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4911 раз.
Подякували: 4540 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 13:57

  antey1969 написав:Это Вы еще не общались плотно с молодежью до 30 лет. Там вообще лютое отрицалово вакцинации. По принципу "а нам пох!"


В Америке университеты еще весной относительно студентов приняли решение - ты или вакцинируешься, продолжаешь учиться или идёшь нах на гражданку, такие недостойны высокого звания человека с высшим образованием. Молодняк вакцинировался по приколу и с удовольствием, даже в ватных штатах, где преобладают антиваксы. 8)
У нас хайп среди малолеток не создавался сознательно - тогда не хватало вакцин для старшего поколения, а сейчас паломничество. Но не перживайте, их всех со временем тоже чипируют. Потом доберутся и до антиваксов. Вот увидите. :wink:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 10373
З нами з: 14.11.11
Подякував: 401 раз.
Подякували: 4281 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 14:02

Вкладчик1234
Прочитайте, пожалуйста, viewtopic.php?p=5325099#p5325099.
Может, после этого перестанете писать об "остальных "гриппах" и поймёте, почему airmax78 так Вам ответил. И другие тоже.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20285
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4911 раз.
Подякували: 4540 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 14:07

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Уже все, от несчастных врачей-инфекционистов до работников моргов и ритуальных служб написали что творится лютый пц, котрого никто из них еще не видел. И только эти бараны продолжают блеять про бесполезность вакцин, карантина, масок...

Это Вы еще не общались плотно с молодежью до 30 лет. Там вообще лютое отрицалово вакцинации. По принципу "а нам пох!"

Есть разные.
Кто так, кто боится "полшестого", кто не забеременеть. Кому-то "знакомая медсестра"
чьей-то подруги рассказала, что "вчера девочка вакцинировалась, а через день заболела".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20285
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4911 раз.
Подякували: 4540 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 14:09

  ЛАД написав:А ввобще, я бы постеснялся так говорить с человеком, у которого умерла мать.
Это тоже к вопросу о морали и ответственности.

І що, мені перерахувати всіх своїх мертвих родичів та почати виставляти претензії що хтось винен?
Якщо в людини істерика, то хай іде до лікаря.

Крім того, тут не раз писали, і, ідейних антиваків, думаю 0,1%.
Решта нагоолошують, що в даний момент:
- вакцинація невчасна (робити літом тре було, а не під час пандемії)
- вакцинація примусова, обмежуються права і свободи населення
- не ефективна, напр. в групі до 40 для чоловіків і до 50 для жінок
- прорахунки влади списують на "ворогів народа", раніше це була "вата" тепер "антиваки"
Востаннє редагувалось flyman в Нед 31 жов, 2021 14:20, всього редагувалось 2 разів.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26405
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1287 раз.
Подякували: 2079 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 14:13

  ЛАД написав:Вы упустили часть вопроса -
Вам делали какие-либо анализы? Крови, мочи, кала,...?

Естественно, что я не помню роддом и спросить мать уже не могу, так как ее нет в живых.
В школьном возрасте на вакцинацию мой класс ходил в сельскую участковую больницу, кроме меня. Мне все анализы, пробы и прививки делала лично мать или ее коллеги в ее присутствии в этой же больнице, а иногда она это делала даже дома. Я помню, например, как она пристально следила за моими пробами Манту. Иногда она возила меня в областную больницу, минуя даже районную.
Igneus
 
Повідомлень: 1149
З нами з: 29.08.18
Подякував: 697 раз.
Подякували: 548 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 14:16

  stm написав:Плюсик в копилочку адекватности Киева и его мэра :)

Известно, что пункт вакцинации на" Олимпийском " будет работать в течение двух дней: 31 октября и 1 ноября.

"В пункте будут дежурить несколько мобильных бригад медиков, поэтому планируем избежать очередей и других неудобств. Для всех желающих вакцинация бесплатна", - говорится в сообщении.

Какая адекватность может быть у зиц-председателя Киева?)))
Скорее попытка дешевого пиара.
Вакцинация на "Олимпийском" - как громко звучит.
У всех сразу ассоциация: много места, много бригад, много входов, большая пропускная способность.
По факту: выделен небольшой закапелок, где вакцинируют АЖ две бригады - одна пфайзером, вторая коронаваком, впускают партиями по десять человек, очередь уже опоясывает пол-стадиона, обстановка в еле продвигающейся очереди нервозная.
Две бригады вполне спокойно бы разместились в любой поликлинике, но из этого горячая новость получилась бы такая себе)))
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 10943
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1436 раз.
Подякували: 3197 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 14:20

  Ой+ написав:
Голубовська нагадала, що коронавірусом заражаються і вмирають від нього як вакциновані, так і ті, хто не робив щеплення. При цьому останні вмирають частіше, якщо їм виповнилося 50 років.
"І, у міру зростання вакцинованих осіб, в реанімаціях у нас будуть лежати 98% вакцинованих людей. Як у країнах з високим рівнем вакцинації. Тільки загальна їх кількість була б меншою, якщо була б правильно спочатку організована вакцинальна компанія", - переконана інфекціоніст. https://www.unian.ua/health/country/gol ... 94197.html

Это кстати очень хорошая и правильная мысль.
Но вакцинаторам не понять
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15486
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8596 раз.
Подякували: 4153 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 4136413741384139>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 781, 782, 783
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7824 11720066
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 жов, 2021 20:19
maksimus silvestris

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (18527)
31.10.2021 14:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.