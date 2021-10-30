Додано: Нед 31 жов, 2021 14:59

flyman написав: ЛАД написав: А ввобще, я бы постеснялся так говорить с человеком, у которого умерла мать.

Это тоже к вопросу о морали и ответственности. А ввобще, я бы постеснялся так говорить с человеком, у которого умерла мать.Это тоже к вопросу о морали и ответственности.

І що, мені перерахувати всіх своїх мертвих родичів та почати виставляти претензії що хтось винен?

Якщо в людини істерика, то хай іде до лікаря. І що, мені перерахувати всіх своїх мертвих родичів та почати виставляти претензії що хтось винен?Якщо в людини істерика, то хай іде до лікаря.

Крім того, тут не раз писали, і, ідейних антиваків, думаю 0,1%.

Решта нагоолошують, що в даний момент:

- вакцинація невчасна (робити літом тре було, а не під час пандемії)

- вакцинація примусова, обмежуються права і свободи населення

- не ефективна, напр. в групі до 40 для чоловіків і до 50 для жінок

- прорахунки влади списують на "ворогів народа", раніше це була "вата" тепер "антиваки"



более низка

Одно дело, когда человек умер "от возраста" или даже инфаркта-инсульта, и другое, когда от инфекции, которую можно было бы избежать. Хотя в любом случае для нормального человека это трагедия.Не знаю, кто из них/вас идейный, а кто "безыдейный". И какая между ними разница.Результат их пропаганды одинаковый независимо от идейности - 90% непривитых к началу новой волны эпидемии.- треба було, але хто ж винен і чому, Ви так і не відповіли.- это уже много раз пережёвывали, не интересно. Если Вы до сих пор не поняли, что Ваши личные права заканчиваются там, где они вступают в противоречие с правами других людей, то это Ваши проблемы.- грубая ошибка (или не ошибка, а что похуже). Для этих группя вероятность смерти и тяжёлого заболевания. Но не нулевая. Вакцина снижает для них эти вероятности. Как и вероятность заражения. Пусть и не до нуля.- прорахунки есть и у влади. Есть и объективные причины. Но в данном случае роль антиваков очень велика. И не надо умалять их "заслуги".