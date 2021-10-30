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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 31 жов, 2021 17:47
Вкладчик1234 написав: pesikot написав:Вкладчик1234
Антивакцинаторам полезно пройтись пешком, подумать, во время прогулки, о пользе вакцинации
Вспомнить своё самое лучше советское образование
Как-то так
Спору нет. Пешком полезно гулять даже вакцинаторам.
Прогуляюсь по необходимости. Я гуляю даже просто так, иногда
Насчёт "полезности" вакцинации не знаю, но испытывать на себе экспериментальные препараты, не будучи больным, и подписывая "отказ от претензий" - занятие как минимум рисковое.
Странно, а Спутником-V ты готов привится, хоть сейчас
А он экспериментальный и не проверенный
Или ты уже им привит ?
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