stm написав:Плюсик в копилочку адекватности Киева и его мэра
Известно, что пункт вакцинации на" Олимпийском " будет работать в течение двух дней: 31 октября и 1 ноября.
"В пункте будут дежурить несколько мобильных бригад медиков, поэтому планируем избежать очередей и других неудобств. Для всех желающих вакцинация бесплатна", - говорится в сообщении.
Какая адекватность может быть у зиц-председателя Киева?))) Скорее попытка дешевого пиара. Вакцинация на "Олимпийском" - как громко звучит. У всех сразу ассоциация: много места, много бригад, много входов, большая пропускная способность. По факту: выделен небольшой закапелок, где вакцинируют АЖ две бригады - одна пфайзером, вторая коронаваком, впускают партиями по десять человек, очередь уже опоясывает пол-стадиона, обстановка в еле продвигающейся очереди нервозная. Две бригады вполне спокойно бы разместились в любой поликлинике, но из этого горячая новость получилась бы такая себе)))
ЛАД написав:Вы упустили часть вопроса - Вам делали какие-либо анализы? Крови, мочи, кала,...?
Естественно, что я не помню роддом и спросить мать уже не могу, так как ее нет в живых. В школьном возрасте на вакцинацию мой класс ходил в сельскую участковую больницу, кроме меня. Мне все анализы, пробы и прививки делала лично мать или ее коллеги в ее присутствии в этой же больнице, а иногда она это делала даже дома. Я помню, например, как она пристально следила за моими пробами Манту. Иногда она возила меня в областную больницу, минуя даже районную.
Пробы Манту делали всем. И проверяли ("следили") у всех. И проба Манту, как и её результаты, от присутствия мамы не зависели. Естественно, что роддом Вы не помните. Но наверняка знаете, что в нормальной ситуации никакие анализы новорожденным не делают. Так что не надо лукавить и сваливать ответственность на маму, даже если она медсестра. И чем ваш класс, который ходил в сельскую участковую больницу, хуже Вас? Я себе представляю, что было бы, если бы все мамы возили детей "в областную больницу, минуя даже районную". Но теперь немного понятнее Ваше поведение сейчас.
stm написав:Плюсик в копилочку адекватности Киева и его мэра
Известно, что пункт вакцинации на" Олимпийском " будет работать в течение двух дней: 31 октября и 1 ноября.
"В пункте будут дежурить несколько мобильных бригад медиков, поэтому планируем избежать очередей и других неудобств. Для всех желающих вакцинация бесплатна", - говорится в сообщении.
Какая адекватность может быть у зиц-председателя Киева?))) Скорее попытка дешевого пиара. Вакцинация на "Олимпийском" - как громко звучит. У всех сразу ассоциация: много места, много бригад, много входов, большая пропускная способность. По факту: выделен небольшой закапелок, где вакцинируют АЖ две бригады - одна пфайзером, вторая коронаваком, впускают партиями по десять человек, очередь уже опоясывает пол-стадиона, обстановка в еле продвигающейся очереди нервозная. Две бригады вполне спокойно бы разместились в любой поликлинике, но из этого горячая новость получилась бы такая себе)))
Антей, очередь в медгородок до трамвайных путей, впускают всех. Нервозность я даже рассказывать не пытаюсь. Внутри узкий коридор и одна бригада в одном кабинете. Да ну нах, вначале записала туда на вторую дозу человека, подъехала что бы понять куда и как, сейчас перевела в другую увидев это счастье больнички. Олимпийский надо развивать, дешёвый пиар может наконец сформироваться в первый нормальный центр вакцинации как в Варшаве. У нас кучу антиваксов которым надо в общественный транспорт...
Голубовська нагадала, що коронавірусом заражаються і вмирають від нього як вакциновані, так і ті, хто не робив щеплення. При цьому останні вмирають частіше, якщо їм виповнилося 50 років. "І, у міру зростання вакцинованих осіб, в реанімаціях у нас будуть лежати 98% вакцинованих людей. Як у країнах з високим рівнем вакцинації. Тільки загальна їх кількість була б меншою, якщо була б правильно спочатку організована вакцинальна компанія", - переконана інфекціоніст. https://www.unian.ua/health/country/gol ... 94197.html
Это кстати очень хорошая и правильная мысль. Но вакцинаторам не понять
Вот из-за такого на Вас и наезжают. Вы считаете ваксов идиотами? Эта суперсложная мысль здесь высказывалась миллион раз. В частности, Hotab"ом.
