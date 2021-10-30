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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4135413641374138 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 110 Мені вже зробили щеплення 57% 63 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 8% 9 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 20 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 9 Всього голосів : 110 Додано: Нед 31 жов, 2021 15:55 Вс 31 окт, 2021 10:48

Igneus



Позвольте Вам также возразить:

1) Этот форум является валютным, а не медицинским.

Вы уже отправили жалобу собственнику сайта на грубейшие действия модераторов, допустивших на валютном форуме непрофильную для него "ковидную" ветку, или, как минимум отправляете жалобы на абсолютно все посты абсолютно всех форумчан , которые написали пост на этой ветке, ведь их посты на ней непрофильны для валютного форума?

3) Вопрос о том, что является интересным для форума, решает не пользователь форума, а собственник этого сайта.

Тогда почему вы пишете, что форум

является валютным, а не медицинским

вы уже поговорили с собственником и узнали его мнение, или решили за него, какие темы можно обсуждать, а какие нельзя ?



Вс 31 окт, 2021 11:21

Igneus



Я обязательно уточню позицию собственника этого сайта.

Хорошее уточнение. Отсюда следует, что ваше утверждение (Вс 31 окт, 2021 10:48)

Этот форум является валютным, а не медицинским

это ваше личное мнение, не подтвержденное собственником сайта . Оно имеет право на существование, но не является окончательным и запрещающим ветки на любые темы, поддерживаемые модераторами.



Нед 31 жов, 2021 13:05

Igneus

...

адвоката, который ex officio обязан защищать права всех, в том числе, лиц, совершивших уголовные преступления, и независимо от того, кто их нарушает, в том числе, органы власти?

Понятно. Ранее вы писали (цитирую не дословно), что адвокату запрещается обращаться с заявлениями в суд по тем вопросам, которые не касаются лично его или его клиента.



Отсюда вопрос - с 1 ноября в Киеве вводятся ограничения, которые, судя по приведеным вами ранее ссылкам, незаконны. Вы будете подавать в суд на тех представителей власти (в частности полицейских и хозяев магазинов), которые будут требовать от вас предъявлять ковидные сертификаты или другие перечисленные в Постановлении документы? Или и в этих случаях эти действия вам, как адвокату запрещено делать?



P.S. Пока писал ответ вам, часть ваших постов удалены, но в постах форумчан, вам отвечавших, сохранились. Вы уже отправили жалобу собственнику сайта на грубейшие действия модераторов, допустивших на валютном форуме непрофильную для него "ковидную" ветку, или, как минимум, которые написали пост на этой ветке, ведь их посты на ней непрофильны для валютного форума?Тогда почему вы пишете, что форумвы уже поговорили с собственником и узнали его мнение, или решили за него, какие темы можно обсуждать, а какие нельзя ?Хорошее уточнение. Отсюда следует, что ваше утверждение (Вс 31 окт, 2021 10:48)это. Оно имеет право на существование, но не является окончательным и запрещающим ветки на любые темы, поддерживаемые модераторами.Понятно. Ранее вы писали (цитирую не дословно), что адвокату запрещается обращаться с заявлениями в суд по тем вопросам, которые не касаются лично его или его клиента.Отсюда вопрос - с 1 ноября в Киеве вводятся ограничения, которые, судя по приведеным вами ранее ссылкам, незаконны. Вы будете подавать в суд на тех представителей власти (в частности полицейских и хозяев магазинов), которые будут требовать от вас предъявлять ковидные сертификаты или другие перечисленные в Постановлении документы? Или и в этих случаях эти действия вам, как адвокату запрещено делать?Пока писал ответ вам, часть ваших постов удалены, но в постах форумчан, вам отвечавших, сохранились. yanyura Повідомлень: 6265 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1954 раз. Подякували: 1443 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 15:56 antey1969 написав: Чтобы было достаточно бригад, этим бригадам надо как минимум платить нормально(не такие уж это огромные деньги). И сократить на порядок гемор с внесением информации о вакцинации в базы(80% времени занимает именно это). Вместо этого рекрутеры бегают по госбольницам с задолженностью по зарплате и предлагают сверхурочно в свои выходные дни медперсоналу выйти за смешные копейки на вакцинации.

Как я уже и говорил, их просто подальше шлют лесом.

У нас что госпиталя надувные, что Олимпийский. Мы - не Варшава)))

Вангую, что проверки в общественном транспорте захлебнутся буквально через несколько дней, после того как их распиарят на ТВ. Дальше - придумают еще что-нибудь, но обязательно громкое и масштабное. Шоу маст гоу он)))



И, если кому интересно, перед выходными семейники констатировали небольшой спад новых обращений по Ковиду в Киеве. Насколько это долгосрочный тренд, не могу сказать. Чтобы было достаточно бригад, этим бригадам надо как минимум платить нормально(не такие уж это огромные деньги). И сократить на порядок гемор с внесением информации о вакцинации в базы(80% времени занимает именно это). Вместо этого рекрутеры бегают по госбольницам с задолженностью по зарплате и предлагают сверхурочно в свои выходные дни медперсоналу выйти за смешные копейки на вакцинации.Как я уже и говорил, их просто подальше шлют лесом.У нас что госпиталя надувные, что Олимпийский. Мы - не Варшава)))Вангую, что проверки в общественном транспорте захлебнутся буквально через несколько дней, после того как их распиарят на ТВ. Дальше - придумают еще что-нибудь, но обязательно громкое и масштабное. Шоу маст гоу он)))И, если кому интересно, перед выходными семейники констатировали небольшой спад новых обращений по Ковиду в Киеве. Насколько это долгосрочный тренд, не могу сказать.

