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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4136413741384139>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 110
Мені вже зробили щеплення
57%
63
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 15:56

  antey1969 написав:Чтобы было достаточно бригад, этим бригадам надо как минимум платить нормально(не такие уж это огромные деньги). И сократить на порядок гемор с внесением информации о вакцинации в базы(80% времени занимает именно это). Вместо этого рекрутеры бегают по госбольницам с задолженностью по зарплате и предлагают сверхурочно в свои выходные дни медперсоналу выйти за смешные копейки на вакцинации.
Как я уже и говорил, их просто подальше шлют лесом.
У нас что госпиталя надувные, что Олимпийский. Мы - не Варшава)))
Вангую, что проверки в общественном транспорте захлебнутся буквально через несколько дней, после того как их распиарят на ТВ. Дальше - придумают еще что-нибудь, но обязательно громкое и масштабное. Шоу маст гоу он)))

И, если кому интересно, перед выходными семейники констатировали небольшой спад новых обращений по Ковиду в Киеве. Насколько это долгосрочный тренд, не могу сказать.

По поводу денежного обеспечения я полностью на вашей стороне. И очень зла что 5% ВВП наши приняли и сами же похерили. Это в моём понимании преступление и насилие над здравым смыслом.
ПС: из личного опыта. Первая вакцинация человека, запись через Helsime основная часть мы стояли в очереди. После он дал только на проверку паспорт, хотя брали и код. Лечащего врача нет, она уволилась, но все данные в эл.виде тут же подтянулись и выписалась бамажка. После сделана прививка. Всё. 80% времени вбивают в систему что? На утро я распечатала сертификат из Дии о первой вакцинации.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 16:15

yanyura,
Я имею право отправить жалобу модератору на нарушение правил этого форума, в частности, когда речь идет, особенно, об оскорблениях и нецензурщине в комментариях. На этой ветке уже четко определился перечень лиц, которые за подобные нарушения должны быть заблокированы бессрочно, а их комментарии удалены с форума.
Что касается удаления моих комментариев, в чем Вы признались, то поскольку в них нет оскорблений и, тем более, нецензурщины, то в конкурсе по Вашей инициативе на первое место по подаче безосновательных жалоб претендует иное лицо.
Что касается собственника этого сайта, то право довести до него мнение юридического сообщества о положительных и отрицательных сторонах его функционирования я оставлю за собой, то есть без Вашего участия.
Что касается ограничений 1 ноября, то, в случае составления относительно меня протокола, я обжалую его по своей инициативе, а если подобное произойдет по отношению к тем, кто меня знает, и при наличии их желания, то помогу им в этом.
На этом на сегодня все.
Востаннє редагувалось Igneus в Нед 31 жов, 2021 16:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 16:18

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:А ввобще, я бы постеснялся так говорить с человеком, у которого умерла мать.
Это тоже к вопросу о морали и ответственности.

І що, мені перерахувати всіх своїх мертвих родичів та почати виставляти претензії що хтось винен?
Якщо в людини істерика, то хай іде до лікаря.

Крім того, тут не раз писали, і, ідейних антиваків, думаю 0,1%.
Решта нагоолошують, що в даний момент:
- вакцинація невчасна (робити літом тре було, а не під час пандемії)
- вакцинація примусова, обмежуються права і свободи населення
- не ефективна, напр. в групі до 40 для чоловіків і до 50 для жінок
- прорахунки влади списують на "ворогів народа", раніше це була "вата" тепер "антиваки"
Болеют все: и дети и молодые и старые. Осложнения могут быть у всех, только с разной степенью вероятности. Мы с женой привилось как только появилась возможность. Дочку 7 лет на тот момент нам вакцинировать отказались. Маму, наслушавшуюся разных далпайопав, в т.ч от медицины, как ни старался, убедить не удалось. Поэтому я вас, баранов, ненавижу.

Те що вона вірить "баранам" а не рідному сину, це твій як ти кажеш, ... пройоп.
Можеш інших називати як хочеш, але правда така.

з.і.
що не тягне папітрасянити, а раньше в тебе чорний і сірій і тупий гумор був на різні кольори райдуги, а тепер он воно як... далбайо винні.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 16:40

  flyman написав:Те що вона вірить "баранам" а не рідному сину, це твій як ти кажеш, ... пройоп.
Можеш інших називати як хочеш, але правда така.

А ты свою мать уговариваешь не вакцинироваться и она тебе верит ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 16:46

Ковид-сегрегация шагает по Украине:
У ЗАПОРІЖЖІ У МІСЬКИЙ ТРАНСПОРТ ПУСКАТИМУТЬ ТІЛЬКИ ЗА COVID-ДОКУМЕНТАМИ

◾️ Відзавтра, 1 листопада, в обласному центрі почнуть діяти додаткові обмеження на проїзд у громадському транспорті.

➡️ Відповідне рішення було ухвалене на позачерговому засіданні місцевої комісії з питань ТЕБ і НС.

