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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4136413741384139> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 110 Мені вже зробили щеплення 57% 63 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 8% 9 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 20 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 9 Всього голосів : 110 Додано: Нед 31 жов, 2021 15:56 antey1969 написав: Чтобы было достаточно бригад, этим бригадам надо как минимум платить нормально(не такие уж это огромные деньги). И сократить на порядок гемор с внесением информации о вакцинации в базы(80% времени занимает именно это). Вместо этого рекрутеры бегают по госбольницам с задолженностью по зарплате и предлагают сверхурочно в свои выходные дни медперсоналу выйти за смешные копейки на вакцинации.

Как я уже и говорил, их просто подальше шлют лесом.

У нас что госпиталя надувные, что Олимпийский. Мы - не Варшава)))

Вангую, что проверки в общественном транспорте захлебнутся буквально через несколько дней, после того как их распиарят на ТВ. Дальше - придумают еще что-нибудь, но обязательно громкое и масштабное. Шоу маст гоу он)))



И, если кому интересно, перед выходными семейники констатировали небольшой спад новых обращений по Ковиду в Киеве. Насколько это долгосрочный тренд, не могу сказать. Чтобы было достаточно бригад, этим бригадам надо как минимум платить нормально(не такие уж это огромные деньги). И сократить на порядок гемор с внесением информации о вакцинации в базы(80% времени занимает именно это). Вместо этого рекрутеры бегают по госбольницам с задолженностью по зарплате и предлагают сверхурочно в свои выходные дни медперсоналу выйти за смешные копейки на вакцинации.Как я уже и говорил, их просто подальше шлют лесом.У нас что госпиталя надувные, что Олимпийский. Мы - не Варшава)))Вангую, что проверки в общественном транспорте захлебнутся буквально через несколько дней, после того как их распиарят на ТВ. Дальше - придумают еще что-нибудь, но обязательно громкое и масштабное. Шоу маст гоу он)))И, если кому интересно, перед выходными семейники констатировали небольшой спад новых обращений по Ковиду в Киеве. Насколько это долгосрочный тренд, не могу сказать.

По поводу денежного обеспечения я полностью на вашей стороне. И очень зла что 5% ВВП наши приняли и сами же похерили. Это в моём понимании преступление и насилие над здравым смыслом.

ПС: из личного опыта. Первая вакцинация человека, запись через Helsime основная часть мы стояли в очереди. После он дал только на проверку паспорт, хотя брали и код. Лечащего врача нет, она уволилась, но все данные в эл.виде тут же подтянулись и выписалась бамажка. После сделана прививка. Всё. 80% времени вбивают в систему что? На утро я распечатала сертификат из Дии о первой вакцинации. По поводу денежного обеспечения я полностью на вашей стороне. И очень зла что 5% ВВП наши приняли и сами же похерили. Это в моём понимании преступление и насилие над здравым смыслом.ПС: из личного опыта. Первая вакцинация человека, запись через Helsime основная часть мы стояли в очереди. После он дал только на проверку паспорт, хотя брали и код. Лечащего врача нет, она уволилась, но все данные в эл.виде тут же подтянулись и выписалась бамажка. После сделана прививка. Всё. 80% времени вбивают в систему что? На утро я распечатала сертификат из Дии о первой вакцинации. stm

Повідомлень: 3272 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 549 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 16:15 yanyura,

Я имею право отправить жалобу модератору на нарушение правил этого форума, в частности, когда речь идет, особенно, об оскорблениях и нецензурщине в комментариях. На этой ветке уже четко определился перечень лиц, которые за подобные нарушения должны быть заблокированы бессрочно, а их комментарии удалены с форума.

Что касается удаления моих комментариев, в чем Вы признались, то поскольку в них нет оскорблений и, тем более, нецензурщины, то в конкурсе по Вашей инициативе на первое место по подаче безосновательных жалоб претендует иное лицо.

Что касается собственника этого сайта, то право довести до него мнение юридического сообщества о положительных и отрицательных сторонах его функционирования я оставлю за собой, то есть без Вашего участия.

Что касается ограничений 1 ноября, то, в случае составления относительно меня протокола, я обжалую его по своей инициативе, а если подобное произойдет по отношению к тем, кто меня знает, и при наличии их желания, то помогу им в этом.

