Хто мав це зробити?
Антиваки заважали?
По моєму, у деяких вузах студенти навіть бастували, щоб їх перевели на віддалене навчання.
Антивакам пришиєш вбиство?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 31 жов, 2021 13:47
Додано: Нед 31 жов, 2021 13:49
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Сертифікат без махання головою:
Додано: Нед 31 жов, 2021 13:51
Что-то не помню.
Напомните, пожалуйста.
Аналогия не умная.
Если наци списывали незаслуженно, не значит, что в каких-то современных событиях не может быть виновата какая-то группа людей. Другой вопрос, что ответственность должна быть индивидуальная.
Кстати, антиваксы-конспирологи тоже выдвигают обвинения к разным группам в зависимости от вида конспирологии. Правда, у них группы обычно анонимные - рептилоиды, мировое правительство et cetera.
P.s. Вышли из бана и занялись демагогией? airmax78 ничего никому не "шьёт". Моральная ответственность не уголовная.
А ввобще, я бы постеснялся так говорить с человеком, у которого умерла мать.
Это тоже к вопросу о морали и ответственности.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 31 жов, 2021 13:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 31 жов, 2021 13:57
В Америке университеты еще весной относительно студентов приняли решение - ты или вакцинируешься, продолжаешь учиться или идёшь нах на гражданку, такие недостойны высокого звания человека с высшим образованием. Молодняк вакцинировался по приколу и с удовольствием, даже в ватных штатах, где преобладают антиваксы.
У нас хайп среди малолеток не создавался сознательно - тогда не хватало вакцин для старшего поколения, а сейчас паломничество. Но не перживайте, их всех со временем тоже чипируют. Потом доберутся и до антиваксов. Вот увидите.
Додано: Нед 31 жов, 2021 14:02
Вкладчик1234
Прочитайте, пожалуйста, viewtopic.php?p=5325099#p5325099.
Может, после этого перестанете писать об "остальных "гриппах" и поймёте, почему airmax78 так Вам ответил. И другие тоже.
Додано: Нед 31 жов, 2021 14:07
Есть разные.
Кто так, кто боится "полшестого", кто не забеременеть. Кому-то "знакомая медсестра"
чьей-то подруги рассказала, что "вчера девочка вакцинировалась, а через день заболела".
Додано: Нед 31 жов, 2021 14:09
І що, мені перерахувати всіх своїх мертвих родичів та почати виставляти претензії що хтось винен?
Якщо в людини істерика, то хай іде до лікаря.
Крім того, тут не раз писали, і, ідейних антиваків, думаю 0,1%.
Решта нагоолошують, що в даний момент:
- вакцинація невчасна (робити літом тре було, а не під час пандемії)
- вакцинація примусова, обмежуються права і свободи населення
- не ефективна, напр. в групі до 40 для чоловіків і до 50 для жінок
- прорахунки влади списують на "ворогів народа", раніше це була "вата" тепер "антиваки"
Востаннє редагувалось flyman в Нед 31 жов, 2021 14:20, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 31 жов, 2021 14:13
Естественно, что я не помню роддом и спросить мать уже не могу, так как ее нет в живых.
В школьном возрасте на вакцинацию мой класс ходил в сельскую участковую больницу, кроме меня. Мне все анализы, пробы и прививки делала лично мать или ее коллеги в ее присутствии в этой же больнице, а иногда она это делала даже дома. Я помню, например, как она пристально следила за моими пробами Манту. Иногда она возила меня в областную больницу, минуя даже районную.
Додано: Нед 31 жов, 2021 14:16
Какая адекватность может быть у зиц-председателя Киева?)))
Скорее попытка дешевого пиара.
Вакцинация на "Олимпийском" - как громко звучит.
У всех сразу ассоциация: много места, много бригад, много входов, большая пропускная способность.
По факту: выделен небольшой закапелок, где вакцинируют АЖ две бригады - одна пфайзером, вторая коронаваком, впускают партиями по десять человек, очередь уже опоясывает пол-стадиона, обстановка в еле продвигающейся очереди нервозная.
Две бригады вполне спокойно бы разместились в любой поликлинике, но из этого горячая новость получилась бы такая себе)))
Додано: Нед 31 жов, 2021 14:20
Это кстати очень хорошая и правильная мысль.
Но вакцинаторам не понять
|