📍 Для поїздки пасажирам знадобиться один з документів:

✔️негативний ПЛР-тест;
✔️ експрес-тест на визначення антигена коронавірусу (діє 72 години);
✔️ свідоцтво про повну, або часткову вакцинацію;
✔️ документ про одужання від коронавірусної хвороби.

◾️ Додаткові карантинні обмеження не поширюються на неповнолітніх.

https://t.me/info_zp/1769
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 16:56

  Igneus написав:yanyura,
Я имею право отправить жалобу модератору на нарушение правил этого форума, в частности, когда речь идет, особенно, об оскорблениях и нецензурщине в комментариях. На этой ветке уже четко определился перечень лиц, которые за подобные нарушения должны быть заблокированы бессрочно, а их комментарии удалены с форума.
Что касается удаления моих комментариев, в чем Вы признались, то поскольку в них нет оскорблений и, тем более, нецензурщины, то в конкурсе по Вашей инициативе на первое место по подаче безосновательных жалоб претендует иное лицо.
Что касается собственника этого сайта, то право довести до него мнение юридического сообщества о положительных и отрицательных сторонах его функционирования я оставлю за собой, то есть без Вашего участия.
Что касается ограничений 1 ноября, то, в случае составления относительно меня протокола, я обжалую его по своей инициативе, а если подобное произойдет по отношению к тем, кто меня знает, и при наличии их желания, то помогу им в этом.
На этом на сегодня все.

Ваши посты удаляются как непрофильные для данной ветки, т.е. флуд. Ветка не юридическая.
На первом месте всё же Вы. А дальше ответка.
"право довести до него мнение юридического сообщества" - я считал, что Вы физическое лицо. Оказывается под вашим ником скрывается "сообщество"! :shock:
Позвольте 2 вопроса:
- как называется сообщество?
- как вы согласовываете каждый пост? Один пишет, сбрасывает остальным, другие одобряют? Сидите вместе за компьютером и вместе пишете?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 17:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Оказывается под вашим ником скрывается "сообщество"!

Та чего уж там, каждый пусть принесет мнение его "сообщества": кто-то пенсионное сообщество, кто-то всех докторов околонаучных наук, мнение сообщества хеликоптерной авиации не забудем.
2 Флер: нам и не надо спрашивать "у всех", интересны ли потоки сознания юрыста. Если вам лично интересны, у вас есть ЛС. То же самое касается определений "вина", "ответственность" и прочее. К теме ветки отношения это не имеет никакого. Показывать все (вернее "единственное") что он знает - нам совсем не обязательно. Здесь у каждого есть образование и профессия, но только юрыст насыпает сюда своих профессиональных "знаний" и куда надо, и куда нет.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 17:21

Вкладчик1234
Антивакцинаторам полезно пройтись пешком, подумать, во время прогулки, о пользе вакцинации
Вспомнить своё самое лучше советское образование

Как-то так
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 17:35

СИДНЕЙ, 31 октября / Синьхуа / - Ученые из Университета Квинсленда (UQ) успешно разработали метод доставки вакцин с помощью безболезненного «пластыря» без игл.

В открытии, опубликованном в субботу в журнале Science Advances, используется «пластырь с микрочипом высокой плотности» (HD-MAP), который после нанесения на кожу реципиента позволяет наносить тысячи микроскопических проекций.

Ведущий исследователь доктор Дэвид Мюллер из Школы химии и молекулярной биологии UQ сказал, что первоначальное тестирование на мышах с использованием вакцины COVID-19 американского производства показало «лучший и быстрый иммунный ответ».

Он также нейтрализует несколько вариантов, в том числе варианты, впервые обнаруженные в Великобритании и Южной Африке, сказал Мюллер.

Однако главное обещание этой технологии заключается в ее способности вводиться самостоятельно, вакцинировать человека одной дозой и хранить при различных температурах.

«Мы показали, что эта вакцина после нанесения сухого покрытия на пластырь стабильна в течение как минимум 30 дней при 25 градусах Цельсия и одной недели при 40 градусах Цельсия. Таким образом, у нее нет требований холодовой цепи некоторых из текущих вариантов. , - сказал Мюллер.

Это может стать большим благом для глобального развертывания вакцинации, особенно в развивающихся странах, где не хватает врачей и помещений для охлаждения вакцин.

http://www.news.cn/english/asiapacific/2021-10/31/c_1310280705.htm
Не очень понятно, о какой вакцине речь. Пластырь это просто инструмент, взамен иглы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 17:39

  pesikot написав:Вкладчик1234
Антивакцинаторам полезно пройтись пешком, подумать, во время прогулки, о пользе вакцинации
Вспомнить своё самое лучше советское образование

Как-то так

Спору нет. Пешком полезно гулять даже вакцинаторам.
Прогуляюсь по необходимости. Я гуляю даже просто так, иногда :)
Насчёт "полезности" вакцинации не знаю, но испытывать на себе экспериментальные препараты, не будучи больным, и подписывая "отказ от претензий" - занятие как минимум рисковое.
Подожду, пока эксперименты завершатся, и тогда буду принимать решение
Там глядишь или мы что-то узнаем новое про "вакцины", или ковид повторит судьбу гриппов со вкусом свинины и курицы :)
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