На этом на сегодня все. Востаннє редагувалось Igneus в Нед 31 жов, 2021 16:18, всього редагувалось 1 раз. Igneus Повідомлень: 1148 З нами з: 29.08.18 Подякував: 692 раз. Подякували: 547 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 16:18 airmax78 написав: flyman написав: ЛАД написав: А ввобще, я бы постеснялся так говорить с человеком, у которого умерла мать.

Это тоже к вопросу о морали и ответственности. А ввобще, я бы постеснялся так говорить с человеком, у которого умерла мать.Это тоже к вопросу о морали и ответственности.

І що, мені перерахувати всіх своїх мертвих родичів та почати виставляти претензії що хтось винен?

Якщо в людини істерика, то хай іде до лікаря.



Крім того, тут не раз писали, і, ідейних антиваків, думаю 0,1%.

Решта нагоолошують, що в даний момент:

- вакцинація невчасна (робити літом тре було, а не під час пандемії)

- вакцинація примусова, обмежуються права і свободи населення

- не ефективна, напр. в групі до 40 для чоловіків і до 50 для жінок

- прорахунки влади списують на "ворогів народа", раніше це була "вата" тепер "антиваки" І що, мені перерахувати всіх своїх мертвих родичів та почати виставляти претензії що хтось винен?Якщо в людини істерика, то хай іде до лікаря.Крім того, тут не раз писали, і, ідейних антиваків, думаю 0,1%.Решта нагоолошують, що в даний момент:- вакцинація невчасна (робити літом тре було, а не під час пандемії)- вакцинація примусова, обмежуються права і свободи населення- не ефективна, напр. в групі до 40 для чоловіків і до 50 для жінок- прорахунки влади списують на "ворогів народа", раніше це була "вата" тепер "антиваки" Болеют все: и дети и молодые и старые. Осложнения могут быть у всех, только с разной степенью вероятности. Мы с женой привилось как только появилась возможность. Дочку 7 лет на тот момент нам вакцинировать отказались. Маму, наслушавшуюся разных далпайопав, в т.ч от медицины, как ни старался, убедить не удалось. Поэтому я вас, баранов, ненавижу. Болеют все: и дети и молодые и старые. Осложнения могут быть у всех, только с разной степенью вероятности. Мы с женой привилось как только появилась возможность. Дочку 7 лет на тот момент нам вакцинировать отказались. Маму, наслушавшуюся разных далпайопав, в т.ч от медицины, как ни старался, убедить не удалось. Поэтому я вас, баранов, ненавижу.

Те що вона вірить "баранам" а не рідному сину, це твій як ти кажеш, ... пройоп.

Можеш інших називати як хочеш, але правда така.



з.і.

що не тягне папітрасянити, а раньше в тебе чорний і сірій і тупий гумор був на різні кольори райдуги, а тепер он воно як... далбайо винні. Те що вона вірить "баранам" а не рідному сину, це твій як ти кажеш, ... пройоп.Можеш інших називати як хочеш, але правда така.з.і.що не тягне папітрасянити, а раньше в тебе чорний і сірій і тупий гумор був на різні кольори райдуги, а тепер он воно як... далбайо винні. flyman

Повідомлень: 26406 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1284 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 16:40 flyman написав: Те що вона вірить "баранам" а не рідному сину, це твій як ти кажеш, ... пройоп.

Можеш інших називати як хочеш, але правда така.

Те що вона вірить "баранам" а не рідному сину, це твій як ти кажеш, ... пройоп.Можеш інших називати як хочеш, але правда така.

А ты свою мать уговариваешь не вакцинироваться и она тебе верит ? А ты свою мать уговариваешь не вакцинироваться и она тебе верит ? pesikot

Повідомлень: 6161 З нами з: 31.08.09 Подякував: 440 раз. Подякували: 1173 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 16:46

У ЗАПОРІЖЖІ У МІСЬКИЙ ТРАНСПОРТ ПУСКАТИМУТЬ ТІЛЬКИ ЗА COVID-ДОКУМЕНТАМИ



◾️ Відзавтра, 1 листопада, в обласному центрі почнуть діяти додаткові обмеження на проїзд у громадському транспорті.



➡️ Відповідне рішення було ухвалене на позачерговому засіданні місцевої комісії з питань ТЕБ і НС.



