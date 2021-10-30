Додано: Нед 31 жов, 2021 14:13

ЛАД написав: Вы упустили часть вопроса -

Вам делали какие-либо анализы? Крови, мочи, кала,...? Вы упустили часть вопроса -Вам делали какие-либо анализы? Крови, мочи, кала,...?

Естественно, что я не помню роддом и спросить мать уже не могу, так как ее нет в живых.В школьном возрасте на вакцинацию мой класс ходил в сельскую участковую больницу, кроме меня. Мне все анализы, пробы и прививки делала лично мать или ее коллеги в ее присутствии в этой же больнице, а иногда она это делала даже дома. Я помню, например, как она пристально следила за моими пробами Манту. Иногда она возила меня в областную больницу, минуя даже районную.