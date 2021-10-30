Голубовська нагадала, що коронавірусом заражаються і вмирають від нього як вакциновані, так і ті, хто не робив щеплення. При цьому останні вмирають частіше, якщо їм виповнилося 50 років. "І, у міру зростання вакцинованих осіб, в реанімаціях у нас будуть лежати 98% вакцинованих людей. Як у країнах з високим рівнем вакцинації. Тільки загальна їх кількість була б меншою, якщо була б правильно спочатку організована вакцинальна компанія", - переконана інфекціоніст. https://www.unian.ua/health/country/gol ... 94197.html
Это кстати очень хорошая и правильная мысль. Но вакцинаторам не понять
розуміють, але тоді не буде на кого списати - не буде полювання на відьом, прийдеться самим відповідати за скоєне.
з.і. вчора знову був приступ "атипічного насморку", замітив, що появилися соплі, сьогодні майже нема, якось дивно, день "атипічний насморк" інший день О.К.