Но в цитате Ой+ пропущена самая первая фраза, с которой начинается заметка:
Лікар закликала всіх вакцинуватися від коронавірусу й не нехтувати протиепідемічними правилами.
Вкладчик1234 написав:1. Вас мои слова оскорбили? Тогда Вы чересчур нежный
Пора бы вам неуважаемый понять, что по мере разгула ковидных смертей по стране, вы со своим дерьмовым тролингом будете все часще натыкаться на людей,потерявших родных. То, что мораль у вас хромает,и вам все равно на чужую боль - это полбеды. Вы можете попасть под физическое воздействие,если не угомонитесь своими "а что там в Одессе " и подобное. Подумайте об этом.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 31 жов, 2021 14:45, всього редагувалось 2 разів.
Успіх написав:Треба було ЧІТКО затвердити і ВИДАТИ ЗАКОН хоч за 1 місяць до цього, щоб люди могли РЕАЛЬНО встигнути двічі вакцинуватись! А ще краще - раніше!
Это было принято еще в Постановлении
від 9 грудня 2020 р. № 1236 ... 3-5. На території регіонів, на яких установлений “червоний” рівень епідемічної небезпеки, додатково до обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених пунктом 3 цієї постанови, забороняється: ... 4) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім:
приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які торгують товарами на торговельних площах, не менше 60 відсотків яких призначено для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами гігієни та побутовою хімією, засобами зв’язку, друкованими засобами масової інформації, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, без обмеження доступу відвідувачів до інших товарів, представлених в асортименті зазначених суб’єктів господарювання; ...
т.е. уже почти 11 месяц назад. Как уже писал ЛАД, власти сделали послабление, разрешив работать этим магазинам, но при условии:
Постанова від 13 вересня 2021 р. № 954 ... “Обмеження, передбачені підпунктами 1-7, 9, 14 та 16 цього пункту, не застосовуються за умови наявності у всіх учасників (відвідувачів, користувачів), крім осіб, які не досягли 18 років, та організаторів заходу (співробітників закладу, ринку) документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія).”;
Голубовська нагадала, що коронавірусом заражаються і вмирають від нього як вакциновані, так і ті, хто не робив щеплення. При цьому останні вмирають частіше, якщо їм виповнилося 50 років. "І, у міру зростання вакцинованих осіб, в реанімаціях у нас будуть лежати 98% вакцинованих людей. Як у країнах з високим рівнем вакцинації. Тільки загальна їх кількість була б меншою, якщо була б правильно спочатку організована вакцинальна компанія", - переконана інфекціоніст. https://www.unian.ua/health/country/gol ... 94197.html
Это кстати очень хорошая и правильная мысль. Но вакцинаторам не понять
Не то вы выделили. Выделять надо это:
Голубовська нагадала, що коронавірусом заражаються і вмирають від нього як вакциновані, так і ті, хто не робив щеплення. При цьому останні вмирають частіше, якщо їм виповнилося 50 років. "І, у міру зростання вакцинованих осіб, в реанімаціях у нас будуть лежати 98% вакцинованих людей. Як у країнах з високим рівнем вакцинації. Тільки загальна їх кількість була б меншою, якщо була б правильно спочатку організована вакцинальна компанія", - переконана інфекціоніст.
Но антивакцинаторам этого не понять, даже если выделить это громадным шрифтом и ярко-красным цветом.
stm написав:Плюсик в копилочку адекватности Киева и его мэра
Известно, что пункт вакцинации на" Олимпийском " будет работать в течение двух дней: 31 октября и 1 ноября.
"В пункте будут дежурить несколько мобильных бригад медиков, поэтому планируем избежать очередей и других неудобств. Для всех желающих вакцинация бесплатна", - говорится в сообщении.
