antey1969 написав:Чтобы было достаточно бригад, этим бригадам надо как минимум платить нормально(не такие уж это огромные деньги). И сократить на порядок гемор с внесением информации о вакцинации в базы(80% времени занимает именно это). Вместо этого рекрутеры бегают по госбольницам с задолженностью по зарплате и предлагают сверхурочно в свои выходные дни медперсоналу выйти за смешные копейки на вакцинации. Как я уже и говорил, их просто подальше шлют лесом. У нас что госпиталя надувные, что Олимпийский. Мы - не Варшава))) Вангую, что проверки в общественном транспорте захлебнутся буквально через несколько дней, после того как их распиарят на ТВ. Дальше - придумают еще что-нибудь, но обязательно громкое и масштабное. Шоу маст гоу он)))
И, если кому интересно, перед выходными семейники констатировали небольшой спад новых обращений по Ковиду в Киеве. Насколько это долгосрочный тренд, не могу сказать.
По поводу денежного обеспечения я полностью на вашей стороне. И очень зла что 5% ВВП наши приняли и сами же похерили. Это в моём понимании преступление и насилие над здравым смыслом. ПС: из личного опыта. Первая вакцинация человека, запись через Helsime основная часть мы стояли в очереди. После он дал только на проверку паспорт, хотя брали и код. Лечащего врача нет, она уволилась, но все данные в эл.виде тут же подтянулись и выписалась бамажка. После сделана прививка. Всё. 80% времени вбивают в систему что? На утро я распечатала сертификат из Дии о первой вакцинации.
yanyura, Я имею право отправить жалобу модератору на нарушение правил этого форума, в частности, когда речь идет, особенно, об оскорблениях и нецензурщине в комментариях. На этой ветке уже четко определился перечень лиц, которые за подобные нарушения должны быть заблокированы бессрочно, а их комментарии удалены с форума. Что касается удаления моих комментариев, в чем Вы признались, то поскольку в них нет оскорблений и, тем более, нецензурщины, то в конкурсе по Вашей инициативе на первое место по подаче безосновательных жалоб претендует иное лицо. Что касается собственника этого сайта, то право довести до него мнение юридического сообщества о положительных и отрицательных сторонах его функционирования я оставлю за собой, то есть без Вашего участия. Что касается ограничений 1 ноября, то, в случае составления относительно меня протокола, я обжалую его по своей инициативе, а если подобное произойдет по отношению к тем, кто меня знает, и при наличии их желания, то помогу им в этом. На этом на сегодня все.
Востаннє редагувалось Igneus в Нед 31 жов, 2021 16:18, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:А ввобще, я бы постеснялся так говорить с человеком, у которого умерла мать. Это тоже к вопросу о морали и ответственности.
І що, мені перерахувати всіх своїх мертвих родичів та почати виставляти претензії що хтось винен? Якщо в людини істерика, то хай іде до лікаря.
Крім того, тут не раз писали, і, ідейних антиваків, думаю 0,1%. Решта нагоолошують, що в даний момент: - вакцинація невчасна (робити літом тре було, а не під час пандемії) - вакцинація примусова, обмежуються права і свободи населення - не ефективна, напр. в групі до 40 для чоловіків і до 50 для жінок - прорахунки влади списують на "ворогів народа", раніше це була "вата" тепер "антиваки"
Болеют все: и дети и молодые и старые. Осложнения могут быть у всех, только с разной степенью вероятности. Мы с женой привилось как только появилась возможность. Дочку 7 лет на тот момент нам вакцинировать отказались. Маму, наслушавшуюся разных далпайопав, в т.ч от медицины, как ни старался, убедить не удалось. Поэтому я вас, баранов, ненавижу.
Те що вона вірить "баранам" а не рідному сину, це твій як ти кажеш, ... пройоп. Можеш інших називати як хочеш, але правда така.
з.і. що не тягне папітрасянити, а раньше в тебе чорний і сірій і тупий гумор був на різні кольори райдуги, а тепер он воно як... далбайо винні.
