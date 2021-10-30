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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4135413641374138

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 110
Мені вже зробили щеплення
57%
63
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 15:55

Вс 31 окт, 2021 10:48
Igneus

Позвольте Вам также возразить:
1) Этот форум является валютным, а не медицинским.

Вы уже отправили жалобу собственнику сайта на грубейшие действия модераторов, допустивших на валютном форуме непрофильную для него "ковидную" ветку, или, как минимум отправляете жалобы на абсолютно все посты абсолютно всех форумчан, которые написали пост на этой ветке, ведь их посты на ней непрофильны для валютного форума?
3) Вопрос о том, что является интересным для форума, решает не пользователь форума, а собственник этого сайта.

Тогда почему вы пишете, что форум
является валютным, а не медицинским

вы уже поговорили с собственником и узнали его мнение, или решили за него, какие темы можно обсуждать, а какие нельзя ?

Вс 31 окт, 2021 11:21
Igneus

Я обязательно уточню позицию собственника этого сайта.

Хорошее уточнение. Отсюда следует, что ваше утверждение (Вс 31 окт, 2021 10:48)
Этот форум является валютным, а не медицинским

это ваше личное мнение, не подтвержденное собственником сайта. Оно имеет право на существование, но не является окончательным и запрещающим ветки на любые темы, поддерживаемые модераторами.

Нед 31 жов, 2021 13:05
Igneus
...
адвоката, который ex officio обязан защищать права всех, в том числе, лиц, совершивших уголовные преступления, и независимо от того, кто их нарушает, в том числе, органы власти?

Понятно. Ранее вы писали (цитирую не дословно), что адвокату запрещается обращаться с заявлениями в суд по тем вопросам, которые не касаются лично его или его клиента.

Отсюда вопрос - с 1 ноября в Киеве вводятся ограничения, которые, судя по приведеным вами ранее ссылкам, незаконны. Вы будете подавать в суд на тех представителей власти (в частности полицейских и хозяев магазинов), которые будут требовать от вас предъявлять ковидные сертификаты или другие перечисленные в Постановлении документы? Или и в этих случаях эти действия вам, как адвокату запрещено делать?

P.S. Пока писал ответ вам, часть ваших постов удалены, но в постах форумчан, вам отвечавших, сохранились.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 15:56

  antey1969 написав:Чтобы было достаточно бригад, этим бригадам надо как минимум платить нормально(не такие уж это огромные деньги). И сократить на порядок гемор с внесением информации о вакцинации в базы(80% времени занимает именно это). Вместо этого рекрутеры бегают по госбольницам с задолженностью по зарплате и предлагают сверхурочно в свои выходные дни медперсоналу выйти за смешные копейки на вакцинации.
Как я уже и говорил, их просто подальше шлют лесом.
У нас что госпиталя надувные, что Олимпийский. Мы - не Варшава)))
Вангую, что проверки в общественном транспорте захлебнутся буквально через несколько дней, после того как их распиарят на ТВ. Дальше - придумают еще что-нибудь, но обязательно громкое и масштабное. Шоу маст гоу он)))

И, если кому интересно, перед выходными семейники констатировали небольшой спад новых обращений по Ковиду в Киеве. Насколько это долгосрочный тренд, не могу сказать.

По поводу денежного обеспечения я полностью на вашей стороне. И очень зла что 5% ВВП наши приняли и сами же похерили. Это в моём понимании преступление и насилие над здравым смыслом.
ПС: из личного опыта. Первая вакцинация человека, запись через Helsime основная часть мы стояли в очереди. После он дал только на проверку паспорт, хотя брали и код. Лечащего врача нет, она уволилась, но все данные в эл.виде тут же подтянулись и выписалась бамажка. После сделана прививка. Всё. 80% времени вбивают в систему что? На утро я распечатала сертификат из Дии о первой вакцинации.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 16:15

yanyura,
Я имею право отправить жалобу модератору на нарушение правил этого форума, в частности, когда речь идет, особенно, об оскорблениях и нецензурщине в комментариях. На этой ветке уже четко определился перечень лиц, которые за подобные нарушения должны быть заблокированы бессрочно, а их комментарии удалены с форума.
Что касается удаления моих комментариев, в чем Вы признались, то поскольку в них нет оскорблений и, тем более, нецензурщины, то в конкурсе по Вашей инициативе на первое место по подаче безосновательных жалоб претендует иное лицо.
Что касается собственника этого сайта, то право довести до него мнение юридического сообщества о положительных и отрицательных сторонах его функционирования я оставлю за собой, то есть без Вашего участия.
Что касается ограничений 1 ноября, то, в случае составления относительно меня протокола, я обжалую его по своей инициативе, а если подобное произойдет по отношению к тем, кто меня знает, и при наличии их желания, то помогу им в этом.
На этом на сегодня все.
Востаннє редагувалось Igneus в Нед 31 жов, 2021 16:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 16:18

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:А ввобще, я бы постеснялся так говорить с человеком, у которого умерла мать.
Это тоже к вопросу о морали и ответственности.

І що, мені перерахувати всіх своїх мертвих родичів та почати виставляти претензії що хтось винен?
Якщо в людини істерика, то хай іде до лікаря.

Крім того, тут не раз писали, і, ідейних антиваків, думаю 0,1%.
Решта нагоолошують, що в даний момент:
- вакцинація невчасна (робити літом тре було, а не під час пандемії)
- вакцинація примусова, обмежуються права і свободи населення
- не ефективна, напр. в групі до 40 для чоловіків і до 50 для жінок
- прорахунки влади списують на "ворогів народа", раніше це була "вата" тепер "антиваки"
Болеют все: и дети и молодые и старые. Осложнения могут быть у всех, только с разной степенью вероятности. Мы с женой привилось как только появилась возможность. Дочку 7 лет на тот момент нам вакцинировать отказались. Маму, наслушавшуюся разных далпайопав, в т.ч от медицины, как ни старался, убедить не удалось. Поэтому я вас, баранов, ненавижу.

Те що вона вірить "баранам" а не рідному сину, це твій як ти кажеш, ... пройоп.
Можеш інших називати як хочеш, але правда така.

з.і.
що не тягне папітрасянити, а раньше в тебе чорний і сірій і тупий гумор був на різні кольори райдуги, а тепер он воно як... далбайо винні.
flyman
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