Какая адекватность может быть у зиц-председателя Киева?))) Скорее попытка дешевого пиара. Вакцинация на "Олимпийском" - как громко звучит. У всех сразу ассоциация: много места, много бригад, много входов, большая пропускная способность. По факту: выделен небольшой закапелок, где вакцинируют АЖ две бригады - одна пфайзером, вторая коронаваком, впускают партиями по десять человек, очередь уже опоясывает пол-стадиона, обстановка в еле продвигающейся очереди нервозная. Две бригады вполне спокойно бы разместились в любой поликлинике, но из этого горячая новость получилась бы такая себе)))
Антей, очередь в медгородок до трамвайных путей, впускают всех. Нервозность я даже рассказывать не пытаюсь. Внутри узкий коридор и одна бригада в одном кабинете. Да ну нах, вначале записала туда на вторую дозу человека, подъехала что бы понять куда и как, сейчас перевела в другую увидев это счастье больнички. Олимпийский надо развивать, дешёвый пиар может наконец сформироваться в первый нормальный центр вакцинации как в Варшаве. У нас кучу антиваксов которым надо в общественный транспорт...
Чтобы было достаточно бригад, этим бригадам надо как минимум платить нормально(не такие уж это огромные деньги). И сократить на порядок гемор с внесением информации о вакцинации в базы(80% времени занимает именно это). Вместо этого рекрутеры бегают по госбольницам с задолженностью по зарплате и предлагают сверхурочно в свои выходные дни медперсоналу выйти за смешные копейки на вакцинации. Как я уже и говорил, их просто подальше шлют лесом. У нас что госпиталя надувные, что Олимпийский. Мы - не Варшава))) Вангую, что проверки в общественном транспорте захлебнутся буквально через несколько дней, после того как их распиарят на ТВ. Дальше - придумают еще что-нибудь, но обязательно громкое и масштабное. Шоу маст гоу он)))
И, если кому интересно, перед выходными семейники констатировали небольшой спад новых обращений по Ковиду в Киеве. Насколько это долгосрочный тренд, не могу сказать.
Востаннє редагувалось antey1969 в Нед 31 жов, 2021 15:09, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:не значит, что в каких-то современных событиях не может быть виновата какая-то группа людей. Другой вопрос, что ответственность должна быть индивидуальная. Кстати, антиваксы-конспирологи тоже выдвигают обвинения к разным группам в зависимости от вида конспирологии. Правда, у них группы обычно анонимные - рептилоиды, мировое правительство et cetera.
P.s. Вышли из бана и занялись демагогией? airmax78 ничего никому не "шьёт". Моральная ответственность не уголовная. А ввобще, я бы постеснялся так говорить с человеком, у которого умерла мать. Это тоже к вопросу о морали и ответственности.
ЛАД Вина - это психическое отношение конкретного лица, а не группы людей, к совершаемому действию или бездействию и его последствиям, выражающееся в форме умысла или неосторожности. То есть в этом случае Вы ошиблись. Опять же, ответственность является индивидуальной, то есть конкретного лица, и в этом Вы правы, а не прав zРадио. Кроме того, когда-то на другой ветке этого сайта я выразил сожаление по поводу смерти отца Ореста от онкологии. Сейчас я сожалею vitaliian, у которого, судя по его сообщениям, подобная проблема с отцом. Поскольку врачи не смогли своевременно поставить диагноз и болезнь была запущена, то vitaliian должен показывать отца врачам первые два года после операции каждые три месяца, после двух и до пяти лет - один раз в полгода, после пяти лет - ежегодно. При этом во избежание дальнейших ошибок желательно показывать отца врачам хотя бы двух разных клиник. Наконец, airmax78 должен быть сдержан, поскольку никто не препятствует каким-либо медицинским вмешательствам в организм конкретного лица в случае его желания, но любое конкретное лицо имеет право не согласиться на какое-либо медицинское вмешательство против его желания. Например, в США и во многих странах Европы законом разрешена эвтаназия, но это не значит, что она может быть применена к конкретному лицу без его или его законных представителей решения.
Востаннє редагувалось Igneus в Нед 31 жов, 2021 15:03, всього редагувалось 3 разів.