📍 Для поїздки пасажирам знадобиться один з документів:



✔️негативний ПЛР-тест;

✔️ експрес-тест на визначення антигена коронавірусу (діє 72 години);

✔️ свідоцтво про повну, або часткову вакцинацію;

✔️ документ про одужання від коронавірусної хвороби.



◾️ Додаткові карантинні обмеження не поширюються на неповнолітніх.

https://t.me/info_zp/1769 Ковид-сегрегация шагает по Украине: Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15480 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8591 раз. Подякували: 4143 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 16:56 Igneus написав: yanyura,

Я имею право отправить жалобу модератору на нарушение правил этого форума, в частности, когда речь идет, особенно, об оскорблениях и нецензурщине в комментариях. На этой ветке уже четко определился перечень лиц, которые за подобные нарушения должны быть заблокированы бессрочно, а их комментарии удалены с форума.

Что касается удаления моих комментариев, в чем Вы признались, то поскольку в них нет оскорблений и, тем более, нецензурщины, то в конкурсе по Вашей инициативе на первое место по подаче безосновательных жалоб претендует иное лицо.

Что касается собственника этого сайта, то право довести до него мнение юридического сообщества о положительных и отрицательных сторонах его функционирования я оставлю за собой, то есть без Вашего участия.

Что касается ограничений 1 ноября, то, в случае составления относительно меня протокола, я обжалую его по своей инициативе, а если подобное произойдет по отношению к тем, кто меня знает, и при наличии их желания, то помогу им в этом.

На этом на сегодня все. Я имею право отправить жалобу модератору на нарушение правил этого форума, в частности, когда речь идет, особенно, об оскорблениях и нецензурщине в комментариях. На этой ветке уже четко определился перечень лиц, которые за подобные нарушения должны быть заблокированы бессрочно, а их комментарии удалены с форума.Что касается удаления моих комментариев, в чем Вы признались, то поскольку в них нет оскорблений и, тем более, нецензурщины, то в конкурсе по Вашей инициативе на первое место по подаче безосновательных жалоб претендует иное лицо.Что касается собственника этого сайта, то право довести до него мнение юридического сообщества о положительных и отрицательных сторонах его функционирования я оставлю за собой, то есть без Вашего участия.Что касается ограничений 1 ноября, то, в случае составления относительно меня протокола, я обжалую его по своей инициативе, а если подобное произойдет по отношению к тем, кто меня знает, и при наличии их желания, то помогу им в этом.На этом на сегодня все.

Ваши посты удаляются как непрофильные для данной ветки, т.е. флуд. Ветка не юридическая.

На первом месте всё же Вы. А дальше ответка.

"право довести до него мнение юридического сообщества" - я считал, что Вы физическое лицо. Оказывается под вашим ником скрывается "сообщество"!

Позвольте 2 вопроса:

- как называется сообщество?

- как вы согласовываете каждый пост? Один пишет, сбрасывает остальным, другие одобряют? Сидите вместе за компьютером и вместе пишете? Ваши посты удаляются как непрофильные для данной ветки, т.е. флуд. Ветка не юридическая.На первом месте всё же Вы. А дальше ответка."право довести до него мнение юридического сообщества" - я считал, что Вы физическое лицо. Оказывается под вашим ником скрывается "сообщество"!Позвольте 2 вопроса:- как называется сообщество?- как вы согласовываете каждый пост? Один пишет, сбрасывает остальным, другие одобряют? Сидите вместе за компьютером и вместе пишете? ЛАД 2 Повідомлень: 20292 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4913 раз. Подякували: 4540 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 17:07 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Оказывается под вашим ником скрывается "сообщество"! Оказывается под вашим ником скрывается "сообщество"!

Та чего уж там, каждый пусть принесет мнение его "сообщества": кто-то пенсионное сообщество, кто-то всех докторов околонаучных наук, мнение сообщества хеликоптерной авиации не забудем.

