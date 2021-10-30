RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4136413741384139

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 110
Мені вже зробили щеплення
57%
63
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 14:23

  Вкладчик1234 написав:
  Ой+ написав:
Голубовська нагадала, що коронавірусом заражаються і вмирають від нього як вакциновані, так і ті, хто не робив щеплення. При цьому останні вмирають частіше, якщо їм виповнилося 50 років.
"І, у міру зростання вакцинованих осіб, в реанімаціях у нас будуть лежати 98% вакцинованих людей. Як у країнах з високим рівнем вакцинації. Тільки загальна їх кількість була б меншою, якщо була б правильно спочатку організована вакцинальна компанія", - переконана інфекціоніст. https://www.unian.ua/health/country/gol ... 94197.html

Это кстати очень хорошая и правильная мысль.
Но вакцинаторам не понять

розуміють, але тоді не буде на кого списати - не буде полювання на відьом, прийдеться самим відповідати за скоєне.

з.і.
вчора знову був приступ "атипічного насморку", замітив, що появилися соплі, сьогодні майже нема, якось дивно, день "атипічний насморк" інший день О.К.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26405
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1287 раз.
Подякували: 2079 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 4136413741384139
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 781, 782, 783
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7824 11720128
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 жов, 2021 20:19
maksimus silvestris

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (18527)
31.10.2021 14:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.