По поводу денежного обеспечения я полностью на вашей стороне. И очень зла что 5% ВВП наши приняли и сами же похерили. Это в моём понимании преступление и насилие над здравым смыслом.

ПС: из личного опыта. Первая вакцинация человека, запись через Helsime основная часть мы стояли в очереди. После он дал только на проверку паспорт, хотя брали и код. Лечащего врача нет, она уволилась, но все данные в эл.виде тут же подтянулись и выписалась бамажка. После сделана прививка. Всё. 80% времени вбивают в систему что? На утро я распечатала сертификат из Дии о первой вакцинации. По поводу денежного обеспечения я полностью на вашей стороне. И очень зла что 5% ВВП наши приняли и сами же похерили. Это в моём понимании преступление и насилие над здравым смыслом.ПС: из личного опыта. Первая вакцинация человека, запись через Helsime основная часть мы стояли в очереди. После он дал только на проверку паспорт, хотя брали и код. Лечащего врача нет, она уволилась, но все данные в эл.виде тут же подтянулись и выписалась бамажка. После сделана прививка. Всё. 80% времени вбивают в систему что? На утро я распечатала сертификат из Дии о первой вакцинации. stm

Повідомлень: 3272 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 549 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 16:15 yanyura,

Я имею право отправить жалобу модератору на нарушение правил этого форума, в частности, когда речь идет, особенно, об оскорблениях и нецензурщине в комментариях. На этой ветке уже четко определился перечень лиц, которые за подобные нарушения должны быть заблокированы бессрочно, а их комментарии удалены с форума.

Что касается удаления моих комментариев, в чем Вы признались, то поскольку в них нет оскорблений и, тем более, нецензурщины, то в конкурсе по Вашей инициативе на первое место по подаче безосновательных жалоб претендует иное лицо.

Что касается собственника этого сайта, то право довести до него мнение юридического сообщества о положительных и отрицательных сторонах его функционирования я оставлю за собой, то есть без Вашего участия.

Что касается ограничений 1 ноября, то, в случае составления относительно меня протокола, я обжалую его по своей инициативе, а если подобное произойдет по отношению к тем, кто меня знает, и при наличии их желания, то помогу им в этом.

На этом на сегодня все. Востаннє редагувалось Igneus в Нед 31 жов, 2021 16:18, всього редагувалось 1 раз. Igneus Повідомлень: 1148 З нами з: 29.08.18 Подякував: 693 раз. Подякували: 547 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 16:18 airmax78 написав: flyman написав: ЛАД написав: А ввобще, я бы постеснялся так говорить с человеком, у которого умерла мать.

Это тоже к вопросу о морали и ответственности. А ввобще, я бы постеснялся так говорить с человеком, у которого умерла мать.Это тоже к вопросу о морали и ответственности.

І що, мені перерахувати всіх своїх мертвих родичів та почати виставляти претензії що хтось винен?

Якщо в людини істерика, то хай іде до лікаря.



Крім того, тут не раз писали, і, ідейних антиваків, думаю 0,1%.

Решта нагоолошують, що в даний момент:

- вакцинація невчасна (робити літом тре було, а не під час пандемії)

- вакцинація примусова, обмежуються права і свободи населення

- не ефективна, напр. в групі до 40 для чоловіків і до 50 для жінок

- прорахунки влади списують на "ворогів народа", раніше це була "вата" тепер "антиваки" І що, мені перерахувати всіх своїх мертвих родичів та почати виставляти претензії що хтось винен?Якщо в людини істерика, то хай іде до лікаря.Крім того, тут не раз писали, і, ідейних антиваків, думаю 0,1%.Решта нагоолошують, що в даний момент:- вакцинація невчасна (робити літом тре було, а не під час пандемії)- вакцинація примусова, обмежуються права і свободи населення- не ефективна, напр. в групі до 40 для чоловіків і до 50 для жінок- прорахунки влади списують на "ворогів народа", раніше це була "вата" тепер "антиваки" Болеют все: и дети и молодые и старые. Осложнения могут быть у всех, только с разной степенью вероятности. Мы с женой привилось как только появилась возможность. Дочку 7 лет на тот момент нам вакцинировать отказались. Маму, наслушавшуюся разных далпайопав, в т.ч от медицины, как ни старался, убедить не удалось. Поэтому я вас, баранов, ненавижу. Болеют все: и дети и молодые и старые. Осложнения могут быть у всех, только с разной степенью вероятности. Мы с женой привилось как только появилась возможность. Дочку 7 лет на тот момент нам вакцинировать отказались. Маму, наслушавшуюся разных далпайопав, в т.ч от медицины, как ни старался, убедить не удалось. Поэтому я вас, баранов, ненавижу.

Те що вона вірить "баранам" а не рідному сину, це твій як ти кажеш, ... пройоп.

Можеш інших називати як хочеш, але правда така.



з.і.

що не тягне папітрасянити, а раньше в тебе чорний і сірій і тупий гумор був на різні кольори райдуги, а тепер он воно як... далбайо винні. Те що вона вірить "баранам" а не рідному сину, це твій як ти кажеш, ... пройоп.Можеш інших називати як хочеш, але правда така.з.і.що не тягне папітрасянити, а раньше в тебе чорний і сірій і тупий гумор був на різні кольори райдуги, а тепер он воно як... далбайо винні. flyman

Повідомлень: 26405 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1284 раз. Подякували: 2080 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 4135413641374138 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7824 11726185

maksimus silvestris Суб 30 жов, 2021 20:19