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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4136413741384139

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 110
Мені вже зробили щеплення
57%
63
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 17:47

  Вкладчик1234 написав:
  pesikot написав:Вкладчик1234
Антивакцинаторам полезно пройтись пешком, подумать, во время прогулки, о пользе вакцинации
Вспомнить своё самое лучше советское образование

Как-то так

Спору нет. Пешком полезно гулять даже вакцинаторам.
Прогуляюсь по необходимости. Я гуляю даже просто так, иногда :)
Насчёт "полезности" вакцинации не знаю, но испытывать на себе экспериментальные препараты, не будучи больным, и подписывая "отказ от претензий" - занятие как минимум рисковое.

Странно, а Спутником-V ты готов привится, хоть сейчас
А он экспериментальный и не проверенный

Или ты уже им привит ?
pesikot
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