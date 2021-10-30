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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4135413641374138>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 110
Мені вже зробили щеплення
57%
63
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 14:59

  flyman написав:
  ЛАД написав:А ввобще, я бы постеснялся так говорить с человеком, у которого умерла мать.
Это тоже к вопросу о морали и ответственности.

І що, мені перерахувати всіх своїх мертвих родичів та почати виставляти претензії що хтось винен?
Якщо в людини істерика, то хай іде до лікаря.

Одно дело, когда человек умер "от возраста" или даже инфаркта-инсульта, и другое, когда от инфекции, которую можно было бы избежать. Хотя в любом случае для нормального человека это трагедия.

Крім того, тут не раз писали, і, ідейних антиваків, думаю 0,1%.

Не знаю, кто из них/вас идейный, а кто "безыдейный". И какая между ними разница.
Результат их пропаганды одинаковый независимо от идейности - 90% непривитых к началу новой волны эпидемии.

Решта нагоолошують, що в даний момент:
- вакцинація невчасна (робити літом тре було, а не під час пандемії)
- вакцинація примусова, обмежуються права і свободи населення
- не ефективна, напр. в групі до 40 для чоловіків і до 50 для жінок
- прорахунки влади списують на "ворогів народа", раніше це була "вата" тепер "антиваки"

- треба було, але хто ж винен і чому, Ви так і не відповіли.
- это уже много раз пережёвывали, не интересно. Если Вы до сих пор не поняли, что Ваши личные права заканчиваются там, где они вступают в противоречие с правами других людей, то это Ваши проблемы.
- грубая ошибка (или не ошибка, а что похуже). Для этих групп более низкая вероятность смерти и тяжёлого заболевания. Но не нулевая. Вакцина снижает для них эти вероятности. Как и вероятность заражения. Пусть и не до нуля.
- прорахунки есть и у влади. Есть и объективные причины. Но в данном случае роль антиваков очень велика. И не надо умалять их "заслуги".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 15:00

  fler написав:
  yanyura написав:
  Успіх написав:Треба було ЧІТКО затвердити і ВИДАТИ ЗАКОН :!: хоч за 1 місяць до цього, щоб люди могли РЕАЛЬНО встигнути двічі вакцинуватись!
А ще краще - раніше!

Это было принято еще в Постановлении
від 9 грудня 2020 р. № 1236


Вы разницу между "Закон" и "Постановление" понимаете?

Постановление принимается для уточнения Закона. Если в Законы вписывать все то, что написано в Постановлениях, почти любой Закон станет размером в тысячу, а то и в десятки тысяч страниц, в которых "утонут" юристы. Можете представить Закон весом в 5 или 10 и более килограмм? Предложите еще внести все подобные дополнения из Постановлений в Конституцию. :mrgreen:

А то, что Успіх требует именно Закон, а не Постановление, ну так пусть требует, это ему никто не запрещает.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 15:07

yanyura
Добавлю, что зачастую Закон прямо предполагает разработку инструкций и постановлений.
Если следовать логике Флер, то Постановления вообще не нужны и их не должно быть.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 15:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Но в цитате Ой+ пропущена самая первая фраза, с которой начинается заметка


Ви мене постійно попрікаєте, що щось там недоцитував, що Вам більше по душі. Я взяв абзац повністю, дав посилання. Читайте, вивчайте. Взагалі вважаю, що на форумі логріди з довгими цитатами недоречні.

  antey1969 написав:Чтобы было достаточно бригад, этим бригадам надо как минимум платить нормально(не такие уж это огромные деньги). Вместо этого рекрутеры бегают по госбольницам с задолженностью по зарплате и предлагают сверхурочно в свои выходные дни медперсоналу выйти за смешные копейки на вакцинации.

От і я вважаю, що хоча би зараз можна було краще зоорганізувати процедуру вакцинації. А то подібно як минулого року - кругом локдауни, навіть там де жодного хворого, а на поріділих пунктах пропуску із за кордону страшенні давки вїжджаючих з посиленням ризику бути зараженими.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 15:08

  flyman написав:
  ЛАД написав:А ввобще, я бы постеснялся так говорить с человеком, у которого умерла мать.
Это тоже к вопросу о морали и ответственности.

І що, мені перерахувати всіх своїх мертвих родичів та почати виставляти претензії що хтось винен?
Якщо в людини істерика, то хай іде до лікаря.

Крім того, тут не раз писали, і, ідейних антиваків, думаю 0,1%.
Решта нагоолошують, що в даний момент:
- вакцинація невчасна (робити літом тре було, а не під час пандемії)
- вакцинація примусова, обмежуються права і свободи населення
- не ефективна, напр. в групі до 40 для чоловіків і до 50 для жінок
- прорахунки влади списують на "ворогів народа", раніше це була "вата" тепер "антиваки"
Болеют все: и дети и молодые и старые. Осложнения могут быть у всех, только с разной степенью вероятности. Мы с женой привилось как только появилась возможность. Дочку 7 лет на тот момент нам вакцинировать отказались. Маму, наслушавшуюся разных далпайопав, в т.ч от медицины, как ни старался, убедить не удалось. Поэтому я вас, баранов, ненавижу.
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 15:18

  Igneus написав:
  ЛАД написав:не значит, что в каких-то современных событиях не может быть виновата какая-то группа людей. Другой вопрос, что ответственность должна быть индивидуальная.
Кстати, антиваксы-конспирологи тоже выдвигают обвинения к разным группам в зависимости от вида конспирологии. Правда, у них группы обычно анонимные - рептилоиды, мировое правительство et cetera.