2 Флер: нам и не надо спрашивать "у всех", интересны ли потоки сознания юрыста. Если вам лично интересны, у вас есть ЛС. То же самое касается определений "вина", "ответственность" и прочее. К теме ветки отношения это не имеет никакого. Показывать все (вернее "единственное") что он знает - нам совсем не обязательно. Здесь у каждого есть образование и профессия, но только юрыст насыпает сюда своих профессиональных "знаний" и куда надо, и куда нет. Та чего уж там, каждый пусть принесет мнение его "сообщества": кто-то пенсионное сообщество, кто-то всех докторов околонаучных наук, мнение сообщества хеликоптерной авиации не забудем.2 Флер: нам и не надо спрашивать "у всех", интересны ли потоки сознания юрыста. Если вам лично интересны, у вас есть ЛС. То же самое касается определений "вина", "ответственность" и прочее. К теме ветки отношения это не имеет никакого. Показывать все (вернее "единственное") что он знает - нам совсем не обязательно. Здесь у каждого есть образование и профессия, но только юрыст насыпает сюда своих профессиональных "знаний" и куда надо, и куда нет. Hotab

Повідомлень: 5250 З нами з: 15.02.09 Подякував: 264 раз. Подякували: 1462 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 17:21 Вкладчик1234

Антивакцинаторам полезно пройтись пешком, подумать, во время прогулки, о пользе вакцинации

Вспомнить своё самое лучше советское образование



Как-то так pesikot

Повідомлень: 6161 З нами з: 31.08.09 Подякував: 440 раз. Подякували: 1173 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 17:35 СИДНЕЙ, 31 октября / Синьхуа / - Ученые из Университета Квинсленда (UQ) успешно разработали метод доставки вакцин с помощью безболезненного «пластыря» без игл.



В открытии, опубликованном в субботу в журнале Science Advances, используется «пластырь с микрочипом высокой плотности» (HD-MAP), который после нанесения на кожу реципиента позволяет наносить тысячи микроскопических проекций.



Ведущий исследователь доктор Дэвид Мюллер из Школы химии и молекулярной биологии UQ сказал, что первоначальное тестирование на мышах с использованием вакцины COVID-19 американского производства показало «лучший и быстрый иммунный ответ».



Он также нейтрализует несколько вариантов, в том числе варианты, впервые обнаруженные в Великобритании и Южной Африке, сказал Мюллер.



Однако главное обещание этой технологии заключается в ее способности вводиться самостоятельно, вакцинировать человека одной дозой и хранить при различных температурах.



«Мы показали, что эта вакцина после нанесения сухого покрытия на пластырь стабильна в течение как минимум 30 дней при 25 градусах Цельсия и одной недели при 40 градусах Цельсия. Таким образом, у нее нет требований холодовой цепи некоторых из текущих вариантов. , - сказал Мюллер.



Это может стать большим благом для глобального развертывания вакцинации, особенно в развивающихся странах, где не хватает врачей и помещений для охлаждения вакцин.

http://www.news.cn/english/asiapacific/2021-10/31/c_1310280705.htm

Не очень понятно, о какой вакцине речь. Пластырь это просто инструмент, взамен иглы. Не очень понятно, о какой вакцине речь. Пластырь это просто инструмент, взамен иглы. ЛАД 2 Повідомлень: 20292 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4913 раз. Подякували: 4540 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 17:39 pesikot написав: Вкладчик1234

Антивакцинаторам полезно пройтись пешком, подумать, во время прогулки, о пользе вакцинации

Вспомнить своё самое лучше советское образование



Как-то так Антивакцинаторам полезно пройтись пешком, подумать, во время прогулки, о пользе вакцинацииВспомнить своё самое лучше советское образованиеКак-то так

Спору нет. Пешком полезно гулять даже вакцинаторам.

Прогуляюсь по необходимости. Я гуляю даже просто так, иногда

Насчёт "полезности" вакцинации не знаю, но испытывать на себе экспериментальные препараты, не будучи больным, и подписывая "отказ от претензий" - занятие как минимум рисковое.

Подожду, пока эксперименты завершатся, и тогда буду принимать решение

Там глядишь или мы что-то узнаем новое про "вакцины", или ковид повторит судьбу гриппов со вкусом свинины и курицы Спору нет. Пешком полезно гулять даже вакцинаторам.Прогуляюсь по необходимости. Я гуляю даже просто так, иногдаНасчёт "полезности" вакцинации не знаю, но испытывать на себе экспериментальные препараты, не будучи больным, и подписывая "отказ от претензий" - занятие как минимум рисковое.Подожду, пока эксперименты завершатся, и тогда буду принимать решениеТам глядишь или мы что-то узнаем новое про "вакцины", или ковид повторит судьбу гриппов со вкусом свинины и курицы Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15480 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8591 раз. Подякували: 4143 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 4136413741384139> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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maksimus silvestris Суб 30 жов, 2021 20:19