Igneus написав:yanyura, Я имею право отправить жалобу модератору на нарушение правил этого форума, в частности, когда речь идет, особенно, об оскорблениях и нецензурщине в комментариях. На этой ветке уже четко определился перечень лиц, которые за подобные нарушения должны быть заблокированы бессрочно, а их комментарии удалены с форума. Что касается удаления моих комментариев, в чем Вы признались, то поскольку в них нет оскорблений и, тем более, нецензурщины, то в конкурсе по Вашей инициативе на первое место по подаче безосновательных жалоб претендует иное лицо. Что касается собственника этого сайта, то право довести до него мнение юридического сообщества о положительных и отрицательных сторонах его функционирования я оставлю за собой, то есть без Вашего участия. Что касается ограничений 1 ноября, то, в случае составления относительно меня протокола, я обжалую его по своей инициативе, а если подобное произойдет по отношению к тем, кто меня знает, и при наличии их желания, то помогу им в этом. На этом на сегодня все.
Ваши посты удаляются как непрофильные для данной ветки, т.е. флуд. Ветка не юридическая. На первом месте всё же Вы. А дальше ответка. "право довести до него мнение юридического сообщества" - я считал, что Вы физическое лицо. Оказывается под вашим ником скрывается "сообщество"! Позвольте 2 вопроса: - как называется сообщество? - как вы согласовываете каждый пост? Один пишет, сбрасывает остальным, другие одобряют? Сидите вместе за компьютером и вместе пишете?
ЛАД написав:Оказывается под вашим ником скрывается "сообщество"!
Та чего уж там, каждый пусть принесет мнение его "сообщества": кто-то пенсионное сообщество, кто-то всех докторов околонаучных наук, мнение сообщества хеликоптерной авиации не забудем. 2 Флер: нам и не надо спрашивать "у всех", интересны ли потоки сознания юрыста. Если вам лично интересны, у вас есть ЛС. То же самое касается определений "вина", "ответственность" и прочее. К теме ветки отношения это не имеет никакого. Показывать все (вернее "единственное") что он знает - нам совсем не обязательно. Здесь у каждого есть образование и профессия, но только юрыст насыпает сюда своих профессиональных "знаний" и куда надо, и куда нет.
СИДНЕЙ, 31 октября / Синьхуа / - Ученые из Университета Квинсленда (UQ) успешно разработали метод доставки вакцин с помощью безболезненного «пластыря» без игл.
В открытии, опубликованном в субботу в журнале Science Advances, используется «пластырь с микрочипом высокой плотности» (HD-MAP), который после нанесения на кожу реципиента позволяет наносить тысячи микроскопических проекций.
Ведущий исследователь доктор Дэвид Мюллер из Школы химии и молекулярной биологии UQ сказал, что первоначальное тестирование на мышах с использованием вакцины COVID-19 американского производства показало «лучший и быстрый иммунный ответ».
Он также нейтрализует несколько вариантов, в том числе варианты, впервые обнаруженные в Великобритании и Южной Африке, сказал Мюллер.
Однако главное обещание этой технологии заключается в ее способности вводиться самостоятельно, вакцинировать человека одной дозой и хранить при различных температурах.
«Мы показали, что эта вакцина после нанесения сухого покрытия на пластырь стабильна в течение как минимум 30 дней при 25 градусах Цельсия и одной недели при 40 градусах Цельсия. Таким образом, у нее нет требований холодовой цепи некоторых из текущих вариантов. , - сказал Мюллер.
Это может стать большим благом для глобального развертывания вакцинации, особенно в развивающихся странах, где не хватает врачей и помещений для охлаждения вакцин.
pesikot написав:Вкладчик1234 Антивакцинаторам полезно пройтись пешком, подумать, во время прогулки, о пользе вакцинации Вспомнить своё самое лучше советское образование
Как-то так
Спору нет. Пешком полезно гулять даже вакцинаторам. Прогуляюсь по необходимости. Я гуляю даже просто так, иногда Насчёт "полезности" вакцинации не знаю, но испытывать на себе экспериментальные препараты, не будучи больным, и подписывая "отказ от претензий" - занятие как минимум рисковое. Подожду, пока эксперименты завершатся, и тогда буду принимать решение Там глядишь или мы что-то узнаем новое про "вакцины", или ковид повторит судьбу гриппов со вкусом свинины и курицы