P.s. Вышли из бана и занялись демагогией? airmax78 ничего никому не "шьёт". Моральная ответственность не уголовная.
А вообще, я бы постеснялся так говорить с человеком, у которого умерла мать.
Это тоже к вопросу о морали и ответственности.

ЛАД
Вина - это психическое отношение конкретного лица, а не группы людей, к совершаемому действию или бездействию и его последствиям, выражающееся в форме умысла или неосторожности. То есть в этом случае Вы ошиблись.
....

Вы много написали, но это не относится к теме ветки, поэтому обсуждать не буду.
Но насчёт вины ошибаетесь Вы.
Вина в нарушении закона устанавливается путём юридических процедур и определяется в конечном счёте судом.
Вина моральная ощущается (должна ощущаться) человеком даже в случае, если закон лично им не нарушен.
Никто не возлагал на немцев после войны юридическую вину и не требовал судить и наказать всю нацию. Но моральную вину, безусловно, несут вся немцы, жившие в то время. Кроме тех, кто участвовал в Сопротивлении. К сожалению, думаю, что моральную вину больше всех ощущали именно они, а не перекрасившиеся и замаскировавшиеся эсэсовцы.
К сожалению, видимо, чувство моральной вины Вам недоступно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 15:23

  yanyura написав:Постановление принимается для уточнения Закона.

Постановление принимается в том случае, если конкретный Закон, принимаемый ВРУ, самостоятельно не урегулировал какое-либо правоотношение и в нем для этого содержится бланкетная норма, которая делегирует это право КМУ.
Времена, когда, например, Министр обороны СССР издавал приказы о введение в действие в Вооруженных Силах всех законов и постановлений СССР, давно минули.
При этом, имеется очень много случаев, когда установлено, что правоотношения могут быть урегулированы только Законом.
Например, основы гражданско-правовой ответственности, действия, которые являются преступлениями, административными или дисциплинарными правонарушениями, и ответственность за них определяются лишь Законами (статья 92 Конституции).
Поэтому мне будет интересно узнать, а как с понедельника полиция будет привлекать к административной ответственности по постановлению КМУ.
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 15:24

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:Но в цитате Ой+ пропущена самая первая фраза, с которой начинается заметка


Ви мене постійно попрікаєте, що щось там недоцитував, що Вам більше по душі. Я взяв абзац повністю, дав посилання. Читайте, вивчайте. Взагалі вважаю, що на форумі логріди з довгими цитатами недоречні.

Где Вы увидели упрёк? И в мыслях не было.
Вы выбрали то, что Вам понравилось/заинтересовало.
Я отвечал Вкладчику и привёл для него ещё кусок текста. yanyura выделил в Вашей цитате другие моменты.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 15:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:До 40 років чоловіки, а жінки до 50 фактично маловразливі для ковіда і вакцинація цих груп населення не має раціонального підгрунтя.

Скажите это budivelnik, который написал
Сьогодні я вакцинувався і змусив вакцинуватись дружину..а також порадив вакцинуватись своїм працівникам ( їх вік 35-50)

Эпидемия коронавируса в мире
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 15:46

  ЛАД написав:И чем ваш класс, который ходил в сельскую участковую больницу, хуже Вас?
Я себе представляю, что было бы, если бы все мамы возили детей "в областную больницу, минуя даже районную".
Но теперь немного понятнее Ваше поведение сейчас.

Моя мать была моим законным представителем и имела право и была обязана это делать до достижения мною совершеннолетия по отношению ко мне.
Родители моих одноклассников были их законными представителями, имели право и были обязаны делать тоже самое по отношению к ним до достижения их совершеннолетия.
Никакой дискриминации не было, поскольку в селах все про всех знают и распускают нежелательные слухи.
Но главное, что моя мать не вмешивалась в права и обязанности родителей моих одноклассников, а те, в свою очередь, не вмешивались в права и обязанности моих родителей, что касается воспитания и здоровья своих детей.
Например, уже в школьном возрасте зарождались вредные привычки (курение, алкоголь, наркотиков еще тогда не было). Но никому из родителей в голову не приходило требовать принудительного лечения чужого ребенка от пристрастия, например, к алкоголю. Хотя некоторые одноклассники преждевременно ушли из жизни именно из-за алкоголя.
Востаннє редагувалось Igneus в Нед 31 жов, 2021 15:55, всього редагувалось 1 раз.
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